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Лучший клуб Старого Света, «Ювентус» и родной клуб Ибрагимовича. Кто будет играть с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 22:15
Футболисты «Челси». Фото Getty Images
Футболисты «Челси». Фото Getty Images
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«Челси»

Достижения: шестикратный чемпион Англии, двукратный (2012, 2021) и, что самое главное, действующий победитель Лиги чемпионов. Владелец — российский предприниматель Роман Абрамович.

Тренер: немецкий специалист Томас Тухель. Ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».

Состав: по данным портала Transfermarkt, «Челси» занимает третье место в списке самых дорогих клубов мира — 915 миллионов евро. Дороже ростер только у «Манчестер Сити» (1,06 миллиарда евро) и «ПСЖ» (994 миллиона).

«Челси» удалось летом сохранить свой костяк. На общем фоне выделяются Жоржиньо, Кай Хаверц и Нголо Канте. Клуб покинули игроки, напрямую не влиявшие на результат: Тэмми Абрахам, Фикайо Томори, Давиде Дзаппакоста, Оливье Жиру и Эмерсон. Пришел один из лучших форвардов планеты на данный момент — Ромелу Лукаку.

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«Ювентус»

Достижения: лучший клуб Италии по количеству чемпионских титулов (36). Дважды выигрывал Лигу чемпионов — в 1985 и 1996 годах.

Тренер: Массимилиано Аллегри. Летом он сменил на этом посту Андреа Пирло, с которым «Ювентус» впервые за девять лет упустил скудетто. Ранее Аллегри уже тренировал туринцев и привел их к пяти чемпионствам подряд (с 2014 по 2019 год).

Состав: Transfermarkt оценивает стоимость игроков «Юве» в 654 миллиона евро (11-е место в мире). Самыми дорогими игроками команды являются Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза — 75 и 70 миллионов евро соответственно.
Из летних приобретений можно отметить разве что аренду Мануэля Локателли. «Ювентус» выкупит его через два года за 35 миллионов евро. Покинули команду турецкий защитник Мерих Демирал и легенда клуба — Джанлуиджи Буффон.

Весьма вероятно, не сыграет против «Зенита» Криштиану Роналду. В последние дни все больше слухов о его возможном уходе в «Манчестер Сити».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: «Челси», «Ювентус», «Мальме» — соперники «Зенита»

«Мальме»

Достижения: Самый титулованный клуб Швеции — 21 победа в чемпионате. Действующий чемпион страны. Выходу «Мальме» в групповой этап Лиги чемпионов предшествовал долгий отбор. В квалификации шведы прошли «Ригу», финский ХИК, «Рейнджерс» и «Лудогорец».

Тренер: Йон-Даль Томассон, легендарная для датского футбола личность. Лучший бомбардир в истории сборной Дании (50 мячей).

Состав: Transfermarkt оценивает стоимость игроков «Мальме» в 26 миллионов евро. В команде играет не так много футболистов, которые были бы известны широкой публике. Можно отметить лишь Никласа Мойсандера (выступал в «Аяксе» и АЗ), Мартина Ольссона (экс-игрок «Блэкберна», «Норвича» и «Суонси») и Олу Тойвонена (долгое время представлял «Аякс»).

Ну и бонус — именно в «Мальме» начинал карьеру Златан Ибрагимович, после чего перебрался в «Аякс».

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Николай Егорычев все материалы автора

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