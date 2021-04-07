Пеп победил «Боруссию». Но «Сити» все равно может вылететь из Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на 90-й минуте вырвал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:1 (1:0)

Голы: Де Брейне, 19 (1:0). Ройс, 84 (1:1). Фоуден, 90 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Менье, 81), Ройс, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Дилэйни, 81), Беллингем, Холанн, Кнауфф (Рейна, 63).

Предупреждения: Эмре Джан, 30. Беллингем, 37.

Судья: Хацеган (Румыния).

6 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Пеп Гвардьола проводит пятый сезон в Манчестере. С «Сити» именитый тренер выиграл в Англии все что можно и вот-вот в третий раз станет чемпионом страны. Всем известно, что основная мотивация работы для каталонца — Лига чемпионов.

Над «Манчестер Сити» будто бы висит проклятие. Это безусловно одна из сильнейших команд планеты последних лет, которая стабильно считается фаворитом Лиги чемпионов, но еще ни разу даже не доходила до финала. Краткое содержание четырех первых евросезонов Пепа в «Сити»:

2016/17 — вылет в 1/8 финала от «Монако»;

2017/18 — вылет в 1/4 финала от «Ливерпуля»;

2018/19 — вылет в 1/4 финала от «Тоттенхэма»;

2019/20 — вылет в 1/4 финала от «Лиона».

Это парадоксально: один из величайших тренеров современности четыре года подряд не может даже попасть в квартет лучших клубов Европы с элитарным набором футболистов. Все время возникают какие-то препятствия: то Мбаппе, то Клопп, то ВАР (вспоминаем ответную игру с «Тоттенхэмом» весной 2019-го, когда отменили гол Стерлинга в добавленное время). Прошлым летом, казалось, «Сити» уже ничто не помешает: в четвертьфинале он играл с «Лионом», который проводил слабый сезон и в итоге даже не попал в еврокубки. Но французы сенсационно победили 3:1, причем тогда в поражении обвинили именно Гвардьолу — якобы он намудрил с тактикой и запутал в том числе своих футболистов.

На этот раз у «Манчестер Сити» со стороны вообще нет никаких препятствий для выхода в полуфинал. В соперниках — «Боруссия», которая проваливает сезон в бундеслиге и вообще играет без главного тренера. В составе — ни одного травмированного, больного или дисквалифицированного. Все ошибки прошлого учтены: понятная схема с ложной «девяткой», которую он практиковал не один раз. Но опять возникли сложности.

Вот так Де Брюйне вывел «Сити» вперед ???



Кевин пробил в одно касание после паса Мареза от лицевой. Чем ответит Дортмунд? pic.twitter.com/W7hLFxKtK1 — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

«Манчестер Сити» должен был побеждать со счетом 3:0 или 4:0. В крайнем случае 4:1 — у «Боруссии» и до гола Ройса было достаточно моментов, в том числе нереализованный Холанном выход один на один. Но команда Гвардьолы показала тот единственный оставшийся фактор, который может лишить ее еврокубкового трофея в этом сезоне — катастрофическая реализация. Один только Фоден во втором тайме упустил два голевых момента, над которыми до его забитого мяча потешался весь Twitter. В одном эпизоде англичанин с линии площади ворот пробил в Хитца, а в другом промазал с нескольких метров.

pic.twitter.com/t8XXm0880p — football images that precede very fortunate events (@footballprecede) April 6, 2021

На 84-й минуте «Боруссия» сравняла счет, и сценарий игры стал идеально вписываться во все четвертьфиналы «Сити» при Гвардьоле. Счет 1:1 выглядел аномально для такого матча, но он был реален. Однако, как выяснилось, все запасы везения Пеп еще не растерял, и тот же Фоден все-таки принес «Сити» победу. Но 2:1 дома в двухраундовом противостоянии — это так себе счет.

«Боруссия» уже поверила в ничью, но Фоден разрушил все надежды немцев ?



Только посмотри на финалочку от «Сити» в матче с «Дортмундом» ? pic.twitter.com/nMFBonrM38 — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

Конечно, «горожане» все еще остаются фаворитами. Шансы на выход в полуфинал по-прежнему высоки, тем более что на страшном стадионе в Дортмунде не будет зрителей. Но с прогнозами на ответную встречу лучше быть аккуратным: полуфиналы Лиги чемпионов явно не хотят видеть у себя «Сити» Гвардьолы.