Смелость Николича граничила с откровенной авантюрой. «Зальцбург» мог забить «Локо» намного больше

Разбираем тактику главного тренера железнодорожников в матче 5-го тура и в ходе всего турнира.

Лига чемпионов. Группа A

«Локомотив» — «Зальцбург» — 1:3 (0:2)

Голы: Бериша, 28 (0:1). Бериша, 41 (0:2). Миранчук, 79 — с пенальти (1:2). Адейеми, 81 (1:3).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Чорлука, Райкович (Игнатьев, 46), Лысцов (Мухин, 46), Рыбус, Мурило, Магкеев, Эдер, Зе Луиш (Камано, 90), Лисакович (Миранчук, 46).

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамалью, Вебер, Ульмер, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Бериша (Онгене, 90+3), Собослои (Дака, 77), Мвепу, Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Камара, 45+1. Мухин, 62. Игнатьев, 79. Рамалью, 80. Мурило, 80. Станкович, 80.

Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все — Турция).

ВАР: Битиген. Мете Калкаван (оба — Турция).

1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Перед матчем с «Зальцбургом» «Локомотив» понес серьезнейшие кадровые потери, лишившись почти всех центральных полузащитников (Баринова, Крыховяка, Куликова). Причем случилось это накануне матча (за исключением давно травмированного Баринова). Скорее всего, Марко Николич готовил совсем другой план на матч. Но свелось все к тому, чтобы просто расставить оставшихся в «живых».

Любые варианты с тремя центральными полузащитниками отпадали из-за их недобора. При этом имелся большой выбор «запасных» центральных защитников, поэтому Николич впервые использовал схему 3-4-3. Смелость, которая граничит с откровенной авантюрой. В незнакомой схеме с несыгранными игроками (Лысцов и Райкович) было ожидаемо множество проблем. В этом полном хаосе гости могли забить даже больше, чем два гола за первый тайм.

В центре полузащиты вышли универсальные Магкеев и Мурило, которому противопоказана игра, где в паре надо закрывать всю опорную зону. Бразильцу привычнее выполнять функции центрального страхующего опорника за спинами двух центральных полузащитников (Баринова и Крыховяка). Это совершенно другая роль по специфике работы без мяча.

Николич не боится масштабно перестраивать игру на ранних отрезках, и уже в перерыве «Локо» перешел на привычные 4-4-2, произведя тройную замену. Мурило вернулся в центр обороны, а опорником стал 19-летний Мухин (сыграл отлично, за тайм сделал три отбора и три перехвата).

Надо признать, что частично это помогло. «Локо» перехватил инициативу примерно на 20 минут до замен «Зальцбурга», но качественных моментов в атаке создать не удалось. Этого было недостаточно, хозяева по-прежнему испытывали большие проблемы из-за фирменного прессинга австрийцев и давали проводить контратаки после потерь в центре. Заменами «Зальцбург» освежил группу атаки, сделав и без того молниеносные контратаки еще более быстрыми. По такой игре и в таком составе у «Локо» могли быть какие-то шансы в случае устраивающего счета к отрезку после 70-й минуты, но пришлось играть в условиях максимально удобных для гостей: спешно атаковать большими силами и подставляться под прессинг.

«Локомотив» в этой Лиге чемпионов приучил к мини-сенсациям, особенно это касалось качества игры и идей, но в матче 5-го тура не позволили обстоятельства. Тактика не спасла, во многом из-за ограниченности ресурсов.

Тем не менее проигранный важнейший матч не должен перечеркивать содержание и результаты всех предыдущих. Соратник Пепа Гвардьолы Пако Сейрулльо (один из самых известных методистов с уникальными способностями к моделированию игровых ситуаций) говорил: «В тот момент, когда мяч меняет места, игроки меняются, и появляется новая ситуация. И так далее. Это требует большой слаженности и основывается на теориях термодинамики. Когда жидкость нагревается, частицы движутся быстрее и организуются определенным образом, в соответствии с характеристиками этой жидкости. Когда-то писали: «Барса» не твердая, она жидкая». Так и есть. Когда мы говорим: «Эта команда очень прочна, она очень компактна», на самом деле это значит, что она очень уязвима. Газы менее уязвимы, чем твердые тела. Жидкости тоже. Не способное к изменениям твердое тело можно легко изучить и выведать его слабые места. Бьешь в слабое место и разрушаешь всю структуру. С жидкостью так не выйдет".

Так вот, «Локо» в Лиге чемпионов был очень разным, гибким, «жидким». Под «Баварию» железнодорожники впервые перестроились на «елочку» (схема 4-3-2-1) с акцентом на давление на интеллектуальных опорников немцев и смелой ставкой на контригру большим количеством игроков. С «Атлетико» «Локо» успешно применил зеркальную схему 4-4-2 в низком блоке и оперативно реагировал на изменения Диего Симеоне. С «Зальцбургом» было использовано организованное выманивание в высокий прессинг короткими розыгрышами с последующими длинными передачами на Эдера с закреплением владения на чужой половине. Кстати, это был единственный матч (до ответной встречи), где в старте вышел Эдер, причем произошло это именно из-за тактического плана.

К каждому сопернику в группе «Локо» применил совершенно разные подходы. Природа моментов в атаке тоже различалась. В РПЛ подход Николича был полной концептуальной противоположностью. Почти во всех матчах одна и та же схема (4-4-2), Эдер в старте, мучения в контригре и позиционной атаке. Можно с высокой степенью достоверности предполагать, что Николич осознанно бросал на внутренний турнир меньше сил и уделял ему меньше внимания. Это видно и по кадровым решениям (берегли Зе Луиша), и по количеству и качеству тактических идей. Если в матчах чемпионата России «Локо» еще хватает сил сохранять качество в обороне за счет структуры и организации, то на атаку не остается ни сил, ни идей. Последний раз «Локомотив» забивал в РПЛ более одного мяча за матч еще до старта ЛЧ. Показательно.

В этой Лиге чемпионов у «Локомотива» почти не осталось шансов на евровесну, но в каждом из матчей он точно не был беспомощным, а тактические идеи в условиях убийственных кадровых проблем выглядели рационально и эффективно. Кроме того, Николич активно использовал матч-менеджмент и вносил изменения зачастую в течение считаных минут после перестановок соперника. Остальные российские команды в еврокубках пока далеки даже от этого.

Тактические идеи ничего не гарантируют, но без них не открыть дверь в зал сенсаций. «Локо» был очень к этому близок.