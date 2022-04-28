Игорь Рабинер — о втором полуфинале Лиги чемпионов.

Фишки от «тренеришки» не могли работать вечно. Проход «Ювентуса» был абсолютно закономерен, «Баварии» — уже в немалой степени на удаче, но «Ливерпуль» спустился на полуфинал Лиги чемпионов с другой планеты по сравнению с «Вильярреалом».

20:1 по ударам, 5:0 в створ, 10:2 по угловым — эти цифры отражают разрыв в классе между двумя командами в конкретный вечер. Счёт мог быть и крупнее 2:0. Меньше — не мог точно. Атаки у «жёлтой подводной лодки» не было вообще. Оборона продержалась тайм, во втором ее нещадно возили, а полузащитники, пытаясь идти вперёд, только создавали разрывы между линиями и облегчали задачу хозяевам «Энфилда».

Три участника полуфиналов Лиги чемпионов в эти дни были достойны этой стадии, четвёртый — «Вильярреал» — прыгнул выше головы, уже дойдя до неё. Мы аплодировали ему после шоковой победы над «Баварией», и он того заслуживал, — но теперь понятно, что соперничество «Ливерпуля» с Мюнхеном велось бы на совершенно другом уровне. Сегодня Аллисон вообще забыл, что находится на поле, — в принципе, он мог и на скамейке находиться. Мяч до вратаря все равно не долетал.

Но все это ничуть не уменьшает заслуг «Ливерпуля». Он играл фантастически. Совершенное понимание командных взаимодействий каждым игроком; безостановочное движение, от которого у испанцев голова шла кругом, — это было идеальное сочетание собственно игры и какой-то запредельной «физики». «Ливерпуль» выиграл подавляющее число единоборств; его игроки заранее знали, что будет делать соперник, и идеально играли на опережение — а не так, как накануне Фернандинью в эпизоде с Винисиусом. Фабинью и Тиагу властно рулили игрой из центра, каждым движением направляя ее туда, куда нужно их команде, — то длиннющими диагоналями на Александра-Арнольда и Робертсона, то тонкими пасами вперёд на форвардов. А там парни из Египта и Сенегала своё дело знают.

В первом тайме «Вильярреал», вбитый и смятый, все-таки ухитрился не пропустить, но делал это настолько на последнем издыхании, что было понятно — такое не может, не должно продолжаться долго. Тем более что, в отличие от «Атлетико», команда Эмери стремилась обороняться интеллигентно, не выносила мяч вместе с ногами соперников. Парни Симеоне ещё и запугивают, цель для них оправдывает средства. Эти вели себя иначе.

И их быстро додушили двумя голами за три минуты второго тайма — с 53-й по 55-ю. Не стоит думать, что автогол, которым был открыт счёт, — это фарт. Нет, это результат систематического и огромного давления, от которого у испанцев рано или поздно должны были подогнуться коленки. А когда это случилось — они сломались. Такие хищники, как «Ливерпуль» Клоппа, это унюхивают мгновенно. И догрызают.

До и после было ещё два мяча, отменённых из-за офсайдов, так что «Вильярреал» ещё легко отделался. Кажется, при 2:0 игроки Клоппа хотели больше контролировать мяч и не идти вперёд большими силами — им важнее было не пропустить, чем забить третий. И они с задачей спокойно справились. За последние минут десять «Вильярреал» смог перейти на чужую половину только на последней добавленной минуте и заработал шальной стандарт. Если бы забил вдруг с этого штрафного — к содержанию игры это не имело бы вообще никакого отношения, зато вернуло бы настоящий интерес к ответному матчу.

Но чуда не случилось, и представить выход «Вильярреала» в финал можно только во сне. Если только это же не решат сами игроки «Ливерпуля».

Нет, конечно, поговорка «Каждый сверчок знай свой шесток» к настоящему футболу отношения не имеет — иначе парни в желтом не прошли бы ни «Ювентус», ни тем более «Баварию». Но все хорошо в меру. Теперь, по крайней мере, можно быть уверенным, что в финале ЛЧ, кто бы в него ни вышел из второй пары, «автобуса» не будет. Такого суперфутбола, как вчера, наверняка тоже, поскольку слишком велика будет цена игры, но все равно это будет нечто обоюдоострое и равно могучее.

И остаётся только вздыхать, вдруг вспомнив, что этот финал изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Но это уже совсем другая история...