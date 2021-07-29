«Црвена Звезда» разгромила «Кайрат» Вагнера, пас Вальбуэна стал решающим в Баку, «Селтик» снова мимо Лиги чемпионов
Идеальный матч
«Црвена Звезда» — «Кайрат» — 5:0 (Катаи, 9, 42. Диони, 21. Иванич, 49. Фалько, 56). Первый матч — 1:2.
Футбол порой жесток. В первой игре «Кайрат», за который выступает Вагнер Лав, подарил свои болельщикам праздник, однако спустя неделю наступили по-настоящему суровые будни. Ну а «Црвена Звезда» в этот раз продемонстрировала, почему ее считали безусловным фаворитом этой пары. Тем более, с командой были родные стены заполненной белградской «Мараканы», которая споcобна эмоционально раздавить практически любого соперника.
Перед Лигой чемпионов сербы прилично усилились. В обороне теперь играет участник Евро-2020 Драгович. Этим футболистом сборной Австрии летом интересовалось московское «Динамо», но покидавший «Байер» защитник предпочел другие варианты и отправился в Белград. Драгович, кстати, помог отличиться другому летнему новобранцу — арендованному в «Анже» Диони. В жестком подкате отобрал мяч в центре и переправил его к штрафной.
Уже к середине первого тайма «Звезда» вела по сумме двух матчей, и в итоге довела дело до разгрома. Его самым активным участником стал автор дубля Катаи. Тот самый футболист, жена которого в соцсетях жестко прошлась по активистам BLM, после чего «Лос-Анджелес Гэлакси» расторг контракт с 30-летним футболистом. В непростой ситуации Катаи приняли в Белграде, где он отыграл ранее три сезона. В среду один из мячей герой вечера забил дальним ударом, а второй — со штрафного.
«Идеальный матч! И тактически, и физически все получилось. Вот как мы должны играть в каждом матче!», — цитирует Катаи sports.kz.
По пирейскому сценарию
«Нефтчи» — «Олимпиакос» — 0:1 (Масурас, 15). Первый матч — 0:1.
Бакинская команда очень достойно выглядела неделю назад в Пирее, и после минимального поражения сохраняла шансы на выход в следующий раунд. Однако сценарий игры в столице Азербайджана получился очень похожим на первую встречу. Правда, в Греции бывшему полузащитнику московского «Динамо» Вальбуэна пришлось в экстренном порядке выходить на замену, а тут 36-летний француз оказался в стартовом составе. Зато идентичным получился результат: опытный еврокубковый боец «Олимпиакос» забил относительно быстрый гол с передачи Вальбуэна, который на фоне всеобщей суеты с удивительным хладнокровием мягко подсек мяч точно на голову Масурасу.
«Алашкерт» вылетел без Григоряна
«Шериф» — «Алашкерт» — 3:1 (Дуланто, 15. Луваннор, 23. С.Тилль, 87, с пенальти — Глишич,10). Первый матч — 1:0.
После первого матча в отставку ушел главный тренер чемпионов Армении Александр Григорян, причем связывать свой уход с поражением 54-летний специалист не стал. Причину он не назвал, заявив, что короткий отрезок в «Алашкерте» получился плодотворным, и позволил впервые сыграть в Лиге чемпионов.
На игру в Тирасполе в заявке в роли наставника гостей значился Сергей Эрзумян, и его подопечные забили быстрый гол. Однако этим гости и ограничились, тогда как «Шериф» оказался единственной командой с постсоветского пространства, которой удалось преодолеть второй отборочный раунд. Как и после первого матча стоит отметить бразильца Луваннора. Вернувшись в клуб после нескольких лет выступлений в ОАЭ, обладатель молдавского паспорта записал на свой счет два победных гола в этом раунде.
«Селтик» в кризисе
«Мидтьюлланн» — «Селтик» — 2:1 (Мабиль, 61. Онейдика, 94 — Макгрегор, 48). Первый матч — 1:1.
Изначально казалось, что на этой стадии самым напряженным получится противостояние «Галатасарая» и ПСВ, однако турецкий суперклуб превратился в посмешище и проиграл голландцам оба матча с суммарным счетом 2:7. В итоге единственный матч, в котором для выявление победителя потребовалось дополнительное время, состоялся в Дании. Как и в Глазго «Мидтьюлланну» удалось отыграться, и уже в овертайме склонить чашу весов в свою пользу усилиями вышедшего на замену нигерийца Онейдики
Что касается «Селтика», то он не смог преодолеть отборочный барьер четвертый сезон подряд. Но если прежде от «кельтов» чего-то ждали, то сейчас они переживают сложный период. Безнадежно проиграв чемпионский титул «Рейнджерс» и поменяв Нила Леннона на Ангелоса Постекоглу, зелено-белые затянули трансферную кампанию, что вызвало недовольство главного тренера.
Например, «Селтик» продали в «Брентфорд» Айера, но слишком поздно оформил переход из «Рубина» Старфельта. Из-за травм и дисквалификаций самым опытным в четверке защитников оказался 23-летний Тэйлор, а в центре обороны вышли 21-летний Уэлш и 18-летний Мюррей. Так что вылет клуба из Глазго, который оказался не готов к чемпионской лиге, абсолютно закономерен.
«Галатасарай» — ПСВ — 1:2 (Дианье, 84 — Мадуэке, 37. ван Гинкел, 59). Первый матч — 1:5.
«Спарта» П — «Рапид» В — 2:0 (Моберг-Карлссон, 16, с пенальти. Пешек, 81). Первый матч — 1:2.
«Лудогорец» — «Мура» — 3:1 (Сотириу, 4. Ману, 82. Каули Соуза, 90 — Хорват, 64. Первый матч — 0:0.
«Янг Бойз» — «Слован» — 3:2 (Сибатше, 10, с пенальти. Гарсия, 24. Эбишер, 49 — Канга, 60, в свои ворота. Хенти, 62). Первый матч — 0:0.
«Жальгирис» — «Ференцварош» — 1:3 (Диав, 90+3 — Ммаэ, 44, 72. Мак, 90+4). Первый матч — 0:2.
«Флора» — «Легия» — 0:1 (Рафаэл Лопеш, 67). Первый матч — 1:2.
ХИК — «Мальме» — 2:2 (Тенхо, 1. Ри.Риски, 78 — Кристиансен, 11. Бирманчевич, 76). Первый матч — 1:2.
«Омония» — «Динамо» З — 0:1 (Менало, 78). Первый матч — 0:2.
ЧФР — «Линколн Ред Импс» — 2:0 (Сестор, 18. Сигурйонссон, 58). Первый матч — 2:1.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю