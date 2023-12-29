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Китай

Сегодня, 10:15

Камоцци — о Слуцком: «Китай и Аравия представляют собой конец амбиций профессионала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

О назначении Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» стало известно 27 декабря. Он приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Франко Камоцци
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