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Китай

Сегодня, 22:24

В «Шэньхуа» Слуцкого вместо Дзюбы приехал бразилец

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Андре Луис.
Фото Соцсети

«Шанхай Шэньхуа», который возглавил Леонид Слуцкий, ведет переговоры с иностранными футболистами. Клуб покинули камерунский нападающий Кристиан Бассогог и защитник из США Макарио Хинг-Гловер, и есть вакансии для легионеров.

Первым иностранцем, согласившимся переехать в Шанхай, стал 29-летний бразильский нападающий португальского «Морейренсе» Андре Луис Силва де Агиар, чья имя обычно сокращают до Андре Луис. Он уже прилетел в Китай, чтобы пройти медобследование и присоединиться к команде на сборе в Хайкоу.

Кроме того, «Шэньхуа» попытался организовать трансфер 24-летнего полузащитника Леандру Андраде, родившегося в Португалии и выступающего за «Карабах» и сборную Кабо-Верде. Как сообщило издание Record, азербайджанский клуб не горит желанием расстаться с футболистом.

Вероятен переход в «Шэньхуа» 24-летнего канадца Райана Рапосо из «Ванкувер Уайткэпс». Этот игрок, способный действовать на флангах обороны и в полузащите, имеет право выступать за сборную Китая, так как его мать — китаянка.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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