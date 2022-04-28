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Эмери пока далеко до Клоппа. «Ливерпуль» без проблем победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах («Ливерпуль») атакует ворота Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Фото Reuters
Уверенные и комфортные 2:0 красных в первом матче.
Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
Голы
Эступиньян, 53 (1:0), Мане, 55 (2:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд (Гомес, 81) Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Кейта, 72) Диас (Ориги, 81) Мане (Диогу Жота, 73) Салах
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Орье, 72) Парехо (Тригерос, 72) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 57) Чуквуэзе (Диа, 72) Груневелд (Пако Алькасер, 86)
Предупреждения
ван Дейк 32’  -  Эступиньян 47’, Ло Сельсо 62’
Судьи
Марчиняк (Польша)

«Вильярреал» не доходил до этой стадии ЛЧ 16 лет. За это время, конечно, произошло многое. Унаи Эмери, например, успел провалиться в «Спартаке» и «Арсенале», получить 1:6 от «Барселоны» во главе «ПСЖ» в самом резонансном матче десятилетия, а также выиграть четыре Лиги Европы.

Но у 50-летнего тренера впереди еще значительная часть карьеры, и он точно намерен расцветить ее победой в главном клубном турнире планеты. Сейчас Унаи близок к мечте как никогда — даже с парижским грандом баск не забирался так высоко.

Видеть «Вильярреал» в числе четверки лучших было странно и в 2006-м. Сейчас ничего не изменилось. Тогда «желтая подлодка» выглядела аутсайдером в противостоянии с великим «Арсеналом» Арсена Венгера, а теперь — с не менее великим «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

При этом накануне матча и немецкий тренер, и капитан Джордан Хендерсон подчеркивали мощь соперника. И вряд ли это дежурные слова: сложно относиться наплевательски к клубу, который уже прошел в плей-офф «Ювентус» и «Баварию».

Эмери в ответ тоже хвалил красных и назвал нынешнюю команду Клоппа более сильной, чем та, что взяла главный еврокубок в 2019 году. И, естественно, англичане считались безоговорочными фаворитами, да еще и сверхмотивированными. К концу апреля они сохраняют шансы на немыслимое — трофейный покер. Кубок лиги «Ливерпуль» уже взял, в Кубке Англии вышел в финал, в АПЛ бьется за титул с «Манчестер Сити», а в ЛЧ — в шаге от решающей игры.

Хотя после первого тайма могло показаться со стороны, что не все идет по плану. Особенно если под рукой был не счет, а только статистика фолов. Она аномальна: 7:1 в пользу хозяев, которые действительно часто нарушали правила, причем только на чужой половине поля. Это жутко раздражало самих футболистов — они срывали темп и все портили. Команда даже слегка занервничала: как минимум Хендерсон, ван Дейк и Клопп местами выглядели взбешенными.

Впрочем, фолы, конечно, — мелочь. Преимущество «Ливерпуля» оказалось тотальным не только по ним, но и по ударам, по владению, по касаниям в чужой штрафной. Проблема состояла лишь в компактном блоке «Вильярреала», чьи футболисты дисциплинированно оборонялись 45 минут и подстраховывали друг друга. Гости вообще не оставляли никаких коридоров, так что красным приходилось надеяться на стандарты и на какой-нибудь сюрприз вроде удара Тиагу Алькантары почти в крестовину.

Эмери выдрессировал команду и рассчитывал обыграть «Ливерпуль», как и «Баварию». Унаи даже выставил тот же основной состав, что и на оба матча с мюнхенцами (только травмированного Жерара Морено заменил Чуквуэзе). Основная разница прослеживалась в выходе из обороны — если в противостоянии с мюнхенскими игроками вратарь Рульи спокойно разыгрывал с ближним от ворот, то сейчас выбивал далеко вперед. Причем чаще всего на левый фланг, где находился Александр-Арнолд, чьи оборонительные качества давно стали объектом критики.

Проще говоря, первый тайм прошел по сценарию «Ливерпуля», но не хватало самого главного — голов. И раздраженной команде точно пошел на пользу перерыв. Выдохнули, перезагрузились — и забили два быстрых мяча. Да, в первом случае помог рикошет от Эступиньяна, дезориентировавший Рульи, но это тот случай, когда автогол вытекал из логики игры. Мяч постоянно находился в окрестностях штрафной «Вильярреала», а гости оборонялись плотно и глубоко. При этом команда испытывала постоянное давление и просто по теории вероятности должна была дрогнуть. А после первого пропущенного мяча желтые еще и потеряли концентрацию — и Мане спокойно удвоил счет. Сенегалец вообще отлично осваивается в новой роли «девятки», которую после покупки Луиса Диаса он будет исполнять едва ли не всегда.

2:0 — это уже поломанный план Эмери. Судя по первому тайму, «Вильярреал» не собирался забивать, а значит, рассчитывал на нулевую ничью. А плана Б у баска не оказалось, на что указывает кошмарная статистика второго тайма: ни одного удара по воротам.

«Ливерпуль», безусловно, заслужил победу, но осталось ощущение, что хозяева недодушили соперника. Два гола красных отменены из-за офсайда, а последние 20 минут команда Клоппа ходила по полю пешком — видимо, думала о субботнем матче с «Ньюкаслом». Как бы в ответной встрече это не отразилось на результате.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Арсен Венгер
Унаи Эмери
Юрген Клопп
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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