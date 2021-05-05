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Не стыдно проиграть. Стыдно вести себя, как «ПСЖ»

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 12:00
4 мая. Манчестер. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. Между футболистами произошел конфликт во время игры. Фото AFP Фернандинью получает помощь врачей после фола Анхеля Ди Марии. Фото AFP Арбитр Бьерн Кайперс успокаивает игроков "ПСЖ". Фото AFP
4 мая. Манчестер. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. Между футболистами произошел конфликт во время игры. Фото AFP
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Игорь Рабинер — о хамском поведении игроков «ПСЖ» и игре Александра Зинченко в полуфинале Лиги чемпионов.
Манчестер Сити — ПСЖ
4&nbsp;мая. Манчестер. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Игрок &laquo;Сити&raquo; Александр Зинченко (слева) празднует выход в&nbsp;финал&nbsp;ЛЧ.Зинченко — незаметный герой этого «Манчестер Сити». За пять лет украинец прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов и расплакался

Ближе к концу матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ» поймал себя на том, что давно во время матчей зарубежных команд так громко не ругался. И совсем не от игры и результата — напротив, то, как играла команда Гвардиолы весь матч, кроме первых минут 15, доставляло наслаждение.

Матерился я, глядя на хамство игроков «ПСЖ», которых взбесило собственное бессилие. Они стали вести себя как полное дерьмо, и те, кто смотрит парижан регулярно, сказали мне, что это их типичная реакция на то, когда все плохо. И удаление ди Марии, и провокация Паредеса, которая довела Зинченко до желтой и едва не довела до красной, и целая серия костоломских фолов в последние минут 20 — вся эта блевотина вызывала ужасающее отвращение.

Неумение проигрывать — хуже самих поражений. Потому что это игра, и в ней всегда бывают победители и проигравшие. Вчера, в четвертьфинале, вы сами прошли других больших мастеров — «Баварию», которая тоже вправе была беситься от того, что не смогла быть собою образца прошлого сезона. Но немцы же почему-то не стали из-за этого убивать все живое! Вы же поражением просто показали, что на сегодня слабее соперника, а таким поведением себя просто унизили.

«Манчестер Сити» и лично Пепу спасибо за образец чистого искусства. Гвардьола и его парни показали разницу между настоящей командой со своей футбольной философией и набором звезд. То, что важнейшую роль у «горожан» сыграли Марез и Зинченко, было символично: обоим пришлось у Пепа изрядно потерпеть, чтобы понять его игру и стать ее частью, а соответственно — и частью стартового состава. Это две очень футбольные, а не тупо денежные истории — и вот мы видим, как Зина со своего края организует голевые атаки, а Рияд со своего их замыкает.

Нет, парижский набор звезд, конечно, тоже имеет внутри себя что-то общее — иначе ту же «Баварию» не прошел бы. Да и не провел бы такой хороший первый тайм, как неделю назад на «Парк де Пренс». После которого, правда, забыл выйти на второй. Но без Киллиана Мбаппе, вместо того, чтобы перестроиться и оказаться для соперника менее читаемым, чем во втором тайме Парижа, «ПСЖ» превратился в бессмысленную и разнузданную банду эгоистов и хулиганов.

Когда не сложилось с блицкригом вначале, они вообще перестали понимать, что делать на поле — даже такие мастера, как Неймар, смотреть на очередные ужимки которого было жалко и противно. Я смеялся в голос, когда на последних минутах, когда надо было любым способом нестись в штрафную, он получил мяч у левой бровки, увидел перед собой две шеренги из четырех игроков «Сити» без единого сантиметра зазора, — и встал.

Стояли и они — им-то какой резон суетиться, они расположились идеально. Так секунд 15 и продолжалась эта странная пауза, когда мяч был в игре, и в то же время царила абсолютная статика. А потом Неймар, так и не решив, что с этим мячом делать, просто отдал его назад. То был символ игрового бессилия «ПСЖ» в этот вечер.

Но куда позорнее то, во что это бессилие вылилось. Если можно на уровне полуфинала ЛЧ не то что не прибавить себе болельщиков, а сделать их количество в мире меньшим, — то «ПСЖ» это, бесспорно, удалось.

4&nbsp;мая. Манчестер. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. &laquo;Горожане&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;финале Лиги чемпионов.Гвардиола доказал свое величие. «Манчестер Сити» — в финале Лиги чемпионов

Нашим мальчишкам нужно ставить в пример Зинченко, а не Месси, Криштиану и Мбаппе

И в каком же порядке Зинченко! Не только из-за предголевого — и какого умного! — паса. Каждое движение и решение левого защитника «Ман Сити» доставляет удовольствие. Ну все человек делает правильно, сзади, впереди — и ничего, совсем ничего не боится. С мячом работает, от него, с одной стороны, не избавляется, а с другой, и не передерживает. Как Пеп прописал.

А ведь не так давно этот хлопец был атакующим полузащитником «Уфы». «Уфы». И играл на совсем другой позиции. Когда его позвал Гвардиола, и он пошел, все смеялись: «Куда ты лезешь?!» Теперь мы видим — куда. Вот что значит — иметь амбиции, уметь учиться, слушать и слышать тренера, не бояться экспериментов. Не думать, с одной стороны: «Да кто я такой, чтобы там играть?», а с другой — не озвездеть.

Пример для подражания для российских (украинских, белорусских, неважно) мальчишек — Зинченко, а не Месси, Криштиану, Мбаппе. Те — с других планет. Этот — с нашей.

Но он прошел этот путь, и сейчас мы смотрим на него не в РПЛ, а по телеку в полуфинале ЛЧ. Команды ему дает Пеп, а он прорывается по флангу после начала атаки от Эдерсона, от лицевой успевает оглянуться и классно катит назад на де Брейне.

И как-то уже совсем не удивляет, что это заканчивается голом. А потом и второй мяч «Сити» начинается с блестящего выхода из обороны пасом Зинченко на де Брейне.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры