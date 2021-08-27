Месси может встретиться с Роналду, «Шахтер» снова с «Реалом» и «Интером», «Барселона» вспомнит баварский кошмар

Самое интересное в групповом раунде Лиги чемпионов.

Звездные войны могут продолжиться

Вообще-то, Лионель Месси и Криштиану Роналду должны были встретиться друг с другом еще во время предварявшего старт испанского сезона розыгрыша трофея Жоана Гампера. «Барселона» планировала именно там объявить о новом контракте аргентинской звезды, но получилось то, что получилось. Только от судьбы, кажется, не уйти. Совсем не слепой жребий свел в одной группе «ПСЖ» и «Манчестер Сити», и если Роналду до закрытия трансферного окна станет игроком «горожан», нас ждет не ремейк весеннего полуфинала, а продолжение звездных футбольных войн.

В предыдущем розыгрыше болельщикам тоже обещали две серии великого противостояния, но случилось только одно. Туринская часть обошлась без подхватившего коронавирус Криштиану, и победу «Барсе» принесли гол и передача Месси. Тогда сине-гранатовые потроллили «Ювентус» в Twitter, написав: «Рады, что вы увидели величайшего игрока на своем поле». Только хорошо смеется тот, кто делает это последним.

Туринцы ответили на подколку, пообещав привезти настоящего величайшего на «Камп Ноу». И когда два реализованных Роналду 11-метровых обеспечили «старой синьоре» крупную победу (3:0), напомнили о том твите. В общем, даже синхронно вылетев в 1/8 финала, команды Лео и Криштиану не давали скучать. Теперь же запасаемся попкорном и ждем развязки большой трансферной саги в надежде увидеть дуэль двух великих мастеров уже в форме «ПСЖ» и «Сити». Клубов, которые грезят мечтой о заветном «ушастом» трофее и имеют для этого все основания.

С чистого листа после 8:2

14 августа 2020 года — день, который болельщики «Барселоны» дружно хотели бы стереть из своей памяти. Безжалостная «Бавария» словно не замечала сине-гранатовых, которые на фоне немцев выглядели клубом из низшего дивизиона. На днях мюнхенцы выиграли в Кубке Германии со счетом 12:0, однако те 8:2 — нечто особенное и по-настоящему унизительное для команды уровня «Барсы».

С тех пор прошел всего год, а кажется — целая вечность. В каталонском клубе нет уже ни скандального президента Жозепа Бартомеу, ни непонятно как оказавшегося на тренерском посту Кике Сетьена, ни Месси с Луисом Суаресом. «Бавария» тоже рассталась с тренером-триумфатором Ханси Фликом, которому предпочел уйти в сборную из-за расхождений с руководством по вопросам трансферов.

Так что под началом Юлиана Нагельсманна и Роналда Кумана история начинается с чистого листа, но те 8:2 из песни все равно не выкинуть.

Те же и «Шериф»

«Шахтер» снова в компании «Реала» и «Интера». Что интересно, у всех трех команд теперь новые тренеры — Роберто Де Дзерби, Карло Анчелотти и Симоне Индзаги пришли на смену соответственно Луишу Каштру, Зинедину Зидану и Антонио Конте. Но история о том, как измученные травмами и коронавирусом «горняки» выиграли оба матча у мадридского суперклуба (3:2, 2:0) и не пустили миланцев даже в утешительный плей-офф Лиги Европы, еще будоражит болельщиков. Тем более в испанской столице родилась звезда одного из главных талантов украинского футбола — голкипера Анатолия Трубина.

Тогда оранжево-черные с третьего места отправились во второй по статусу еврокубок, а вместе с «Реалом» из группы вышла менхенгладбахская «Боруссия». Однако на этом параллели стоит закончить, так как теперь вместо немцев в Лиге чемпионов дебютирует «Шериф». Это грандиозный момент для Молдавии, хотя в возглавляемой Юрием Вернидубом команде из Приднестровья как раз местных футболистов минимум, а в старте регулярно выходит только один обладатель молдавского паспорта. Да и тот — натурализованный несколько лет назад бразилец Луваннор, вернувшийся в Тирасполь после длительной командировки в ОАЭ. Но в любом случае посмотреть на «Шериф» на этом уровне будет интересно, и кто знает, может быть, он отнимет у фаворитов важнейшие очки?

Ремейк финала Лиги Европы

В этой Лиге чемпионов будет еще несколько заметных встреч тех, кто относительно недавно соперничал друг с другом. Для клуба избранных, в который давно превратился главный еврокубок, это привычно, но все равно некоторые противостояния столь прочно засели в памяти, что продолжения ждешь с плохо скрываемым нетерпением. Хотя очевидно, что групповой раунд не может сравниться по значимости с игрой плей-офф и тем более финалом.

Так что с каким бы счетом «МЮ» ни обыграл «Вильярреал», это нельзя будет рассматривать как реванш за поражение в решающем матче Лиги Европы. Но перцу новой встрече предыдущая добавит. Тем более когда у тебя в группе есть еще и «Аталанта», любая осечка может оказаться роковой. Так что продолжение соперничества Уле Гуннара Сульшера и Унаи Эмери обещает стать увлекательным.

Клопп и Симеоне в группе смерти

Еще одно тренерское противостояние обещает стать хитом группового турнира. Речь о Юргене Клоппе и Диего Симеоне, которые в прошлый раз сошлись лицом к лицу на первом этапе охватившей планету пандемии, и ключевой матч на «Энфилде» стал последней игрой со зрителями перед вводом тотального карантина. Потом в Англии писали, что коронавирус унес 41 жизнь посетителей той игры.

Это, конечно, трагедия, а на поле тогда разыгралась драма. «Ливерпуль» в начале дополнительного времени сделал счет 2:0, однако «Атлетико» не только отыгрался, но и вырвал победу на 121-й минуте. Вечер превратился в бенефис раскрывшегося в новом качестве Маркоса Льоренте, и, по сути, мы увидели прообраз команды, которая через год выиграла чемпионат Испании.

Впрочем, это тема совсем для другого разговора, а горячими новые матчи красных с «матрасниками» делает даже не история, а то, что именно они оказались в пресловутой группе смерти вместе с «Порту» и «Миланом», который возвращается в ЛЧ с готовящимся отметить 40-летним Златаном Ибрагимовичем. И кажется, каждый из квартета участников предпочел бы поменяться местами с теми, кто оказался в группах С («Спортинг», «Боруссия» Д, «Аякс», «Бешикташ») или G («Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»).