Тухель дважды по делу обыграл Гвардиолу за последние полтора месяца. В финале ЛЧ испанец обязан придумать ответ
Финал в Порту будет уже четвертым матчем между «Манчестер Сити» и «Челси» в этом сезоне. Дважды команды играли в АПЛ, еще одна встреча была в полуфинале Кубка Англии.
3 января «горожане» одолели синих на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:1. Но тогда лондонцами руководил Фрэнк Лэмпард. Уже в конце января на пост главного тренера «Челси» заступил Томас Тухель и провел впечатляющую трансформацию коллектива, по ходу обыграв едва ли не всех мировых топ- тренеров: Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Диего Симеоне, Зинедина Зидана. И Хосепа Гвардиолу. Причем дважды. Но таким ли однозначным было преимущество синих в матчах против «Сити»? И чего ожидать от финала?
17 апреля. 1/2 финала Кубка Англии. «Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0
Апрельский матч в Кубке игрался еще до полуфиналов Лиги чемпионов — вряд ли оба тренера смотрели на него как на первую репетицию майского финала. Первое, что нужно отметить, — классические изменения в составах. И Тухель, и Гвардиола выставили запасных вратарей — Кепу Аррисабалагу и Зака Стеффена соответственно. В случае «Сити» этот фактор более значительный, учитывая вовлеченность основного голкипера Эдерсона в построение атак команды. Конечно, первым в голову приходит шикарный пас бразильца на Александра Зинченко в недавнем полуфинале ЛЧ против «ПСЖ». Однако лучше всего значимость Эдерсона описал сам Гвардиола: «В игре ногами он — лучший. Мануэль Нойер и Виктор Вальдес тоже были великолепны, но качество паса Эдерсона — лучшее».
Матч показал, как важен будет выбор Пепом крайних защитников на финал. В полуфинале Кубка играли Бенджамен Менди и Жоау Канселу. Маловероятно, что Тухель поменяет свою классическую схему 3-4-3, а это значит, что одним из ключевых факторов будет то, как «Сити» справится с агрессивными подключениями вингбэков «Челси».
В первом тайме случился характерный эпизод: Менди высоко поднимается, чтобы прессинговать Риса Джеймса. Английский защитник отыгрывается с Жоржинью, отдает передачу на Нголо Канте и делает ускорение по флангу.
Фернандинью не оказал давления на Канте, и француз отдал разрезающую передачу на Хакима Зиеша. В это время Джеймс на фланге уже начал отрываться от Менди.
В итоге французского защитника пришлось страховать Эмерику Ляпорту. А тем временем на другом фланге Канселу максимально сузил зону и оставил за спиной набегающего левого вингбэка «Челси» Бена Чилуэлла. Эпизод закончился ударом без сопротивления из пределов штрафной. «Сити» повезло, что мяч немного срезался с ноги Чилуэлла и пролетел выше.
В этом матче именно вингбэки «Челси» набрали больше всего очков xThreat (суммарное увеличение вероятности забить гол) в команде. Вовлеченность игроков этой позиции — одна из опасностей, с которой Гвардиоле нужно будет справиться в финале.
Конечно, Менди не будет играть с первых минут при живых Александре Зинченко и Канселу, но и среди двух последних выбор будет непростым. Португалец дает большую креативность впереди за счет своего нетривиального движения, которым он всколыхнул всю АПЛ, — приемы Канселу стал копировать даже Трент Александр-Арнольд. А украинец, в свою очередь, надежнее в защитном плане и готов многое предложить при игре на мяче.
Что касается такого важнейшего аспекта, как прессинг, то в полуфинале Кубка Англии агрессивное высокое давление «Сити» зачастую было неэффективным, так как Кевин Де Брейне разрывался между давлением на Канте и Жоржинью — Родри и Фернандиньо не успевали подниматься выше и помогать бельгийцу. А так как по вингбэкам «Челси» работали крайние защитники «Сити», при резком контрвыпаде Тимо Вернер и Зиеш могли остаться два в два против центральных защитников Ляпорта и Рубена Диаша. При этом тот же Фернандинью совершил больше всех возвратов мяча (7) и был полезен при срыве перспективных контратак.
У «Челси» большую работу проделал Мэйсон Маунт. Его свободная роль в схеме 3-4-3 позволяет мигрировать между зонами и определять игру команды не только с мячом, но и без него. Молодой англичанин зарекомендовал себя как ключевой игрок в системе Лэмпарда, однако и Тухель смог найти ему максимально полезную роль. Своим движением Маунт создал огромные проблемы «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов, а в этом матче вовремя опускался глубже и формировал трио в полузащите с Канте и Жоржинью, что позволяло перекрывать троицу центральных хавбеков «Сити».
И хоть «Челси» создал больше опасных моментов, индикатором территориального и игрового преимущества «Сити» выступает показатель Field tilt, отражающий, как много касаний и передач команды производили в финальной трети поля — 34% против 66% в пользу «МС». Касания в штрафной — 20 против 40 в пользу команды Гвардиолы. Из-за компактности и интенсивной работы синих в обороне «горожане» столкнулись с проблемами при создании моментов.
