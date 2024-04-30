Против «Баварии» ротация тоже пригодится.

«Реал» на старте сезона лишился нескольких лидеров, но это никак не сказалось на качестве

Полуфинал Лиги чемпионов и почти завоеванное чемпионство — вряд ли такого ожидали болельщики «Реала» в начале осени, когда команду накрыла эпидемия травм. Она играет роль до сих пор — в противостоянии с «Баварией» не помогут ни травмированные Куртуа и Алаба, ни дисквалифицированный Карвахаль. Под вопросом участие недавно восстановившегося Эдера Милитао. В общем, Карло Анчелотти снова придется применять ротацию. Благо он доказал, что и в этом деле является большущим мастером.

Начало сезона-2023/24 превратилось для «Реала» в кошмар. Еще до старта ла лиги основной вратарь Тибо Куртуа порвал крестообразные связки. Бельгиец — один из лучших голкиперов мира, в 2022-м он установил рекорд по сейвам в финале Лиги чемпионов (9) и чуть ли не в одиночку принес бланкос 14-ю победу в турнире. В первом туре чемпионата такую же травму получил центральный защитник Эдер Милитао, а спустя несколько месяцев — его коллега Давид Алаба. Оба — твердые игроки стартового состава. Периодически из-за повреждений вылетали другие футболисты, из-за чего мадридцы ворвались в очередной марафон за трофеями без нескольких ключевых игроков и с крайне ограниченным резервом.

Казалось, что с такой обескровленной линией обороны сливочные точно не добьются успеха. Единственной профильной и качественной опцией на левый фланг оказался Ферлан Менди (который тоже страдает от травм), на правый — уже почти ветеран Дани Карвахаль (32 года). Еще оставались Фран Гарсия и Лукас Васкес, но первый только летом пришел из «Райо Вальекано» и пока получает мало игровой практики из-за неопытности, а второй — игрок более атакующего плана. В центре на долгие месяцы остались в живых только Антонио Рюдигер и 34-летний Начо Фернандес. А без Куртуа основным вратарем «Реала» стал недавно третий вариант Андрей Лунин — к зиме он выиграл конкуренцию у арендованного Кепы. И вот в таких условиях «Реал» — с огромным запасом самая малопропускащая команда чемпионата (22) после 33 туров ла лиги. Чемпионство от Мадрида на расстоянии вытянутой руки, а в ЛЧ есть все шансы пройти проблемную «Баварию» и добраться до финала.

Карло Анчелотти изящно вышел из положения и создал одну из лучших линий обороны во всей Европе. При этом итальянец нередко использовал непрофильных стопперов: центральные полузащитники Эдуардо Камавинга и Орельен Тшуамени время от времени закрывают левый фланг и центр обороны соответственно. В роли центрбека попробовал себя даже 173-сантиметровый Карвахаль. Одно из самых шокирующих сочетаний появилось в матче 24-го тура чемпионата с «Жироной». За 90 минут против второй атаки ла лиги (67 забитых в 32 турах) у «Реала» не появилось ни одного центрального защитника — зону закрыли Карвахаль и Тшуамени, фланги запечатали Менди и атакующий полузащитник Васкес. С такими охранниками бланкос всухую разгромили оппонента (4:0).

Дани Карвахаль и Орельен Тшуамени. Фото Reuters

В недавнем класико (3:2) Анчелотти сконструировал линию обороны с использованием лишь одного номинального защитника — Рюдигера. С ним в паре отработал Тшуамени, фланги заняли Камавинга и Васкес. Лукас в итоге вообще оказался самым полезным игроком матча — оформил 1+1, а также заработал пенальти, который реализовал Винисиус. А ведь испанец весьма далек от стартового состава. По игровым минутам в команде он занимает лишь 17-е место, но, как оказывается, по-прежнему обладает качествами, чтобы сделать результат в одном из самых принципиальных дерби в мировом футболе.

«Очевидно, что он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах», — так Анчелотти оценил перформанс Васкеса в класико.

И это далеко не единственный случай, когда Карло доставал бойцов из резерва и выигрывал с помощью них важнейшие матчи. В 33-м туре против «Реал Сосьедад» итальянец дал отдых практически всем основным футболистам и выпустил в старте запас — лидеров поберег перед полуфиналом ЛЧ с «Баварией». В итоге бланкос оформили минимальную победу (1:0) и сохранили 11-очковый отрыв от «Барселоны». Единственный мяч забил 19-летний Арда Гюлер, а Джуд Беллингем и Тони Кроос вообще не появились на поле.

«Реал» может добывать результат любым составом и уже несколько раз в сезоне продемонстрировал это. Причем ключевую роль в различные периоды сезона занимали различные резервисты, а иногда они даже на какое-то время забирались в основу. Весь сезон бланкос беспокоят травмы — по ходу кампании на несколько недель вылетали Винисиус, Менди, Тшуамени, Камавинга и другие (без учета трех порванных «крестов»). Все это в условиях набитого календаря из чемпионата, Лиги чемпионов, Кубка Испании (вылетели в 1/8 финала) и двух игр Суперкубка страны. В таких условиях Анчелотти идеально использует ротацию и дает мощный результат.

