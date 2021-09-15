«30 сумасшедших сидели перед телевизором, не хватало только пива и отрыжки». История великой мести «Милана» «Ливерпулю»

Реванш за Стамбул-2005 был взят спустя два года.

Трудные времена

Сегодня «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Милан» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Новая встреча — отличный повод вспомнить о финале этого турнира между этими командами. И не о стамбульском-2005, где английский клуб сотворил чудо, а о мести россонери спустя два года в Афинах.

Сезон после финала в Стамбуле вышел довольно средним для «Ливерпуля». Действующие победители Лиги чемпионов вылетели в 1/8 финала от «Бенфики» (0:3 по сумме двух матчей), стали третьими в АПЛ, но зато выиграли Кубок Англии. «Милан» тоже не может похвастаться сезоном-2005/06. В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вылетела от будущего победителя — «Барселоны» — в полуфинале, а вот на внутренней арене все вышло гораздо веселее.

Именно в 2006 году случился знаменитый коррупционный скандал, который получил название «Кальчополи». «Милану» еще повезло, ведь они не упали в серию В, как «Ювентус», а «всего лишь» были лишены 30 очков за сезон-2005/06. В результате красно-черные стали третьими в серии А, из-за чего им предстояло проходить квалификацию в Лиге чемпионов-2006/07. Кроме того, в новый сезон команда вступала со штрафом в 8 очков.

Тяжелые для россонери времена не лишили Анчелотти оптимизма. В книге «Предпочитаю кубок» итальянский тренер вспоминал, что ждал реванша с самого начала сезона.

«В то время я тренировал две команды. Официально — «Милан», сердцем — «Ливерпуль». Я болел за нас и за них, хотел, чтобы мы сыграли в финале в Греции. Поражение в Стамбуле и «Кальчополи» выбили нас из колеи, нам пришлось играть квалификацию, но я уже думал о финале. Я рассказал всем о своей идее перед выездным матчем против АЕК во время интервью на стадионе, где пройдет финал: «Я тут, чтобы ознакомиться с полем». Помню, какой-то опытный журналист — из тех, что считают, будто они знают все, но на самом деле знают меньше остальных — посмотрел на меня как на сумасшедшего. У нас действительно были проблемы на протяжении нескольких месяцев после тех моих слов. В чемпионате мы сдались почти сразу, восемь очков штрафа — это слишком много», — писал Папа Карло.

Тот самый матч с АЕК в Афинах «Милан» проиграл — 0:1. Да и вообще группу миланцы преодолели со скрипом, набрав 10 очков и опередив «Лилль» на одно очко и АЕК — на два.

23 мая 2007 года. Афины. «Милан» — «Ливерпуль» — 2:1. Кака и Кафу с трофеем. Фото Getty Images

Тень Липпи и великий матч Кака

Зимой «Милан» усилился, выкупив у «Реала» Роналдо. Правда, в Лиге чемпионов он уже был заигран за мадридский клуб, из-за чего не мог помочь новому клубу на европейской арене. Феномен разгружал Альберто Джилардино и Филиппо Индзаги в чемпионате. Бразилец успел забить 7 раз в 13 матчах серии А.

В плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» стартовал лучше соперников по финалу. Проиграв дома «Барселоне» — 0:1, «Ливерпуль» победил 2:1 на «Камп Ноу» и выбил действующих победителей турнира.

В это время «Милан» после двух нулевых ничьих дожал «Селтик» в дополнительное время. Забил лучший игрок мира того года Кака.

Далее вернемся к книге Анчелотти: «В четвертьфинале попалась «Бавария». Дома сыграли 2:2, все очень переживали, были возбуждены. Галлиани выкручивал последний болт из скамейки подо мной. Он почти закончил работу, в ответном матче мы руководили «Миланом» вдвоем: я и тень Марчелло Липпи, с которым клуб уже договорился. Если бы вылетели из Лиги чемпионов, я бы вылетел из «Милана».

«Ливерпуль» не подвел Анчелотти и прошел ПСВ (4:0 по сумме двух матчей) без особых проблем. Ремейк финала-2005 становился все ближе.

