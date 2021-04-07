Возвращаемся к матчу Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (3:1), в первом тайме которого судьи приняли решение, повлиявшее на ход и исход встречи. Объясняем логику действий арбитров, с которыми долго спорил главный тренер гостей Юрген Клопп

Что произошло

На 36-й минуте игры судейская бригада ошибочно не зафиксировала фол на Садио Мане, а в ответной атаке Марко Асенсио забил гол, ставший победным. Видеоассистенты не вмешались, не «открутили момент» и не отменили взятие ворот английской команды. Разбираемся, почему они так поступили.

Тони «робот» Кроос выдал еще один шикарный заброс, и Асенсио отправил Алиссона вытаскивать из сетки второй мяч Футбольный мяч pic.twitter.com/ZQ9eWZFjxv — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

У Мане не было явной возможности забить гол

Лукас Васкес действительно нарушил правила в борьбе с Мане. Игрок английской команды убегал один на один с вратарем, а защитник мадридцев, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул соперника и сбил его на подходе к штрафной площади.

Арбитр Феликс Брих находился далеко от места событий, его второй ассистент Штефан Лупп не подсказал судье, что произошло нарушение правил. Как же должен был поступить рефери в той ситуации?

Лукас Васкес в борьбе с Садио Мане.

Ему следовало назначить штрафной удар в сторону ворот «Реала» и вынести Лукасу Васкесу предупреждение.

Только предупреждение? Да, потому что у Мане не было явной возможности забить гол.

Васкес нарушил правила в борьбе с Мане.

Васкес толкает Мане в спину.

Он выбегал в одиночку к воротам, его оппонент не пытался выбить мяч, он даже не смотрел в сторону мяча. Но мяч в момент фола еще только летел в направлении ворот — пусть и примерно в ту точку, где и должен был оказаться игрок «Ливерпуля». То есть Мане не владел мячом и не контролировал его. В такой ситуации об удалении не может быть и речи.

Это важный нюанс, потому что он объясняет действия видеоассистентов Марко Фрица и Саши Штегеманна. Для них эпизод с фолом на Мане получился «проходным», одним из многих в матче. Нет лишения соперника явной возможности забить гол, нет оснований для удаления — нет оснований и для вмешательства в действия судьи. Пропущенный фол, неназначенный штрафной удар — не повод для отмены решения арбитра и приглашения его к монитору.

Другое дело, если бы Мане лишили явной возможности забить. Или же на нем сфолили бы в штрафной площади «Реала», а Брих ошибочно не назначил бы 11-метровый удар.

Голевая атака

Болельщики «Ливерпуля» могут возразить: но ведь потом последовала атака «Реала», и мадридцы забили гол! Это повод, чтобы ВАР вмешались и предложили Бриху его отменить. Ведь атака началась с фола.

Поправлю: началась не атака. Игроки «Реала» отобрали мяч, завладели им. Произошло это, когда телесекундомер показывал 35 минут и 7 секунд. Асенсио поразил ворота «Ливерпуля» только через 28 секунд.

Тони Кроос далает передачу на Марко Асенсио.

До этого мадридцы передавали мяч друг другу на своей половине поля, были передачи вперед, назад, поперек поля. Активная же фаза фактически началась, когда на секундомере светились 35 минут и 29 секунд. С этого момента действительно пошла быстрая вертикальная атака.

Асенсио забивает гол.

Произойди так сразу после фола Лукаса Васкеса, сделай он моментально длинную вертикальную передачу на Асенсио, поступи так вратарь «Реала» Тибо Куртуа — другое дело. Тогда можно было бы говорить о стремительности атаки, непродолжительной активной фазе и необходимости вмешательства видеоарбитров.

Претензии Клоппа

Таким образом, претензии Клоппа только частично обоснованны. Он прав в том, что Брих и его второй ассистент Штефан Лупп пропустили фол Лукаса Васкеса, что мадридца следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. Но для отмены победного гола Асенсио не было оснований.