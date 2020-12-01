Лок-аут: Россия вылетела из Лиги чемпионов

«Локомотив» потерпел поражение от «Зальцбурга» (1:3) на своем поле и потерял все шансы на выход из группы Лиги чемпионов.

Железнодорожники присоединились к «Зениту» и «Краснодару», которые выбыли из турнира ранее. Российские клубы по-прежнему остаются без побед в этом розыгрыше.

К 5-му туру Лиги чемпионов «Локомотив» утвердился в качестве нашей последней надежды. Две ничьи с «Атлетико» и минимальное поражение от «Баварии» не только сохранили шансы на выход из группы, но и вполне заслуженно заставили воспринимать красно-зеленых как команду, которая что-то может на этом уровне. Усиливали это впечатление куда более неудачные выступления «Зенита» и «Краснодара».

И вот матч с «Зальцбургом», клубом из четвертой корзины, далеко не европейским грандом. Как раз тот момент, когда многострадальные российские болельщики могли ожидать первой победы в евросезоне.

На деле все оказалось намного сложнее. Во-первых, у «Локомотива» возникли огромные проблемы. В стартовом составе не оказалось ключевой тройки центра поля — Миранчука, Крыховяка и Куликова. Вряд ли можно спасти престиж отечественного футбола с вырезанной сердцевиной.

Во-вторых, «Зальцбург» совсем не прост. То, что австрийцы не обыграли «Баварию» или «Атлетико», еще не показатель, а пара-тройка имен из этого состава в самое ближайшее время начнет греметь на всю Европу.

В Москве «Зальцбург» оказался лучше практически во всем — гости смотрелись быстрее, нацеленнее, забирали все подборы и наказывали за ошибки. А три номинальных нападающих в составе «Локо» — это не намек на игру в атаку, лишь яркая иллюстрация кадровой трагедии Николича. Пришлось собирать всех живых-здоровых и думать, как расставлять их на поле.

Да и не стал бы «Локомотив» брать эту игру атакой. Результат в предыдущих встречах ЛЧ приносила оборона, на организацию которой пока только и хватило времени Николичу. Много в этом сезоне «Локомотив» не забивает, поэтому счет 0:2 после первого тайма выглядел как приговор.

Райкович придумал второй гол в ворота «Локомотива» ?



0:2 к перерыву. Верим в парней во втором тайме:https://t.co/cmKCTSROy9 pic.twitter.com/ZH8tL8ypAa — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020

Нет, железнодорожники пытались что-то исправить и не поплыли по течению — лезли, старались забить. Но на каждую хозяйскую атаку приходился австрийский контрвыпад — только на скорости x2. Да и объективно сложно побеждать в Лиге чемпионов с Мухиным и Магкеевым в центре поля.

После гола Антохи в воротах «Зальцбурга» случилась потасовка — вратарь не отдавал мяч нашим парням ?



Но обошлось без удалений ???https://t.co/gPLPo2Vg4A pic.twitter.com/ANWvR0xluh — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2020

Для «Локомотива» главный еврокубок закончен, остаются надежды только на Лигу Европы. Главное достижение этого сезона — «Локо» стал надеждой страны, пусть и в момент, когда у остальных все было совсем плохо.

Но в итоге наши ожидания так ими и остались.