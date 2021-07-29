«Црвена Звезда» разгромила «Кайрат» Вагнера, пас Вальбуэна стал решающим в Баку, «Селтик» снова мимо Лиги чемпионов

Обзор ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Идеальный матч

«Црвена Звезда» — «Кайрат» — 5:0 (Катаи, 9, 42. Диони, 21. Иванич, 49. Фалько, 56). Первый матч — 1:2.

Футбол порой жесток. В первой игре «Кайрат», за который выступает Вагнер Лав, подарил свои болельщикам праздник, однако спустя неделю наступили по-настоящему суровые будни. Ну а «Црвена Звезда» в этот раз продемонстрировала, почему ее считали безусловным фаворитом этой пары. Тем более, с командой были родные стены заполненной белградской «Мараканы», которая споcобна эмоционально раздавить практически любого соперника.

Перед Лигой чемпионов сербы прилично усилились. В обороне теперь играет участник Евро-2020 Драгович. Этим футболистом сборной Австрии летом интересовалось московское «Динамо», но покидавший «Байер» защитник предпочел другие варианты и отправился в Белград. Драгович, кстати, помог отличиться другому летнему новобранцу — арендованному в «Анже» Диони. В жестком подкате отобрал мяч в центре и переправил его к штрафной.

Уже к середине первого тайма «Звезда» вела по сумме двух матчей, и в итоге довела дело до разгрома. Его самым активным участником стал автор дубля Катаи. Тот самый футболист, жена которого в соцсетях жестко прошлась по активистам BLM, после чего «Лос-Анджелес Гэлакси» расторг контракт с 30-летним футболистом. В непростой ситуации Катаи приняли в Белграде, где он отыграл ранее три сезона. В среду один из мячей герой вечера забил дальним ударом, а второй — со штрафного.

«Идеальный матч! И тактически, и физически все получилось. Вот как мы должны играть в каждом матче!», — цитирует Катаи sports.kz.

По пирейскому сценарию

«Нефтчи» — «Олимпиакос» — 0:1 (Масурас, 15). Первый матч — 0:1.

Бакинская команда очень достойно выглядела неделю назад в Пирее, и после минимального поражения сохраняла шансы на выход в следующий раунд. Однако сценарий игры в столице Азербайджана получился очень похожим на первую встречу. Правда, в Греции бывшему полузащитнику московского «Динамо» Вальбуэна пришлось в экстренном порядке выходить на замену, а тут 36-летний француз оказался в стартовом составе. Зато идентичным получился результат: опытный еврокубковый боец «Олимпиакос» забил относительно быстрый гол с передачи Вальбуэна, который на фоне всеобщей суеты с удивительным хладнокровием мягко подсек мяч точно на голову Масурасу.

Olympiakos lead Neftchi Baku 0-1 at half. Watch Masouras' goal below! ??? pic.twitter.com/kl5cvFaFFE — Olympiakos News (@OlympiakosInfo) July 28, 2021

«Алашкерт» вылетел без Григоряна

«Шериф» — «Алашкерт» — 3:1 (Дуланто, 15. Луваннор, 23. С.Тилль, 87, с пенальти — Глишич,10). Первый матч — 1:0.

После первого матча в отставку ушел главный тренер чемпионов Армении Александр Григорян, причем связывать свой уход с поражением 54-летний специалист не стал. Причину он не назвал, заявив, что короткий отрезок в «Алашкерте» получился плодотворным, и позволил впервые сыграть в Лиге чемпионов.

На игру в Тирасполе в заявке в роли наставника гостей значился Сергей Эрзумян, и его подопечные забили быстрый гол. Однако этим гости и ограничились, тогда как «Шериф» оказался единственной командой с постсоветского пространства, которой удалось преодолеть второй отборочный раунд. Как и после первого матча стоит отметить бразильца Луваннора. Вернувшись в клуб после нескольких лет выступлений в ОАЭ, обладатель молдавского паспорта записал на свой счет два победных гола в этом раунде.

«Селтик» в кризисе

«Мидтьюлланн» — «Селтик» — 2:1 (Мабиль, 61. Онейдика, 94 — Макгрегор, 48). Первый матч — 1:1.

Изначально казалось, что на этой стадии самым напряженным получится противостояние «Галатасарая» и ПСВ, однако турецкий суперклуб превратился в посмешище и проиграл голландцам оба матча с суммарным счетом 2:7. В итоге единственный матч, в котором для выявление победителя потребовалось дополнительное время, состоялся в Дании. Как и в Глазго «Мидтьюлланну» удалось отыграться, и уже в овертайме склонить чашу весов в свою пользу усилиями вышедшего на замену нигерийца Онейдики

Incredible effort from FC Midtjylland! They were in absolute control after they equalized, and Onyedika completely changed that game. The two talents Victor Lind and Mads Hansen put in great performances as well???#cldk #ChampionsLeague #FCMCEL #fcmlive #celtic pic.twitter.com/6ZhF16RCmu — Danish Football (@DanishFootball0) July 28, 2021

Что касается «Селтика», то он не смог преодолеть отборочный барьер четвертый сезон подряд. Но если прежде от «кельтов» чего-то ждали, то сейчас они переживают сложный период. Безнадежно проиграв чемпионский титул «Рейнджерс» и поменяв Нила Леннона на Ангелоса Постекоглу, зелено-белые затянули трансферную кампанию, что вызвало недовольство главного тренера.

Например, «Селтик» продали в «Брентфорд» Айера, но слишком поздно оформил переход из «Рубина» Старфельта. Из-за травм и дисквалификаций самым опытным в четверке защитников оказался 23-летний Тэйлор, а в центре обороны вышли 21-летний Уэлш и 18-летний Мюррей. Так что вылет клуба из Глазго, который оказался не готов к чемпионской лиге, абсолютно закономерен.

«Галатасарай» — ПСВ — 1:2 (Дианье, 84 — Мадуэке, 37. ван Гинкел, 59). Первый матч — 1:5.



«Спарта» П — «Рапид» В — 2:0 (Моберг-Карлссон, 16, с пенальти. Пешек, 81). Первый матч — 1:2.



«Лудогорец» — «Мура» — 3:1 (Сотириу, 4. Ману, 82. Каули Соуза, 90 — Хорват, 64. Первый матч — 0:0.



«Янг Бойз» — «Слован» — 3:2 (Сибатше, 10, с пенальти. Гарсия, 24. Эбишер, 49 — Канга, 60, в свои ворота. Хенти, 62). Первый матч — 0:0.



«Жальгирис» — «Ференцварош» — 1:3 (Диав, 90+3 — Ммаэ, 44, 72. Мак, 90+4). Первый матч — 0:2.



«Флора» — «Легия» — 0:1 (Рафаэл Лопеш, 67). Первый матч — 1:2.



ХИК — «Мальме» — 2:2 (Тенхо, 1. Ри.Риски, 78 — Кристиансен, 11. Бирманчевич, 76). Первый матч — 1:2.



«Омония» — «Динамо» З — 0:1 (Менало, 78). Первый матч — 0:2.



ЧФР — «Линколн Ред Импс» — 2:0 (Сестор, 18. Сигурйонссон, 58). Первый матч — 2:1.