Россия — родина футбола? 30 лет назад ЦСКА победил «Барсу», а «Спартак — «Ливерпуль»

4 ноября 1992 года — знаковая дата в истории российского футбола. Ровно 30 лет назад наши клубы одержали яркие победы в еврокубках.

«Мама, что я наделал...»

«Торпедо» — «Реал» — 3:2 (1:1)

Голы: Саморано, 9 (0:1). Талалаев, 11 (1:1). Йерро, 56 (1:2). Тишков, 62 (2:2). Мурашов, 76 (3:2).

В 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1991/92 «Торпедо» предстояло пройти грозный «Реал». Матч в Мадриде завершился для автозаводцев плачевно — 2:5, шансов почти не оставалось. Начало московской встречи также не предвещало ничего хорошего. На девятой минуте Саморано, опередив в штрафной защитника, хладнокровно поразил ворота Подшивалова.

Однако буквально через две минуты Талалаев после углового Шустикова головой отправил первый мяч в ворота испанцев. Вскоре он же, выйдя один на один, мог выводить команду вперед, но, увы, удар пришелся рядом со штангой. Затем из пределов штрафной прямо по центру бил Гришин, но попал во вратаря. Вслед за этим неожиданный удар Тишкова пришелся в крестовину ворот. Моменты были!

В начале второго тайма «Реал» наказал торпедовцев за расточительность. Последовала расчетливая передача в штрафную от Мичела, где высокорослый Йерро сложился и в прыжке головой не только достал низко летевший мяч, но и умудрился послать его в угол ворот: 1:2.

Андрей Талалаев принимает поздравления в матче с «Реалом». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но москвичи не сломались — Юрий Тишков после навесной передачи с правого фланга выше всех выпрыгнул в штрафной и головой послал второй мяч в ворота Харо.

— У меня бабушка — верующая. Накануне ответного матча с «Реалом» я поехал с ней в ту церковь, где меня крестили. Она объяснила, куда поставить свечку, и я сделал все, как она посоветовала. Попросил Бога помочь нам забить три мяча, — рассказывал форвард в одном из интервью.

— Просьба Тишкова Богом была услышана, но...

— Только наполовину. Наверное, мне ее надо было по-другому сформулировать. Ведь испанцы забили нам два мяча, и даже победа 3:2 после гостевого поражения нас не устраивала. Я даже после матча маме сказал: «Представляешь, что я наделал!.. Попросил у Бога три гола в ворота «Реала», а про то, чтобы при этом надо уберечь наши ворота, позабыл...»

Пройти такой «Реал» было практически невозможно. Но на домашнюю победу, вошедшую в историю, «Торпедо» все же наиграло.

19-летний защитник Мурашов после розыгрыша углового головой технично сбросил мяч в левый от Харо угол ворот. 3:2!

«Говорили, что «Спартак» может только побеждать в своей деревне»

«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2 (0:0)

Голы: Радченко, 63 (0:1). Пятницкий, 89 (0:2).

«Спартак» сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Кубка кубков, неожиданно для многих победив в домашней игре «Ливерпуль» (4:2). Антигероем той встречи стал голкипер мерсисайдцев Брюс Гроббелар.

У себя дома «Ливерпуль» должен был побеждать именно с тем счетом, с которым в итоге проиграл. Красные яростно навалились на красно-белых — сначала завладели территориальным, а потом и игровым преимуществом. В начале второго тайма после удара в упор Майкла Томаса из пустых ворот мяч вынес Хлестов. Возможно, это был ключевой момент игры.

А «Спартак» не просто отбивался, он отвечал контратаками. На 63-й минуте «Ливерпуль» не смог поймать в искусственный офсайд Бесчастных, тот получил классную передачу из глубины от Хлестова, прошел по правому флангу и идеально выкатил под удар Радченко — первый гол, почти похоронивший англичан.

Комбинацию начал Андрей Чернышев:

«Я увидел, что Бесчастных набирает скорость, и постарался удобнее выложить ему мяч. Защитники англичан решили посостязаться с Володей в беге, но это дело бесполезное. Лучше бы за Радченко смотрели. А то Дима на пас бесчастных в совершенном одиночестве вывалился на ворота.

Матч «Спартака» и «Ливерпуля» в 1992 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Второй гол на 89-й минуте уже после классической спартаковской комбинации и тонкого паса Радченко забил Пятницкий.

— Результаты наших клубов в еврокубках в этом сезоне стали очень важным событием, — говорил Олег Романцев через день после победы. — Почему? Народ в этом году стал меньше ходить на стадионы, посчитав уровень российского футбола низким. В статьях многих журналистов сквозил скепсис. Мол, голы-то мы друг другу забиваем, но класс совсем не тот... «Спартак» выиграл чемпионат, и могло показаться, что он только у себя в деревне первый и может обыграть своих же деревенских ребят. А оказалось, что наши футболисты в Европе кое-чего стоят. Кстати, «Ливерпуль» произвел на меня сильное впечатление. Дал пищу для размышлений. К той игре, с которой мы столкнулись в Англии, надо специально готовиться. Это бешеный темп, сверхжесткая борьба все 90 минут и очень быстрое перемещение мяча от ворот к воротам. В нашем чемпионате так не играют.