В полуфинале «Ливерпуль» встретился с «Челси» и прошел синих. «Милан» бился с «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» итальянцы проиграли (2:3) несмотря на то, что Кака выдал один из лучших матчей в карьере. Бразилец дважды поразил ворота «красных дьяволов», а его второй гол стал одним из лучших в истории Лиги чемпионов. Полузащитник прокинул мяч между Габриэлем Хайнце и Патрисом Эвра, те столкнулись друг с другом. Хайнце лежа досматривал великолепное завершение выхода один на один от Кака. Но игру благодаря мячу Криштиану Роналду и дублю Уэйна Руни все равно забрал «Манчестер Юнайтед».

Дома «Милан» добился успеха - 3:0 — и пробился в финал.

«Коп» в Миланелло

Но Анчелотти и за этот успех благодарит «Ливерпуль»: «Болельщиков очень интересует, как так получилось. Почему мы уверенно победили 3:0 благодаря голам Кака, Зеедорфа и Джилардино? 50% успеха — это поражение в Стамбуле. Еще 50% - то, что произошло в Миланелло накануне игры. За 24 часа до нас «Ливерпуль» играл с «Челси». Наш спортивный центр превратился в трибуну стадиона. Легендарный «Коп» на выезде в центре красно-черного мира. 30 сумасшедших перед телевизором. You'll Never Walk Alone, «Ливерпуль». Мы, миланисты, надели красные шарфы. Изо всех сил болели против «Челси» (клянусь, больше такого никогда не случится...). Откуда-то появились клубные шапки и дудки. Не хватало только пива и отрыжки, но все остальное было на месте. Мы победили».

Реваншу суждено было состояться, внутренние дела окончательно забылись, и все мысли игроков и тренеров обеих команд уже были в Афинах.

Состав «Ливерпуля» значительно изменился за два года. Герой серии пенальти Ежи Дудек присел на лавку, в рамке блистал испанец Пепе Рейна. В защите Джейми Каррагеру помогал уже не Сами Хююпия, а молодой Даниэль Аггер. В полузащите появился цепкий аргентинец Хавьер Маскерано, а Стивен Джеррард снабжал передачами Дирка Кайта. Со скамейки в финале вышел двухметровый Питер Крауч. Между прочим, у долговязого англичанина 6 голов в том розыгрыше Лиги чемпионов.

23 мая 2007 года. Афины. «Милан» — «Ливерпуль» — 2:1. Гол Филиппо Инзаги. Фото Getty Images

Вечер Индзаги

«Милан» выглядел сильнее по именам, но его состав был старее. Это был последний шанс завоевать трофей для команды с тем набором игроков. Дида, Мальдини, Неста, Гаттузо, страдающий от травм Амброзини, Пирло, Зеедорф. На каждой позиции у россонери была звезда. Особенно выделялся Кака, проводивший лучший сезон в карьере. Но не было четкого понимания, кто выйдет в стартовом составе.

«Болельщики «Милана» прекрасно помнят второй идеальный матч — против «Ливерпуля». Но они не знают, что мы сыграли его днем ранее. Афины, мы идем. Я же говорил вам, парни. Галлиани очень устал — ему пришлось ввинчивать назад все болты. Невозможно передать словами царившую эйфорию. Мы знали, что победим в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» понимал, что обречен. За несколько часов до финала у меня было одно сомнение. Я не сказал, кто сыграет: Джилардино или Индзаги. Альберто чувствовал себя лучше, но Пиппо — это Пиппо. Сейчас они никогда в этом не признаются, но некоторые игроки спрашивали: «Ты что, выпустишь Пиппо? Разве не видишь, в каком он состоянии?» Он был наполовину мертв, но я знал, что это его вечер. Перед таким матчем готовы играть все, даже те, кто на костылях. Я выбрал Индзаги, и он дублем принес нам победу».

34-летний Индзаги забил, дважды открывшись на линии офсайда. Этот матч стал визитной карточкой карьеры нападающего.

«Я помню все. Люди будут говорить об этой победе еще много лет. Когда я забил второй гол на 82-й минуте, оставалось не так много времени. Наверное, именно в такой момент начинаешь думать, что твоя команда может выиграть Лигу чемпионов благодаря твоему дублю. Думаю, это очень волнующе для любого форварда», — вспоминал потом Пиппо.

По иронии судьбы, «Ливерпуль» смотрелся сильнее именно в финале-2007. «Милан» вернул должок за позор в Стамбуле при тотальном доминировании, Кака получил «Золотой мяч», а Анчелотти завоевал свой второй Кубок чемпионов.