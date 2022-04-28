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Сегодня, 01:45

Магия «тренеришки» не могла быть вечной. «Ливерпуль» и «Вильярреал» — с разных планет

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Джордан Хендерсон («Ливерпуль») и Первис Эступиньян («Вильярреал»).
Фото Reuters
Игорь Рабинер — о втором полуфинале Лиги чемпионов.

Фишки от «тренеришки» не могли работать вечно. Проход «Ювентуса» был абсолютно закономерен, «Баварии» — уже в немалой степени на удаче, но «Ливерпуль» спустился на полуфинал Лиги чемпионов с другой планеты по сравнению с «Вильярреалом».

20:1 по ударам, 5:0 в створ, 10:2 по угловым — эти цифры отражают разрыв в классе между двумя командами в конкретный вечер. Счёт мог быть и крупнее 2:0. Меньше — не мог точно. Атаки у «жёлтой подводной лодки» не было вообще. Оборона продержалась тайм, во втором ее нещадно возили, а полузащитники, пытаясь идти вперёд, только создавали разрывы между линиями и облегчали задачу хозяевам «Энфилда».

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
Голы
Эступиньян, 53 (1:0), Мане, 55 (2:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд (Гомес, 81) Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Кейта, 72) Диас (Ориги, 81) Мане (Диогу Жота, 73) Салах
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Орье, 72) Парехо (Тригерос, 72) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 57) Чуквуэзе (Диа, 72) Груневелд (Пако Алькасер, 86)
Предупреждения
ван Дейк 32’  -  Эступиньян 47’, Ло Сельсо 62’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Три участника полуфиналов Лиги чемпионов в эти дни были достойны этой стадии, четвёртый — «Вильярреал» — прыгнул выше головы, уже дойдя до неё. Мы аплодировали ему после шоковой победы над «Баварией», и он того заслуживал, — но теперь понятно, что соперничество «Ливерпуля» с Мюнхеном велось бы на совершенно другом уровне. Сегодня Аллисон вообще забыл, что находится на поле, — в принципе, он мог и на скамейке находиться. Мяч до вратаря все равно не долетал.

Но все это ничуть не уменьшает заслуг «Ливерпуля». Он играл фантастически. Совершенное понимание командных взаимодействий каждым игроком; безостановочное движение, от которого у испанцев голова шла кругом, — это было идеальное сочетание собственно игры и какой-то запредельной «физики». «Ливерпуль» выиграл подавляющее число единоборств; его игроки заранее знали, что будет делать соперник, и идеально играли на опережение — а не так, как накануне Фернандинью в эпизоде с Винисиусом. Фабинью и Тиагу властно рулили игрой из центра, каждым движением направляя ее туда, куда нужно их команде, — то длиннющими диагоналями на Александра-Арнольда и Робертсона, то тонкими пасами вперёд на форвардов. А там парни из Египта и Сенегала своё дело знают.

В первом тайме «Вильярреал», вбитый и смятый, все-таки ухитрился не пропустить, но делал это настолько на последнем издыхании, что было понятно — такое не может, не должно продолжаться долго. Тем более что, в отличие от «Атлетико», команда Эмери стремилась обороняться интеллигентно, не выносила мяч вместе с ногами соперников. Парни Симеоне ещё и запугивают, цель для них оправдывает средства. Эти вели себя иначе.

И их быстро додушили двумя голами за три минуты второго тайма — с 53-й по 55-ю. Не стоит думать, что автогол, которым был открыт счёт, — это фарт. Нет, это результат систематического и огромного давления, от которого у испанцев рано или поздно должны были подогнуться коленки. А когда это случилось — они сломались. Такие хищники, как «Ливерпуль» Клоппа, это унюхивают мгновенно. И догрызают.

До и после было ещё два мяча, отменённых из-за офсайдов, так что «Вильярреал» ещё легко отделался. Кажется, при 2:0 игроки Клоппа хотели больше контролировать мяч и не идти вперёд большими силами — им важнее было не пропустить, чем забить третий. И они с задачей спокойно справились. За последние минут десять «Вильярреал» смог перейти на чужую половину только на последней добавленной минуте и заработал шальной стандарт. Если бы забил вдруг с этого штрафного — к содержанию игры это не имело бы вообще никакого отношения, зато вернуло бы настоящий интерес к ответному матчу.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;) атакует ворота Херонимо Рульи (&laquo;Вильярреал&raquo;). Эмери пока далеко до Клоппа. «Ливерпуль» без проблем победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов

Но чуда не случилось, и представить выход «Вильярреала» в финал можно только во сне. Если только это же не решат сами игроки «Ливерпуля».

Нет, конечно, поговорка «Каждый сверчок знай свой шесток» к настоящему футболу отношения не имеет — иначе парни в желтом не прошли бы ни «Ювентус», ни тем более «Баварию». Но все хорошо в меру. Теперь, по крайней мере, можно быть уверенным, что в финале ЛЧ, кто бы в него ни вышел из второй пары, «автобуса» не будет. Такого суперфутбола, как вчера, наверняка тоже, поскольку слишком велика будет цена игры, но все равно это будет нечто обоюдоострое и равно могучее.

И остаётся только вздыхать, вдруг вспомнив, что этот финал изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Но это уже совсем другая история...

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Юрген Клопп
82
75
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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