Его трансфер за 50 миллионов считали провалом, но он разорвал Лигу чемпионов. Удивительная история форварда «Аякса»

Себастьян Аллер — один из главных героев этого еврокубкового сезона.

Этот материал — классический пример того, что иногда лучше не подгадывать тексты под какие-то события. Себастьян Аллер точно заслужил рассказ о себе — человек настрелял 11 голов в этой Лиге чемпионов, забивал в каждом из первых семи матчей этого розыгрыша, повторил рекорд Марко ван Бастена. 27-летний нападающий долго был лучшим бомбардиром ЛЧ, пока на прошлой неделе Роберт Левандовски, сделав хет-трик в ворота «Зальцбурга», не обогнал его.

Ответный матч «Аякса» с «Бенфикой» казался отличным моментом, чтобы рассказать об Аллере. Но он впервые в этой Лиге чемпионов не забил, амстердамцы, выглядевшие фаворитами, проиграли и вылетели. Но перформанс Аллера в этом турнире был слишком впечатляющим, чтобы отправить текст о нем в корзину.

«Даже бульдозер не свалит Аллера»

Аллер родился и вырос во Франции и выступал за юношеские и молодежные сборные этой страны. Однако позже он принял решение выступать за сборную исторической родины — Кот-д'Ивуара. А громко заявил о себе нападающий в чемпионате Голландии, где провел три хороших сезона в «Утрехте».

При этом только футболом интересы Аллера не ограничивались. «Аллер и Людвиг ходили со мной на кикбоксинг в Амстердаме, было здорово. Это показывает, какой он человек. Если ему что-то нравится, он покупает это и пробует. Себастьян сразу купил перчатки и нужный инвентарь», — рассказывал одноклубник Аллера по «Утрехту» Миенти Абена.

Себастьян Аллер в «Айнтрахте». Фото Global Look Press

В голландском клубе особенно ценили умения форварда. «У него больше навыков, чем может показаться. Не хочу сравнивать Аллера с Ибрагимовичем, но он такого же роста и обладает теми же качествами», — говорил экс-форвард «Утрехта» Рууд Бойманс.

После трех успешных лет в Голландии ивуариец перебрался в немецкий «Айнтрахт». В Германии он поразил всех атлетизмом в первом же сезоне. «Даже бульдозер не свалит Аллера», — восхищался мощью нападающего Нико Ковач, тренировавший его во Франкфурте.

Гол Аллера в ворота «Штуттгарта» (2:1) был признан лучшим в сезоне-2017/18. В том же году его «Айнтрахт» завоевал Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию» (3:1).

В следующем сезоне Аллер поставил результативные действия на поток. В 29 матчах бундеслиги форвард настрелял 15 голов и сделал 9 ассистов. «Я всегда нацелен на голы. Но в первую очередь я командный игрок», — говорил ивуариец о своей игре.

«Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы, где проиграл «Челси» только в серии пенальти. Переходы лидеров в топовые клубы не заставили себя ждать. Анте Ребич переехал в «Милан», Лука Йович стал новым форвардом «Реала». Аллер решил поехать в АПЛ: мощного нападающего за 50 миллионов евро подписал «Вест Хэм». Этот трансфер стал рекордным для «молотков».

«Конечно, мы разные вещи обсуждали, но мы именно об этом мало говорили. Я считаю, что цель многих франкфуртских игроков — сыграть хороший сезон, чтобы, возможно, подняться еще выше. Мы знали, что, возможно, когда-нибудь придется сменить клуб, но нам нравилось играть за «Айнтрахт». Это было отличное время. Но как футболисту всегда хочется получить для себя новый вызов», — отреагировал Аллер на переход.

Себастьян Аллер во время выступления за «Вест Хэм». Фото Global Look Press

Административная ошибка

Но в Англии у ивуарийца не задалось. Его реализация сильно просела, и Аллер забил всего 14 голов в 53 матчах за «Вест Хэм». Но даже такой результат не помешал игроку стать рекордным трансфером для еще одного клуба. В январе 2021 года «Аякс» выложил за форварда 22,5 миллиона евро. Амстердамцы видели в Аллере усиление к плей-офф Лиги Европы.

«Это клуб, где ты можешь показать себя, играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы каждый год», — прокомментировал трансфер сам игрок.

Но Аллер так и не сыграл в еврокубках в первый сезон в Голландии. И дело было вовсе не в его плохой форме. Его просто забыли заявить. Да, именно так: «Аякс» забыл заявить самого дорогого футболиста в истории клуба на плей-офф Лиги Европы.

«Это правда, что Аллер не включен в список игроков, зарегистрированных для участия в Лиге Европы. Мы сотрудничаем с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА с целью установить, что именно пошло не так», — объяснялся представитель клуба.

Оказалось, что дело в простом недочете администратора. «УЕФА уведомил «Аякс», что Аллер не сможет играть в Лиге Европы до конца сезона-2020/21. Из-за административной ошибки в «Аяксе» нападающий не был включен в список игроков для участия в турнире», — говорилось в заявлении клуба.

Себастьян Аллер в составе «Аякса». Фото Global Look Press

Первый после ван Бастена

Несмотря на эту глупейшую историю, Аллер не расстроился и показал отличную игру в чемпионате и Кубке Голландии. В 23 матчах ивуариец забил 13 голов и раздал 7 передач. Как оказалось, это была только раскачка.

Потому что именно в последние полгода об Аллере заговорили как о настоящей звезде. В 33 матчах во всех турнирах его статистика — «32+9», то есть больше одного очка за игру. Но, главное, что нападающий ураганом пронесся по Лиге чемпионов. Матч 1-го тура группового этапа против «Спортинга» (5:1) стал для него дебютом в турнире, однако ивуариец не растерялся и оформил покер. До Аллера только Марко ван Бастен забивал четыре мяча в своем первом матче в Лиге чемпионов.

Ивуариец превратился в голевую машину: до ответного матча с «Бенфикой» он забивал в каждом из семи матчей, а в Лиссабоне отправил мяч и в чужие, и в свои ворота. Стоило Аллеру взять паузу, и «Аякс» тут же рассыпался, обидно вылетев в 1/8 финала.

Но прогресс Аллера отметили все. Портал Goal.com составил список главных претендентов на «Золотой мяч», который теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года. Аллер расположился на 13-м месте в шорт-листе — выше Томаса Мюллера, Кевина Де Брейне, Криштиану Роналду, Эрлинга Холанна и Лионеля Месси.

Индивидуальная награда ивуарийцу уже не светит, но не станет сюрпризом, если он продолжит карьеру в более сильном клубе уже в следующем сезоне. «Зная его уровень, я не удивлен, что им интересуются. Все, что я могу сказать, — Аллер будет стоить дорого», — отрезал главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг.