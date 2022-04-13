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Двойная фантастика в Мадриде! «Реал» ответил своим чудом на чудо «Челси»

«Реал» прошел «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
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«Реал» — «Челси» — 2:3 ДВ. Футболисты мадридского клуба празднуют гол.
Фото Reuters
Лондонская команда вначале забила необходимые ей три мяча на «Сантьяго Бернабеу», но затем пропустила дважды и уступила «Королевскому клубу» путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Запутанный план Тухеля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель емко объяснил задачу своей команды на игру в Мадриде: «Нам нужен фантастический сценарий». И правда — отмена правила гостевого гола слегка облегчила жизнь лондонцам, но после домашних 1:3 синим все равно требовалось чудо. Забить хотя бы два мяча на «Сантьяго Бернабеу» для перевода борьбы в дополнительное время — сложнейшая задача.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Карим Бензема. Бензема — новый хозяин «Челси». Хет-трик француза принес «Реалу» победу

Чудо нельзя вызвать по щелчку, но можно попробовать приманить. А для этого Тухелю надо было сломать голову и придумать такой план, который Карло Анчелотти не раскусит. База имелась: во втором тайме первого матча на «Стэмфорд Бридж» англичане выглядели неплохо и с 46-й минуты, когда Бензема оформил хет-трик, не допустили вообще ни одного удара по своим воротам. От этого и стоило отталкиваться.

После перерыва в той встрече «Челси» перестроился на схему с четырьмя защитниками — и именно такой блок Тухель выбрал на «Сантьяго Бернабеу». Причем немец всех запутал. В субботу синие разгромили «Саутгемптон» в АПЛ, и во втором тайме тренер опробовал неожиданную тактическую идею: сделал Джеймса центральным защитником в тройке, а Лофтус-Чика — правым латералем. После объявления состава на «Реал» многие предполагали, что и на этот раз «Челси» выстроится так же — зачем еще тестировать необычную тактику?

Идеальный старт гостей

Но Тухель выбрал 4-3-1-2 и не признался в предматчевом интервью, как именно собирается противостоять мадридцам. В футболе мелочей не бывает: немец даже за 15 минут до стартового свистка не хотел раскрывать тактику. И, может быть, это сыграло роль. Видеть Джеймса в четверке тоже необычно, ведь он — атакующий защитник, но здесь Рис действовал дисциплинированно четко по Винисиусу. В целом, план «Челси» в обороне работал: «Реал» полтора тайма не мог пробить ни в створ, ни из пределов штрафной. Все удары долгое время наносились издали и шли мимо ворот. Не спасала даже магия Бензема — француз на том отрезке матча просто растворился.

А что у «Реала»? Анчелотти структуру игры не менял, и вообще сделал только одну вынужденную перестановку в основе — место дисквалифицированного Эдера Милитао в центре обороны занял Начо. Именно эта зона дрогнула на 15-й минуте: после затяжной атаки «Челси» не выдержали нервы у Алабы, который выдернулся со своей позиции и освободил пространство для Маунта. 0:1 — идеальный старт для Тухеля, который перед стартовым свистком как раз сказал, что хочет быстрый мяч.

«Реал» был недопустимо пассивен — почти так же, как в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ». Прессинг, правда, работал заметно лучше, только «Челси» научился из-под него выходить: во-первых, после кошмара в Лондоне к мячу почти не подпускали вратаря Менди, а, во-вторых, очень активно открывались фланги, сквозь которые синие и обходили прессинг-ловушки. Но до перерыва забить жизненно важный второй гол англичане не смогли.

Прорыв Вернера

Помимо запутанной схемы, Тухель приготовил много других идей. Вернер делал то, что умеет лучше всего: уводить защитников за собой, освобождая пространство для Хаверца и постоянно подключавшегося к атакам Лофтус-Чика. И сам Рубен поразил своей активностью в гибридном амплуа. В прошлом сезоне в «Фулхэме» он порой выходил на позиции единственного нападающего, а тут закрыл сразу две другие роли одновременно — и невероятно полезно.

«Реал» постепенно подстроился под позиционные атаки «Челси», но забыл про стандартные положения — Рюдигер сравнял счет по сумме двух матчей ударом головой после подачи с угла поля. Правда, болельщики «Королевского клуба» в соцсетях сразу подняли вой: углового на самом деле не было, мяч ушел за линию от футболиста «Челси». Но ВАР такое не смотрит. Зато видеоарбитры изучают игру рукой в нападении, и из-за нее арбитр отменил гол Алонсо. Тоже, кстати, в спорной ситуации: мяч едва коснулся пальцев испанца, прежде чем он поразил «девятку» ворот Куртуа.

Вообще после таких обидных отмен любая команда может увянуть, но «Челси» повезло — сразу после того эпизода Бензема попал в перекладину, а не чуть ниже. Правда, синим все равно требовался гол. И он родился! Снова провалился центр обороны «Реала», снова все забыли про подстраховку, а заодно и про Вернера — над немцем в последние полтора года принято посмеиваться, но здесь он едва не сотворил сенсацию.

Переворот Мадрида

Едва — потому что у «Реала» даже при таком скверном футболе есть свое чудо по имени Лука Модрич. Хорват, как и вся мадридская команда, провел не лучшую встречу, но в нужный момент вырезал радиоуправляемую передачу на только вышедшего на замену Родриго — и матч перешел в овертайм.

Уже по истечении 90 минут можно было констатировать: этот вечер в Мадриде войдет в разряд легендарных. Тухель после первой игры говорил, что у «Челси» нет шансов на выход в полуфинал, но свежими идеями сделал почти невозможное. 0:3 на «Бернабеу» после 1:3 в Лондоне — это уже мощный сюжет и признак фантастического матча.

Но «Реал» возвел этот статус в квадрат: едва стартовал овертайм, как Бензема сделал то, что от него ждали 90 минут. Мы увидели ту команду, которая восхищала в Лондоне — гол здорово напоминал тот, что Карим забил на «Стэмфорд Бридж», тоже после передачи Винисиуса.

Второй дополнительный тайм запомнится безумными глазами Тухеля, орущего на своих и судью, а также отчаянными атаками «Челси». Но свой лимит на чудеса лондонцы исчерпали чуть ранее.

В полуфинал идет «Реал» — вроде его и ожидали там увидеть после первой встречи, а вроде и сенсация.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
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ФК Реал
ФК Челси
Томас Тухель
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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