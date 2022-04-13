Двойная фантастика в Мадриде! «Реал» ответил своим чудом на чудо «Челси»

Лондонская команда вначале забила необходимые ей три мяча на «Сантьяго Бернабеу», но затем пропустила дважды и уступила «Королевскому клубу» путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Запутанный план Тухеля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель емко объяснил задачу своей команды на игру в Мадриде: «Нам нужен фантастический сценарий». И правда — отмена правила гостевого гола слегка облегчила жизнь лондонцам, но после домашних 1:3 синим все равно требовалось чудо. Забить хотя бы два мяча на «Сантьяго Бернабеу» для перевода борьбы в дополнительное время — сложнейшая задача.

Чудо нельзя вызвать по щелчку, но можно попробовать приманить. А для этого Тухелю надо было сломать голову и придумать такой план, который Карло Анчелотти не раскусит. База имелась: во втором тайме первого матча на «Стэмфорд Бридж» англичане выглядели неплохо и с 46-й минуты, когда Бензема оформил хет-трик, не допустили вообще ни одного удара по своим воротам. От этого и стоило отталкиваться.

После перерыва в той встрече «Челси» перестроился на схему с четырьмя защитниками — и именно такой блок Тухель выбрал на «Сантьяго Бернабеу». Причем немец всех запутал. В субботу синие разгромили «Саутгемптон» в АПЛ, и во втором тайме тренер опробовал неожиданную тактическую идею: сделал Джеймса центральным защитником в тройке, а Лофтус-Чика — правым латералем. После объявления состава на «Реал» многие предполагали, что и на этот раз «Челси» выстроится так же — зачем еще тестировать необычную тактику?

Идеальный старт гостей

Но Тухель выбрал 4-3-1-2 и не признался в предматчевом интервью, как именно собирается противостоять мадридцам. В футболе мелочей не бывает: немец даже за 15 минут до стартового свистка не хотел раскрывать тактику. И, может быть, это сыграло роль. Видеть Джеймса в четверке тоже необычно, ведь он — атакующий защитник, но здесь Рис действовал дисциплинированно четко по Винисиусу. В целом, план «Челси» в обороне работал: «Реал» полтора тайма не мог пробить ни в створ, ни из пределов штрафной. Все удары долгое время наносились издали и шли мимо ворот. Не спасала даже магия Бензема — француз на том отрезке матча просто растворился.

А что у «Реала»? Анчелотти структуру игры не менял, и вообще сделал только одну вынужденную перестановку в основе — место дисквалифицированного Эдера Милитао в центре обороны занял Начо. Именно эта зона дрогнула на 15-й минуте: после затяжной атаки «Челси» не выдержали нервы у Алабы, который выдернулся со своей позиции и освободил пространство для Маунта. 0:1 — идеальный старт для Тухеля, который перед стартовым свистком как раз сказал, что хочет быстрый мяч.

«Реал» был недопустимо пассивен — почти так же, как в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ». Прессинг, правда, работал заметно лучше, только «Челси» научился из-под него выходить: во-первых, после кошмара в Лондоне к мячу почти не подпускали вратаря Менди, а, во-вторых, очень активно открывались фланги, сквозь которые синие и обходили прессинг-ловушки. Но до перерыва забить жизненно важный второй гол англичане не смогли.

Прорыв Вернера

Помимо запутанной схемы, Тухель приготовил много других идей. Вернер делал то, что умеет лучше всего: уводить защитников за собой, освобождая пространство для Хаверца и постоянно подключавшегося к атакам Лофтус-Чика. И сам Рубен поразил своей активностью в гибридном амплуа. В прошлом сезоне в «Фулхэме» он порой выходил на позиции единственного нападающего, а тут закрыл сразу две другие роли одновременно — и невероятно полезно.

«Реал» постепенно подстроился под позиционные атаки «Челси», но забыл про стандартные положения — Рюдигер сравнял счет по сумме двух матчей ударом головой после подачи с угла поля. Правда, болельщики «Королевского клуба» в соцсетях сразу подняли вой: углового на самом деле не было, мяч ушел за линию от футболиста «Челси». Но ВАР такое не смотрит. Зато видеоарбитры изучают игру рукой в нападении, и из-за нее арбитр отменил гол Алонсо. Тоже, кстати, в спорной ситуации: мяч едва коснулся пальцев испанца, прежде чем он поразил «девятку» ворот Куртуа.

Вообще после таких обидных отмен любая команда может увянуть, но «Челси» повезло — сразу после того эпизода Бензема попал в перекладину, а не чуть ниже. Правда, синим все равно требовался гол. И он родился! Снова провалился центр обороны «Реала», снова все забыли про подстраховку, а заодно и про Вернера — над немцем в последние полтора года принято посмеиваться, но здесь он едва не сотворил сенсацию.

Переворот Мадрида

Едва — потому что у «Реала» даже при таком скверном футболе есть свое чудо по имени Лука Модрич. Хорват, как и вся мадридская команда, провел не лучшую встречу, но в нужный момент вырезал радиоуправляемую передачу на только вышедшего на замену Родриго — и матч перешел в овертайм.

Уже по истечении 90 минут можно было констатировать: этот вечер в Мадриде войдет в разряд легендарных. Тухель после первой игры говорил, что у «Челси» нет шансов на выход в полуфинал, но свежими идеями сделал почти невозможное. 0:3 на «Бернабеу» после 1:3 в Лондоне — это уже мощный сюжет и признак фантастического матча.

Но «Реал» возвел этот статус в квадрат: едва стартовал овертайм, как Бензема сделал то, что от него ждали 90 минут. Мы увидели ту команду, которая восхищала в Лондоне — гол здорово напоминал тот, что Карим забил на «Стэмфорд Бридж», тоже после передачи Винисиуса.

Второй дополнительный тайм запомнится безумными глазами Тухеля, орущего на своих и судью, а также отчаянными атаками «Челси». Но свой лимит на чудеса лондонцы исчерпали чуть ранее.

В полуфинал идет «Реал» — вроде его и ожидали там увидеть после первой встречи, а вроде и сенсация.