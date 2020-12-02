Провал России в Лиге чемпионов: футбол, который мы заслужили

Игорь Рабинер — жестко о корнях позора наших клубов в главном клубном турнире Европы.

Все ругают Артема Дзюбу, а он после ответного матча «Зенита» с «Лацио» произнес золотые слова: «Мне кажется, проблема наша — в менталитете. Посмотрите, как играют европейцы — не боятся, раскованно... С ними можно бороться, они такие же люди, как и мы. Пока это не начнется, так и будем зажиматься, чего-то бояться, пропускать, а потом отыгрываться... Плюс наш большой бич: первая мысль и движение у нас — всегда назад. Вместо того чтобы вперед. У нас все наоборот».

Артем сделал детальный обзор матча «Локомотив» — «Зальцбург» за неделю до того, как тот состоялся.

И вообще всего нашего футбола в Европе.

Да и дома. Везде.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, глядя на происходящее, хочет ужесточить лимит на легионеров. Член Госдумы, обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА Валерий Газзаев предлагает ограничения на иностранцев отменить.

Неправы, считаю, оба. Отмена лимита — это при нынешней экономике РПЛ не Это'о и Вагнеры Лавы, а Райковичи и Мурило. Ужесточение — это новая искусственная накрутка зарплат для «золотого актива», а также серебряного, бронзового и деревянного.

Вообще же не в этом дело, бог ты мой.

РПЛ играет в пешеходный футбол с нулевой интенсивностью. Судьи вечными свистками, когда футболисты еле касаются друг друга, переводят любой матч, даже пытающийся ускориться, в темпоритм похоронного марша.

Футболисты с детства подготовлены так, что из десяти передач с фланга в восьми мяч улетает черт знает куда. Детские и юношеские тренеры думают не о развитии пацанов, а о своем никому не нужном, кроме них самих, результате, чтобы не вылететь с работы.

Пока в Германии взрослые тренеры учат людей отбирать мяч гегенпрессингом сразу после потери на чужой половине, в РПЛ большинство требуют, сверкая пятками, нестись на свою треть поля. Только в этом сезоне тут пошли какие-то изменения (Карпин, Талалаев, Шварц), но пока менталитет «Локомотива» против «Зальцбурга» — это символ всей нашей лиги, в которой подавляющее большинство команд возглавляют свои. При этом главный по тренерам Андрей Лексаков заявляет, что иностранные специалисты ничего нашему футболу не дали.

Сейчас начнут все валить на Николича. Да, Марко, которого так хвалили за «Баварию» и «Атлетико» — причем заслуженно, в первую очередь за встречу с немцами, невзирая на результат, — во вторник откровенно провалился. Трусливый состав против равного на бумаге соперника, бездарные ошибки Райковича (протеже Николича) и Мурило (протеже Кикнадзе), какими и не пахло 180 минут против «Атлетико». Как там, кстати, Василий Александрович, со сборной Бразилии у Мурило через два года после его прихода в «Локо»? Оценят «привоз» с «Зальцбургом» ее тренеры? Позовут?

С чего вдруг Николич решил, что, первый раз в сезоне играя с тремя центральными защитниками и не тренируя эту схему, он с листа преуспеет? Потому что ему так хотелось? Потому что два раза с «Атлетико» «автобус» сработал, и после этого он решил, что теперь так можно со всеми?

Ну так ведь сработал он потому, что на поле была гармония оборонительных и атакующих игроков, все знали, куда бежать, какие зоны заполнять. А теперь, с семью номинальными защитниками — понятия не имели. А голым количеством взять — так не бывает. Особенно против тех, кто атаковать любит и умеет. Причем делать это быстро, с минимумом касаний, а не так, как это принято у нас.

Вот только будь на месте серба Семак, Мусаев — ничего не изменилось бы. Мы в этой Лиге все уже не раз видели, и если Николич хотя бы что-то сыграл достойно и потерял шансы на плей-офф ЛЧ в пятом туре, то двое его отечественных коллег сделали это в четвертом — и без «Баварий» с «Атлетико».

Разве не «Зенит» россиянина Семака уступил дома «Брюгге», а в Риме заслужил того комментария Дзюбы, который приведен в начале текста? Разве нам не было стыдно за «Краснодар» Мусаева, который вышел в большинстве на второй тайм в Севилье при 2:1, во всех смыслах оберегая очко? И конечно же, безуспешно.

Николича назначили Мещеряков и Кикнадзе, который в противовес Юрию Семину расписал серба как апологета атакующего футбола. Николич потом в интервью Нобелю Арустамяну честно признается, что не утверждал такого ни разу в жизни.

То есть генеральный директор, который теперь, по идее, должен вместе с председателем совета директоров подать в отставку, этими словами разом подставил тренера и ввел в заблуждение болельщиков. А на выходе получил ноль побед в Лиге чемпионов против одной семинской (в Мюнхене красно-зеленые выиграют, как же!), то же четвертое место в группе, что у предшественника, и седьмое место в чемпионате с 16 голами в 16 матчах.

И так у нас везде и во всем.

Клубы увольняют тренеров, которые идут на втором месте, и менеджеров, которые делят первое. А руководят ими зачастую люди, умеющие думать только о своем кармане, находящиеся в спайке с агентами, и всем им главное — распилить на 90 процентов бюджетные в большинстве случаев деньги.

Сборная, получая футболистов из команд, которые не могут одержать ни одной победы в еврокубках, получает разгром — 0:5. Ее тренер взрывается в телеинтервью, миллионы рвут рубаху, требуя его отставки, — хотя те, кого он только что ругал, на поле не показывают вообще ничего. А игроки стали такие нежные, что им пальчиком погрозить нельзя.

Три «луча света в темном царстве» вместо нашего болота выступают в топ-лигах, но один из них после не вызывавшей больших опасений травмы пропускает уже три месяца, а еще двое почти не появляются в основах.

На крупнейших телеканалах в прайм-тайм разоряются о том, имеет ли право футболист мастурбировать на видео и держать запись в телефоне, а тренеры — лишать его капитанской повязки и не вызывать в сборную.

И пипл все с радостью хавает, ему только такого хайпа и надо. Не хавал бы — не было бы всего этого Дзюба-шоу на федеральных каналах с соответствующими рейтингами, бешеных заходов на сайтах к материалам обо всем этом. Как и до того на Кокорина и Мамаева.

Ад и ужас. Паноптикум.

Но придется признать, что все мы получили тот футбол, которого заслужили. И не надо утешать себя тем, что мы так играем в еврокубках из-за коронавируса и отсутствия предсезонки. В прошлом году не было ковида, но были сборы. Но «Лудогорцы» с «Базелями» — тоже были, и четвертое место в группе Лиги чемпионов у «Зенита» из первой корзины. А весны не оказалось ни у кого.

Но ведь и на три буквы все это не пошлешь. Потому что «других писателей у меня для вас нет», как говорил товарищ Сталин. И потому еще, что самого себя по этому адресу не отправишь.

Все мы как часть этого дающего сбой за сбоем механизма в большей или меньшей степени в этом виноваты. Вот только знать бы еще, что делать, когда твое оружие — только слово, а на слова тем, кто принимает решения, давно уже наплевать.