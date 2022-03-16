Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:00

Его трансфер за 50 миллионов считали провалом, но он разорвал Лигу чемпионов. Удивительная история форварда «Аякса»

Форвард «Аякса» Аллер стал одним из главных героев этого еврокубкового сезона
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Аллер в составе «Аякса».
Фото Global Look Press
Себастьян Аллер во время выступления за «Вест Хэм».
Фото Global Look Press
Себастьян Аллер в «Айнтрахте».
Фото Global Look Press
Себастьян Аллер в составе «Аякса».
Фото Global Look Press
1/4
Себастьян Аллер — один из главных героев этого еврокубкового сезона.

Этот материал — классический пример того, что иногда лучше не подгадывать тексты под какие-то события. Себастьян Аллер точно заслужил рассказ о себе — человек настрелял 11 голов в этой Лиге чемпионов, забивал в каждом из первых семи матчей этого розыгрыша, повторил рекорд Марко ван Бастена. 27-летний нападающий долго был лучшим бомбардиром ЛЧ, пока на прошлой неделе Роберт Левандовски, сделав хет-трик в ворота «Зальцбурга», не обогнал его.

Ответный матч «Аякса» с «Бенфикой» казался отличным моментом, чтобы рассказать об Аллере. Но он впервые в этой Лиге чемпионов не забил, амстердамцы, выглядевшие фаворитами, проиграли и вылетели. Но перформанс Аллера в этом турнире был слишком впечатляющим, чтобы отправить текст о нем в корзину.

«Даже бульдозер не свалит Аллера»

Аллер родился и вырос во Франции и выступал за юношеские и молодежные сборные этой страны. Однако позже он принял решение выступать за сборную исторической родины — Кот-д'Ивуара. А громко заявил о себе нападающий в чемпионате Голландии, где провел три хороших сезона в «Утрехте».

При этом только футболом интересы Аллера не ограничивались. «Аллер и Людвиг ходили со мной на кикбоксинг в Амстердаме, было здорово. Это показывает, какой он человек. Если ему что-то нравится, он покупает это и пробует. Себастьян сразу купил перчатки и нужный инвентарь», — рассказывал одноклубник Аллера по «Утрехту» Миенти Абена.

Себастьян Аллер в «Айнтрахте». Фото Global Look Press
Себастьян Аллер в «Айнтрахте».
Фото Global Look Press

В голландском клубе особенно ценили умения форварда. «У него больше навыков, чем может показаться. Не хочу сравнивать Аллера с Ибрагимовичем, но он такого же роста и обладает теми же качествами», — говорил экс-форвард «Утрехта» Рууд Бойманс.

После трех успешных лет в Голландии ивуариец перебрался в немецкий «Айнтрахт». В Германии он поразил всех атлетизмом в первом же сезоне. «Даже бульдозер не свалит Аллера», — восхищался мощью нападающего Нико Ковач, тренировавший его во Франкфурте.

Гол Аллера в ворота «Штуттгарта» (2:1) был признан лучшим в сезоне-2017/18. В том же году его «Айнтрахт» завоевал Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию» (3:1).

В следующем сезоне Аллер поставил результативные действия на поток. В 29 матчах бундеслиги форвард настрелял 15 голов и сделал 9 ассистов. «Я всегда нацелен на голы. Но в первую очередь я командный игрок», — говорил ивуариец о своей игре.

«Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы, где проиграл «Челси» только в серии пенальти. Переходы лидеров в топовые клубы не заставили себя ждать. Анте Ребич переехал в «Милан», Лука Йович стал новым форвардом «Реала». Аллер решил поехать в АПЛ: мощного нападающего за 50 миллионов евро подписал «Вест Хэм». Этот трансфер стал рекордным для «молотков».

«Конечно, мы разные вещи обсуждали, но мы именно об этом мало говорили. Я считаю, что цель многих франкфуртских игроков — сыграть хороший сезон, чтобы, возможно, подняться еще выше. Мы знали, что, возможно, когда-нибудь придется сменить клуб, но нам нравилось играть за «Айнтрахт». Это было отличное время. Но как футболисту всегда хочется получить для себя новый вызов», — отреагировал Аллер на переход.

Себастьян Аллер во время выступления за «Вест Хэм». Фото Global Look Press
Себастьян Аллер во время выступления за «Вест Хэм».
Фото Global Look Press

Административная ошибка

Но в Англии у ивуарийца не задалось. Его реализация сильно просела, и Аллер забил всего 14 голов в 53 матчах за «Вест Хэм». Но даже такой результат не помешал игроку стать рекордным трансфером для еще одного клуба. В январе 2021 года «Аякс» выложил за форварда 22,5 миллиона евро. Амстердамцы видели в Аллере усиление к плей-офф Лиги Европы.

«Это клуб, где ты можешь показать себя, играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы каждый год», — прокомментировал трансфер сам игрок.

Но Аллер так и не сыграл в еврокубках в первый сезон в Голландии. И дело было вовсе не в его плохой форме. Его просто забыли заявить. Да, именно так: «Аякс» забыл заявить самого дорогого футболиста в истории клуба на плей-офф Лиги Европы.

«Это правда, что Аллер не включен в список игроков, зарегистрированных для участия в Лиге Европы. Мы сотрудничаем с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА с целью установить, что именно пошло не так», — объяснялся представитель клуба.

Оказалось, что дело в простом недочете администратора. «УЕФА уведомил «Аякс», что Аллер не сможет играть в Лиге Европы до конца сезона-2020/21. Из-за административной ошибки в «Аяксе» нападающий не был включен в список игроков для участия в турнире», — говорилось в заявлении клуба.

Себастьян Аллер в составе «Аякса». Фото Global Look Press
Себастьян Аллер в составе «Аякса».
Фото Global Look Press

Первый после ван Бастена

Несмотря на эту глупейшую историю, Аллер не расстроился и показал отличную игру в чемпионате и Кубке Голландии. В 23 матчах ивуариец забил 13 голов и раздал 7 передач. Как оказалось, это была только раскачка.

Потому что именно в последние полгода об Аллере заговорили как о настоящей звезде. В 33 матчах во всех турнирах его статистика — «32+9», то есть больше одного очка за игру. Но, главное, что нападающий ураганом пронесся по Лиге чемпионов. Матч 1-го тура группового этапа против «Спортинга» (5:1) стал для него дебютом в турнире, однако ивуариец не растерялся и оформил покер. До Аллера только Марко ван Бастен забивал четыре мяча в своем первом матче в Лиге чемпионов.

Ивуариец превратился в голевую машину: до ответного матча с «Бенфикой» он забивал в каждом из семи матчей, а в Лиссабоне отправил мяч и в чужие, и в свои ворота. Стоило Аллеру взять паузу, и «Аякс» тут же рассыпался, обидно вылетев в 1/8 финала.

Но прогресс Аллера отметили все. Портал Goal.com составил список главных претендентов на «Золотой мяч», который теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года. Аллер расположился на 13-м месте в шорт-листе — выше Томаса Мюллера, Кевина Де Брейне, Криштиану Роналду, Эрлинга Холанна и Лионеля Месси.

Индивидуальная награда ивуарийцу уже не светит, но не станет сюрпризом, если он продолжит карьеру в более сильном клубе уже в следующем сезоне. «Зная его уровень, я не удивлен, что им интересуются. Все, что я могу сказать, — Аллер будет стоить дорого», — отрезал главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси и Роналду опять провалились в Лиге чемпионов. Это уже тенденция
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости