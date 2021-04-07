Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Новости Фото Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Пеп победил «Боруссию». Но «Сити» все равно может вылететь из Лиги чемпионов

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:55
6 апреля. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» — 2:1. «Сити» вырвал победу в концовке. Фото Reuters
6 апреля. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» — 2:1. «Сити» вырвал победу в концовке. Фото Reuters
Теги:
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на 90-й минуте вырвал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:1 (1:0)
Голы: Де Брейне, 19 (1:0). Ройс, 84 (1:1). Фоуден, 90 (2:1).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59).
«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Менье, 81), Ройс, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Дилэйни, 81), Беллингем, Холанн, Кнауфф (Рейна, 63).
Предупреждения: Эмре Джан, 30. Беллингем, 37.
Судья: Хацеган (Румыния).
6 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Килиан Мбаппе и&nbsp;Неймар.Две топ-пары в Лиге чемпионов: «Бавария» и «ПСЖ» устроят ремейк финала-2020, «Реал» и «Ливерпуль» — 2018

Пеп Гвардьола проводит пятый сезон в Манчестере. С «Сити» именитый тренер выиграл в Англии все что можно и вот-вот в третий раз станет чемпионом страны. Всем известно, что основная мотивация работы для каталонца — Лига чемпионов.

Над «Манчестер Сити» будто бы висит проклятие. Это безусловно одна из сильнейших команд планеты последних лет, которая стабильно считается фаворитом Лиги чемпионов, но еще ни разу даже не доходила до финала. Краткое содержание четырех первых евросезонов Пепа в «Сити»:

2016/17 — вылет в 1/8 финала от «Монако»;

2017/18 — вылет в 1/4 финала от «Ливерпуля»;

2018/19 — вылет в 1/4 финала от «Тоттенхэма»;

2019/20 — вылет в 1/4 финала от «Лиона».

Это парадоксально: один из величайших тренеров современности четыре года подряд не может даже попасть в квартет лучших клубов Европы с элитарным набором футболистов. Все время возникают какие-то препятствия: то Мбаппе, то Клопп, то ВАР (вспоминаем ответную игру с «Тоттенхэмом» весной 2019-го, когда отменили гол Стерлинга в добавленное время). Прошлым летом, казалось, «Сити» уже ничто не помешает: в четвертьфинале он играл с «Лионом», который проводил слабый сезон и в итоге даже не попал в еврокубки. Но французы сенсационно победили 3:1, причем тогда в поражении обвинили именно Гвардьолу — якобы он намудрил с тактикой и запутал в том числе своих футболистов.

На этот раз у «Манчестер Сити» со стороны вообще нет никаких препятствий для выхода в полуфинал. В соперниках — «Боруссия», которая проваливает сезон в бундеслиге и вообще играет без главного тренера. В составе — ни одного травмированного, больного или дисквалифицированного. Все ошибки прошлого учтены: понятная схема с ложной «девяткой», которую он практиковал не один раз. Но опять возникли сложности.

«Манчестер Сити» должен был побеждать со счетом 3:0 или 4:0. В крайнем случае 4:1 — у «Боруссии» и до гола Ройса было достаточно моментов, в том числе нереализованный Холанном выход один на один. Но команда Гвардьолы показала тот единственный оставшийся фактор, который может лишить ее еврокубкового трофея в этом сезоне — катастрофическая реализация. Один только Фоден во втором тайме упустил два голевых момента, над которыми до его забитого мяча потешался весь Twitter. В одном эпизоде англичанин с линии площади ворот пробил в Хитца, а в другом промазал с нескольких метров.

На 84-й минуте «Боруссия» сравняла счет, и сценарий игры стал идеально вписываться во все четвертьфиналы «Сити» при Гвардьоле. Счет 1:1 выглядел аномально для такого матча, но он был реален. Однако, как выяснилось, все запасы везения Пеп еще не растерял, и тот же Фоден все-таки принес «Сити» победу. Но 2:1 дома в двухраундовом противостоянии — это так себе счет.

Конечно, «горожане» все еще остаются фаворитами. Шансы на выход в полуфинал по-прежнему высоки, тем более что на страшном стадионе в Дортмунде не будет зрителей. Но с прогнозами на ответную встречу лучше быть аккуратным: полуфиналы Лиги чемпионов явно не хотят видеть у себя «Сити» Гвардьолы.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2332
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...