Спустя годы Виктор Онопко рассказывал, за счет чего красно-белые смогли пройти грозных англичан:

— Вообще, англичане были нашими любимыми клиентами. Все их команды действовали в одном стиле. Они всегда «поджимали линию», а мы с помощью стеночек и выбеганий из глубины создавали им большие проблемы. Ловить нас у англичан не получалось. Романцев на установках всегда акцентировал на этом внимание. «Пусть форварды остаются вне игры, — говорил он. — Но вы отдавайте пас не нападающему, а в зону нападающего. Форвард не будет трогать мяч. Но из глубины в эту зону ворвутся или крайний защитник, или крайний полузащитник».

«До «Барсы» пяткой забивал только во дворе!»

«Барселона» — ЦСКА — 2:3 (2:1)

Голы: Надаль, 13 (1:0). Бегиристайн, 31 (2:0). Бушманов. 44 (1:2). Машкарин, 57 (2:2). Карсаков, 60 (2:3).

Российское телевидение решило не показывать этот матч Кубка чемпионов в прямом эфире. Никто не верил, что армейцы, сыгравшие дома вничью с «Барселоной» (1:1, гол на счету Гришина), добьются победы в столице Каталонии.

Положение москвичей стало непростым уже на 13-й минуте, когда Амор после подачи углового головой вколотил мяч под перекладину.

На 31-й минуте Стоичков разрезал оборону гостей тонким пасом, выведя Бегиристайна один на один с Хариным. Чики обвел нашего голкипера и поразил пустые ворота — 2:0.

— Когда счет стал 0:2, проскочила мысль: только бы не 0:5... — вспоминал Денис Машкарин.

Наставник москвичей Геннадий Костылев пошел на перестановки еще до перерыва, заменив Гришина на Карсакова.

— При 0:2 я уже ни о чем не думал, просто хотел играть в футбол. Меня подозвали со скамейки и сказали: «Выходи». О! Получается, лично я у «Барселоны» выиграл 3:0. Вот ведь как обстоятельства сложились, — смеялся потом Карскаков.

— Саша Гришин был замечательным футболистом, но не могучего здоровья, — так объяснял свое решение Костылев. — Физическая подготовка являлась его слабой стороной. К концу тайма он проделал большой объем работы, стал проваливаться, не успевать, поэтому я его заменил. Вообще в первые полчаса у нас было множество потерь, даже на своей половине. Затем каталонцы обороты сбросили, а мы, наоборот, прибавили. Суть да дело, и барселонцы друг друга стали постепенно поругивать. Не успевали за мячом, отобрать его не могли, а народ начал свистеть — вот и появились у них первые претензии друг к другу. Еще до перерыва. А тут и Бушман гол забил".

Матч ЦСКА и «Барселоны» в 1992 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

На 44-й минуте ЦСКА вернулся в игру. Файзулин великолепной передачей вывел Бушманова на ударную позицию, и Евгений пробил под перекладину. Впоследствии он признался, что мяч полетел совсем не туда, куда он его хотел направить:

— Шла наша атака. Я увидел свободную зону, открылся и получил своевременный пас, удобный очень. По-моему, Фазик (Ильшат Файзулин. — Прим. «СЭ») его отдал. Пробил, мяч свалился с ноги, но свалился удачно. Бил-то в дальний угол, а мяч полетел в ближний, ну и бог с ним. Главное, что в итоге он от перекладины влетел в ворота. Хотя в тот момент, когда удар не получился, было мгновение, за которое успел посожалеть, что так вышло. Но вышло как нельзя лучше. Радость обуяла, что удалось забить хоть один мяч. Но мы продолжали проигрывать. А ощущения, мол, вот забил на самом «Ноу Камп», в тот момент отсутствовало. Осознание того, что это не рядовое событие, пришло гораздо позже.

На 57-й минуте армейцы заставили трибуны «Камп Ноу» притихнуть. После подачи углового Машкарин здорово подрезал головой мяч в правый от себя угол — 2:2. Слово автору гола:

— Очень хорошо помню свой гол. И вот почему. При всех «стандартах» мы с Надалем играли друг против друга. А из-под Надаля было крайне трудно выбраться: высокорослый, крепкий, плотный защитник. Но в тот момент, когда мы заработали угловой, он как раз боролся с Файзулиным, а вернуться ко мне не успел. Меня же стал опекать Бакеро, а он игрок атакующий, навыков действий в обороне меньше. Вот я его в борьбе за выбор позиции немного и перехитрил. Дима Карсаков удачно подал, а я — подставил голову. Как только мяч пересек линию, нахлынуло сразу столько мыслей. За 30 секунд их промелькнуло неимоверное количество: и о шансах в матче, и о стране, которая болеет за нас, и... Словами вообще не описать.

На кураже гости полетели добивать Стоичкова и компанию. И ведь получилось. Размашистая атака завершилась пасом Файзулина и элегантным ударом пяткой Карсакова — 2:3. Фантастика!

— Там пошла передача справа от Файзулина, а я рванул по центру, — рассказывал Карскаков. — На мой взгляд, Ильшат немного затянул с пасом — можно было раньше его сделать. Ну а когда он все же прострелил, я уже чуть проскочил, и другого варианта у меня не оставалось. Хорошо, сообразил. Да и без везения не обошлось. После удара немного пробежал вперед, едва не за линию ворот, к которым находился полубоком. Оглянулся влево и увидел, как мяч закатывается в угол. Показалось, что он по пути задел кого-то.

— Пяткой еще кому-нибудь забивали?

— Только во дворе!

6 ноября «СЭ» вышел с «шапкой» на первой полосе: «Россия — родина футбола?»