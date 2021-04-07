Сливочные разобрали «Ливерпуль» на винтики — 3:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:1 (2:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 27 (1:0). Асенсио, 36 (2:0). Салах, 51 (2:1). Винисиус Жуниор, 65 (3:1).

«Реал» (Мадрид): Куртуа, Начо, Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема, Васкес, Асенсио (Вальверде, 70), Винисиус Жуниор (Родригу, 85).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Шачири, 81), Вайналдум, Фабинью, Кейта (Тиагу Алькантара, 42), Салах, Мане, Жота (Роберту Фирмину, 81).

Предупреждения: Мане, 39. Васкес, 49. Тиагу Алькантара, 56. Александр-Арнолд, 83.

Судья: Брих (Германия).

6 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Минус Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Дани Карвахаль. Милитау, Начо и Лукас Васкес в старте — с одной стороны. Минус Виргил ван Дейк, Джо Гомез, Жоэль Матип, Джордан Хендерсон. Пара Натаниэл Филлипс — Озан Кабак в центре защиты — с другой. Милитао и Начо — очевидно индивидуально более сильные исполнители, чем Филлипс и Кабак, но те более-менее успели сыграться. Но, как ни крути, подобные расклады на первый взгляд обещали веселую обоюдоострую перестрелку.

А вот и голешник «Реала» ???



Кроос забросил на Винисиуса, и Жуниор по-взрослому разобрался с обороной «Ливерпуля» ? pic.twitter.com/zaRjZN50Bk — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

Но это лишь на первый взгляд. Потому что Рамос, Варан, ван Дейк — они же не только про оборону. Они про первый пас, устойчивость под прессингом — в общем, про начальную фазу атаки. И в этом смысле ресурсов у «Реала» оказалось больше, а распорядился ими Зинедин Зидан разумнее, чем Юрген Клопп своими.

Тони «робот» Кроос выдал еще один шикарный заброс, и Асенсио отправил Алиссона вытаскивать из сетки второй мяч Футбольный мяч pic.twitter.com/ZQ9eWZFjxv — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

«Ливерпуль» выдал отличный матч против «Арсенала» на выходных, дав повод всем говорить о том, что красные возвращаются если не на прошлогодний уровень, то хотя бы в состояние начала этого сезона. Вот только уместно ли считать нынешний «Арсенал» достойным фоном для сравнений?

Задачу выхода из-под прессинга «Ливерпуля» Мадрид решил очень просто — за счет длинных диагоналей на Винисиуса. Благо в составе есть Кроос и Модрич, которых красные не успевали накрывать. В эпизодах с двумя первыми голами у немца была уйма времени и пространства, чтобы оценить ситуацию — особого давления на него не оказывали.

Салах оказался в окружении четырех игроков «Реала», но это не помешало забить ???



Мохамед вернул интригу, но этого мало — «Реал» завалил третий. pic.twitter.com/xkx4wNdk7w — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

А тут еще совершенно не задалось у Трента Александр-Арнольда. Правый защитник «Ливерпуля» пережил первый в карьере серьезный спад, однако встреча с «Арсеналом» опять же дала поводы говорить, что прежний ТАА вернулся. Увы, нет — игра в Мадриде получилась для него откровенно неудачной. Он как всегда высоко поднимался вперед, чем и пользовался Винисиус, тем более, подстраховка в лице Филлипса и Кабака была так себе. А в моменте со вторым голом Тренту еще и не повезло — судя по повторам, футболист поскользнулся, отсюда и эта нелепая скидка на Марко Асенсио. И как квинтэссенция — срыв на бокового арбитра в концовке, когда англичанин на ровном месте наорал на рефери, но избежал предупреждения.

Не особо пошло и у Энди Робертсона, который на другом фланге попал под пресс Асенсио и Васкеса. Так что фирменная фишка с крайними защитниками-плеймейкерами не сработала. Удручающий итог — ни одного удара за первый тайм. Вообще — ни мимо, ни заблокированных. И замена Наби Кейта на Тиагу Алькантару на 42-й минуте как признание Клоппом того, что ничего не работает и нужен кто-то с мозгами и пасом в центр поля.

После перерыва «Ливерпуль», конечно, ожил, но было уже поздно. 1:3 — это не приговор, но, например, в Стамбуле-2005 команду гнали на подвиг против «Милана» в финале ЛЧ 30 тысяч фанатов красных, а в случае с «Барселоной"-2019 англичан поддерживал полный «Энфилд». Об этих примерах наверняка станут говорить всю неделю до ответного матча, но без болельщиков сравнение некорректно.

И у этого «Реала» есть какая-то особенная, чемпионская ДНК. Рассуждения о Зидане и Лиге чемпионов после прошлогоднего вылета в 1/8 финала от «Манчестер Сити» уже не актуальны, но в очередной, уже который по счету раз приходится констатировать — по-настоящему важные матчи сливочные при французе проводят восхитительно. Наверное, поэтому и взяли только один титул в Испании при трех в ЛЧ.

И, кажется, есть все основания помечтать о четвертом.