Камоцци — о Слуцком: «Китай и Аравия представляют собой конец амбиций профессионала»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

О назначении Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» стало известно 27 декабря. Он приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года.