8 мая. 33-й тур АПЛ. «Манчестер Сити» — «Челси» — 1:2
Матч состоялся сразу после ответных полуфиналов Лиги чемпионов. Гвардиола дал отдохнуть почти всем своим лидерам и играл по измененной схеме — ее можно обозначить как 3-1-4-2 либо же 5-1-2-2. В такой формации роли «восьмерок» исполняли Ферран Торрес и Рахим Стерлинг.
На этот раз команда Гвардиолы по xG в два раза превзошла «Челси». Во многом благодаря нетипичному для «Сити» выходу из-под прессинга. В ответ на агрессивное давление «Челси» центральные защитники попросту исполняли дальние передачи. Лапорт и Натан Аке — лучшие в матче по количеству передач с продвижением мяча (7 и 6 соответственно). Но это были не простые забросы вперед.
К центральным защитникам «Челси» прицеплялись нападающие «Сити» — Габриэль Жезус и Серхио Агуэро. Они отскакивали в глубину поля, создавая тем самым возможность для передачи низом. На это реагировали Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта, выдергиваясь за своими оппонентами. Таким образом, открывались океаны пространства для забеганий очень быстрых Стерлинга и Торреса.
В таких случаях на подстраховку должен прийти центральный из троицы защитников синих. В этом матче им был Андреас Кристенсен. Датчанин отыграл плохо, несколько раз «обрезавшись», и допустил голевую ошибку. Учитывая, что в финале, скорее всего, в старте выйдет Тиагу Силва, в силу возраста и недостатка скорости не любящий играть с высокой линией защиты, мы можем увидеть более оборонительный подход от Тухеля.
Отдельно стоит отметить движение Жезуса. Форвард «Сити» своими опусканиями в глубину не только регулярно создавал пространство для партнеров, вытягивая вперед центральных защитников «Челси», но и смог отодвинуть прессинг соперников подальше от своих ворот. Это позволило Лапорту получить гораздо больше свободы на мяче. Кроме этого, Жезус опускался в полузащиту при игре без мяча — «Сити» выстраивался в 5-4-1, с Агуэро впереди.
C точки зрения владения и территориального доминирования картина в этом матче была совершенно иной. 49% против 51% в пользу «Сити» — практически равные цифры. И совершенно несвойственные для команды Гвардиолы, когда мы говорим о среднестатистическом матче АПЛ.
Вновь ключевую роль сыграло противостояние на флангах. Менди снова был в старте и опять провалился в дуэли против Джеймса, сделавшего три успешные обводки и три из четырех кроссов «Челси» после перерыва. Гвардиоле придется зарядить Зинченко или Канселу на серьезную работу против англичанина. А ведь есть еще и левый фланг, где вместо Чилуэлла может выйти более атакующий Маркос Алонсо — именно испанец забил победный гол в компенсированное время. Находясь недалеко от штрафной во время контратаки «Челси», он совершил резкий диагональный рывок и оказался на позиции, с которой обычно забивают Луис Суарес или Эдинсон Кавани.
Поэтому в финале можно ожидать появления на правом фланге обороны «Сити» Кайла Уокера — одного из самых быстрых защитников АПЛ. Со своей скоростью и «физикой» он способен нейтрализовать атакующий потенциал и Алонсо, и Чилуэлла.
Итог
Тухель дважды по делу переиграл Гвардиолу, продемонстрировав тактическую гибкость и умение расставлять акценты в давлении на конкретные зоны. Однако Пеп так и не попробовал против «Челси» свою коронную 4-3-3 с двумя ложными «девятками» — Де Брейне и Бернарду Силвой. Сдвоенные фланги Фоден — Зинченко/Канселу и Махрез — Уокер/Канселу могут обеспечить столь нужное сопротивление агрессивным вингбэкам синих.
«Челси» будет искать удачу в быстрых атаках, где свою скорость проявят Вернер и Кристиан Пулишич. Скорее всего, именно американца, а не Зиеша, стоит ждать в старте. Пусть марокканец и забил в обоих матчах, о которых шла речь выше, резкий и быстрый Пулишич может стать ключевым фактором при ставке на вертикальную игру.
3-4-3 — это та система, в которой «Челси» Тухеля эволюционировал с конца января. Финал Лиги чемпионов полон сюрпризов, но ожидать отхода от наигранной формации не стоит. Внутри, естественно, будет много тонких настроек и адаптаций. Гвардиола, в свою очередь, славится тем, что в больших матчах может перемудрить и дать игрокам задания, к которым они не привыкли. Однако в этом сезоне ничего подобного мы не наблюдали. Почти все планы Пепа работали идеально.
Команды способны разыграть хладнокровную рациональную тактическую партию, где первостепенный акцент будет сделан на оборону.
Методология
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