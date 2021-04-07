В Мюнхене повторят финал ЛЧ-2020, против «Челси» сыграют обидчики «Ювентуса»

Сегодня в Германии и Португалии состоятся два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов.

Шупо-Мотинг вместо Левандовски

Главный матч дня очевиден, ведь в Мюнхене нас ждет ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов. Тогда «ПСЖ» был в шаге от мечты, но пропустил решающий гол от воспитанника своей академии Комана. В тот момент запомнились длинные списки тех, кого не смог или не захотел удержать парижский клуб, предпочитающий тратить десятки и сотни миллионов евро на готовых звезд.

Вот и последнее межсезонье обернулось потерей одаренного универсала Куасси, который посчитал, что в Мюнхене у него больше перспектив, чем во французской столице. Ожидания пока не оправдываются, и сейчас 18-летний футболист залечивает уже третью за сезон непростую травму, но связь между двумя клубами будет присутствовать и без французского перебежчика.

Все благодаря практически гарантированному выходу на поле 32-летнего Шупо-Мотинга. Уроженец Гамбурга, который прошел путь от юношеской до молодежной сборной Германии, но благодаря национальности отца сделал выбор в пользу Камеруна, никогда не хватал звезд с неба. Однако на закате карьеры судьба подарила ему уникальную возможность играть в окружении именитых футболистов.

Точнее, пользоваться редкими возможностями показать себя, когда те устают или лечатся. Этот статус форварда не тяготит, и в Париже он признавался, что просто получает кайф от шанса играть в такой команде. Звездный час Шупо-Мотинга пробил в четвертьфинале предыдущего розыгрыша, когда «ПСЖ» на последних минутах перевернул ход игры с «Аталантой» (2:1). Вышедший на замену камерунец забил решающий гол, а Неймар после финального свистка передал ему свой приз лучшего игрока матча.

В тот момент это были самые счастливые люди в мире, а теперь Шупо-Мотинг может стать головной болью для бывших одноклубников. У Ханси Флика нет иных альтернатив выбывшему на месяц Левандовски, и сейчас «Бавария» попробует доказать, что способна выигрывать большие матчи без своей главной звезды.

У «ПСЖ», впрочем, хватает своих проблем. Как игровых, что в полной мере проявилось в стоившей лидерства в национальном первенстве игре с «Лиллем» (0:1), так и кадровых. Маурисио Покеттино не может рассчитывать на дисквалифицированного Паредеса, заболевшего коронавирусом Флоренци и контактировавшего с соотечественником Верратти. Есть сомнения еще по нескольким футболистам.

«Драконы» без лидеров

На бумаге «Порту» и «Челси» — самая предсказуемая пара. По крайней мере, так казалось после первого раунда плей-офф, однако в минувшие выходные прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия Томаса Тухеля, рекордная для тренеров-дебютантов синих. Все было прекрасно, но тут случились домашние 2:5 с аутсайдером АПЛ «Вест Бромвичем», и пока трудно понять, как на это реагировать. Даже с поправкой на раннее удаление Тиагу Силвы, которое резко изменило ход игры.

Тем более на одной из последних тренировок случился конфликт Кепы и Рюдигера. Их пришлось разнимать одноклубникам, и немца даже выгнали с занятия. Но, может, такое неравнодушие и есть правильная реакция? К тому же вопрос улажен и Рюдигер извинился перед испанским голкипером. Однако британская пресса продолжает подбрасывать в огонь дров, снова подняв тему сложных отношений Тухеля с Эбрахамом. Впрочем, прежде «Челси» давал результат без помощи попавшего в опалу форварда. А иных проблем — за исключением травм Пулишича и Канте — у синих нет.

О «Порту», который произвел сильное впечатление своей тактической выучкой в противостоянии с «Ювентусом», этого не скажешь. «Драконы» — системная команда, и как раз их сильные стороны в этот раз будут под ударом. Во-первых, в центре поля из-за перебора желтых карточек не будет лидера команды Сержиу Оливейры. Во-вторых, забивший два гола «Старой синьоре» иранский снайпер Тареми дисквалифицирован за удаление в ответном матче с туринцами. Интересно, что в этот раз придумает главный тренер «Порту» Сержиу Консайсау?