Браим Диас. Фото Reuters

Ключевые запасные «Реала»

Лучшим игроком декабря в составе «Реала» неожиданно стал Браим Диас. 24-летний хавбек, вернувшийся из аренды в «Милане», великолепно заменил травмированного Винисиуса и оформил 2+1 в четырех играх чемпионата. Также он неожиданно стал одним из главных героев «Королевского клуба» в сложнейшем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». В первом матче атакующий полузащитник вышел в основе из-за повреждения Джуда Беллингема, на 48-й минуте забил единственный мяч в игре и принес «Мадриду» гостевую победу. Диас играет регулярно, но чаще появляется со скамейки (в 20 из 39 игр во всех турнирах), а от стартового до финального свистка отбегал только в игре чемпионата с «Севильей» (1:0) и кубковом поединке с «Арандиной» (3:1). На его счету 14 результативных действий (9+5).

Роль запасного в этом сезоне принял даже Лука Модрич: хорват — лишь 13-й в команде по игровому времени (1944 минуты). 38-летний полузащитник по-прежнему остается одним из самых острых игроков в команде (второй по xA и xAG). Несмотря на ограниченную практику, он четвертый в «Реале» по общему количеству пасов в финальную треть (122) и штрафную (34). Полузащитник превратился в важный инструмент концовок сложных матчей, также он незаменим при ротации. Все же на «Сантьяго Бернабеу» оправданно делают ставку на молодых Вальверде, Камавингу и Тшуамени, которые уже демонстрируют топ-уровень.

Реально полезным оказался даже самый комичный летний трансфер бланкос — на место ушедшего Карима Бензема пришел Хоселу, его арендовали у вылетевшего в сегунду «Эспаньола». К концу апреля 34-летний форвард является четвертым бомбардиром «Реала» в сезоне (13 голов во всех турнирах), причем по игровым минутам он только 15-й. Особенно мощно 191-сантиметровый нападающий выглядел в начале осени — в сентябре — октябре выстрелил пятью мячами в шести играх чемпионата. Крутые хайлайты у него были и после — в 20-м туре пристрелил «Хетафе» дублем (2:0). Конечно, в ключевые моменты Хоселу оставался на скамейке — в плей-офф ЛЧ он суммарно провел на поле всего 15 минут. Но испанец — важный элемент ротации, который может дать качество, пока лидеры отдыхают.

Лукас Васкес традиционно стал единственной альтернативой Карвахалю на правом фланге обороны. 32-летний испанец — только 17-й в команде по игровому времени (1494 минуты во всех турнирах), но на его счету, по сути, выигранное для «Реала» класико (1+1 и заработанный пенальти), единственный мяч в игре чемпионата с «Алавесом» и в целом приличные 2+6 во всех соревнованиях. Васкес выглядит незаменимым для ротации Анчелотти и точно не становится проблемой для команды, когда появляется на поле. Очередной выход в стартовом составе, вероятно, случится уже в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии». Его конкурент по позиции дисквалифицирован.

Тренировка «Реала» перед матчем с «Баварией». Фото AFP

Анчелотти не только грамотно ротирует игроков, но и идеально использует их универсальность, при необходимости прямо по ходу сезона меняя им роли. В 10 из 36 матчей во всех турнирах полузащитник Тшуамени действовал как центральный защитник. Его коллега Камавинга нередко закрывал левый фланг обороны, а в последнем туре с «Сосьедадом» вышел под конец игры на позицию левого полузащитника, когда «Мадрид» перестроился на 4-4-2. Левый фланг обороны при этом занял номинальный центрбек Начо. Невысокий Карвахаль дважды в сезоне действовал в центре обороны, а неутомимый Вальверде периодически занимал место не в центре поля, а на правом краю.

В особо тяжелые времена Анчелотти использовал молодежь из кантеры. 19-летний Нико Пас вытащил для «Реала» игру группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). 19-летний аргентинец появился на поле за 25 минут до финального свистка и на 84-й резким дальним ударом принес сливочным победу (4:2, Пас забил третий мяч). Его ровесник Арда Гюлер — не воспитанник, и по ходу сезона были слухи, что он недоволен количеством игрового времени. Турка наигрывают чуть чаще Паса (166 минут против 127), и за это время он отметился сразу двумя голами в чемпионате — поразил ворота «Сельты» (4:0) и вонзил единственный мяч в ворота «Сосьедада».

Алессандро Дель Пьеро после посещения тренировки «Реала» отметил, что Анчелотти создает идеальную атмосферу в клубе и прислушивается к каждому футболисту. Это похоже на правду. Каждый игрок в команде ощущает важность: получает игровое время и приносит пользу. Победы сливочным в этом сезоне приносили не только фантастические Беллингем, Винисиус и Родриго. Приближающееся чемпионство, выигранный Суперкубок и как минимум полуфинал Лиги чемпионов — результат работы каждого игрока «Мадрида».