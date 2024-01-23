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Китай

Сегодня, 10:48

Слуцкий рассказал, какой футбол мечтает поставить в «Шанхай Шэньхуа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какой футбол планирует поставить в китайском клубе.

«Если говорить о моей мечте, идеальный вариант для меня, если мы на протяжении долгого времени будем контролировать мяч, в случае потери быстро переключаться в переходную фазу и, в зависимости от того, где это произойдет, мы снова должны начинать быструю или позиционную атаку», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости».

52-летний специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря. До этого его последним местом работы был «Рубин», который Слуцкий покинул в ноябре 2022 года.

Также специалист тренировал нидерландский «Витесс», английский «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и волгоградскую «Олимпию».

Источник: РИА «Новости»
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