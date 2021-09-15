Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы

Первый матч Лиги чемпионов в Молдавии завершился сенсацией.

На драйве

Конечно, было бы здорово, если бы на первый матч Лиги чемпионов сразу пожаловали «Реал» или «Интер». Впрочем, все это будет, а для начала в Тирасполь приехал «Шахтер». Главный тренер хозяев Юрий Вернидуб регулярно противостоял этой команде в бытность главным тренером луганской «Зари», но то был украинский чемпионат, а тут — главный клубный турнир Старого Света.

Ни один из футболистов в стартовом составе самой титулованной молдавской команды до среды не провел на таком уровне ни одного матча. Однако волнения там, похоже, не было. «Проблемы со сном перед дебютом? Знаете, режим поменялся, когда только началась квалификация Лиги чемпионов. Все на драйве, на эмоциях. Это классно», — говорил накануне Вернидуб.

На упомянутом тренером драйве «Шериф» прошел четыре отборочных раунда без единого поражения, хотя среди соперников были и закаленная в таких боях «Црвена Звезда», и загребское «Динамо», которое весной заставило Жозе Моуринью прийти в раздевалку с персональными поздравлениями, а в четвертьфинале Лиги Европы дало бой будущем триумфатору «Вильярреалу».

Кажется, дебютанты группового раунда совершенно не боялись «Шахтера», а во всех предматчевых комментариях звучала фраза, которую перед стартовым свистком можно было прочитать на растянутом в фан-секторе «Шерифа» баннере: «Мечты сбываются». И с поддержкой у хозяев все было в порядке, так как местные санитарно-эпидемиологические органы разрешили заполнить стадион наполовину. Вполне возможно, годы спустя увидевшие премьеру вживую болельщики будут рассказывать об этом внукам.

Гол из ФНЛ

Еще один показатель смелости хозяев — включение в стартовый состав узбекского нападающего Яхшибоева, который только в воскресенье дебютировал в тираспольской команде. Хотя арендованный у «Легии» футболист сделал такую заявку, что у тренерского штаба просто не было выбора. Новичок забил гол и организовал еще одно взятие ворот в игре с занимающим в национальном чемпионате второе место «Петрокубом» (2:0).

Всего же на поле с первых минут появились только два футболиста, не имеющих статуса легионера. У «Шерифа» в числе первых одиннадцати значились по два грека, колумбийца и бразильца, а также обладатели гражданства Перу, Люксембурга, Ганы, Мали и Узбекистана. В свою очередь, возглавляющий «Шахтер» Роберто Де Дзерби доверился Пятову и Матвиенко, которые составили компанию восьми представителям Бразилии и буркинийцу Лассина Траоре.

Исторический гол просто обязан быть красивым ?



Так решил Адама Траоре и в одно касание вколотил первый мяч молдавского клуба в ЛЧ ?



«Шериф» всё еще побеждает «Шахтер» — 1:0 ? pic.twitter.com/2KNgBOzOU8 — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

Среди них по инерции и пытались угадать главных героев, но немного ошиблись. Впрочем, и бразилец в первой голевой атаке отметился, и форвард по фамилии Траоре. Только провел эту атаку не «Шахтер», а «Шериф». Кристиану, как и положено классическому латералю из Южной Америки, классно поддержал атаку и слева навесил в штрафную, а малиец Адама Траоре с лета вогнал мяч под перекладину. Руки Пятова остановить удар не смогли, хотя в отчасти схожей ситуации у противоположных ворот Атанасиадис вытянул выглядевший даже более сложным удар горняцкого Траоре.

В целом же «Шахтер» если и владел инициативой, то контратаки «Шерифа» все равно выглядели острее. И в конце концов Кристиану исполнил вторую в матче результативную подачу на голову Янсане, который заменил на 55-й минуте получившего травму Коловоса. Не сомневаюсь, многие в этот момент задались вопросом: как таких легионеров привозят в Приднестровье, а не в РПЛ? Но стоит изучить вопрос чуть глубже, и понимаешь, что дело не в самом факте приглашения игрока, а в качестве работы с ним.

Например, по ходу первого тайма авторитетный британский ресурс Squawka отметил: за первые 25 минут один футболист создал больше опасных моментов, чем любой из участников первого игрового дня Лиги чемпионов с участием «Баварии», «Ювентуса» и «МЮ». Зовут героя Себастьен Тилль, и первую половину прошлого сезона люксембуржец отыграл за... «Тамбов».

«Шериф» творит историю — в воротах «Шахтера» побывало уже два мяча ???



Второй гол забил Янсане, который недавно гонял за «Нижний Новгород» в ФНЛ ? pic.twitter.com/YofxYREevN — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

Автор второго мяча Янсане и вовсе нынешней весной помог своими шестью голами «Нижнему Новгороду» заработать повышение в классе по итогам первенства ФНЛ. В числе прочих соперников африканец огорчил и «Спартак-2». Однако летом аренда выступавшего прежде в Белоруссии гвинейца закончилась, и он оказался в «Шерифе». На свое счастье, став одним из тех, кто делает молдавскую сказку былью. Это даже круче, чем «Лестер» — последний до сегодняшнего дня дебютант, начинавший групповой турнир ЛЧ с победы.