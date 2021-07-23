Рейтинг УЕФА: Россия пока только на 28-м месте
«Зенит» и «Сочи» уже принесли в общую копилку рейтинговых очков пять баллов. Чемпионы России не провели еще ни одной игры в еврокубках-2021/22, но им уже начислены четыре балла за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. А сочинцы получили одно очко за победу в отборочном матче Лиги конференций — на этом этапе за выигрыш больше не заработать.
Таким образом, коэффициент в этом сезоне достиг одного балла. К сожалению, это пока только 28-й результат. Но сохранено восьмое место в общем рейтинге за последние пять лет.
Выше нас — голландцы, ниже — шотландцы, австрийцы и украинцы. Эта пятерка стран (включая Россию) в ближайшие несколько месяцев будет бороться за места с 7-го по 11-е. Сейчас это максимум, на что способны их команды. При этом наши должны быть настороже — ведь еще через год, когда перестанут учитывать результаты сезона-2017/18, они могут вылететь из первой десятки и стать тринадцатыми или четырнадцатыми.
Франция и Португалия разыграют пятое место. За него стоит сражаться, потому что в перспективе оно гарантирует еще одного представителя в Лиге чемпионов. Итальянцы еще удерживают третью строчку в рейтинге, но уже через год пропустят вперед немцев. Ну а на вершине пока комфортно расположились англичане, обошедшие в прошлом сезоне испанцев и обеспечившие приличный отрыв.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. «Зенит»
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. «Сочи»
|
ЛК
|
1
|
0
|
1
|
3. «Локомотив»
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
«Рубин»
|
ЛК
|
0
|
0
|
0
|
«Спартак»
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 5 очков, 5 команд, коэффициент 1,000, 28-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
67,855
|
2. Испания
|
60,856
|
3. Германия
|
51,427
|
4. Италия
|
46,140
|
5. Португалия
|
32,300
|
6. Франция
|
31,498
|
7. Голландия
|
28,300
|
8. Шотландия
|
25,500
|
9. Бельгия
|
22,400
|
10. Украина
|
20,500
|
11. Австрия
|
19,000
|
12. Сербия
|
18,125
|
13. Россия
|
17,582
|
14. Хорватия
|
17,400
|
15. Норвегия
|
16,375
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
24,357
|
2,285
|
16
|
87,926
|
7 (7*)
|
2. Испания
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
19,500
|
2,857
|
20
|
80,570
|
7 (7)
|
3. Италия
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
16,285
|
2,285
|
16
|
63,473
|
7 (7)
|
4. Германия
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
15,214
|
2,285
|
16
|
61,284
|
7 (7)
|
5. Франция
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
7,916
|
1,333
|
8
|
42,998
|
6 (6)
|
6. Португалия
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
9,600
|
1,500
|
9
|
41,966
|
6 (6)
|
7. Голландия
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
9,200
|
1,100
|
5,5
|
31,200
|
5 (5)
|
8. Россия
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
1,000
|
5
|
30,182
|
5 (5)
|
9. Шотландия
|
4,000
|
6,750
|
9,750
|
8,500
|
0,500
|
2,5
|
29,500
|
5 (5)
|
10. Австрия
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
6,700
|
0,300
|
1,5
|
28,750
|
5 (5)
|
11. Украина
|
8,000
|
5,600
|
7,200
|
6,800
|
0,900
|
4,5
|
28,500
|
5 (5)
|
12. Бельгия
|
2,600
|
7,800
|
7,600
|
6,000
|
1,000
|
5
|
25,000
|
5 (5)
|
13. Сербия
|
6,375
|
6,000
|
6,000
|
5,500
|
0,625
|
2,5
|
24,500
|
4 (4)
|
14. Хорватия
|
5,125
|
5,750
|
4,375
|
5,900
|
1,375
|
5,5
|
22,525
|
4 (4)
|
15. Кипр
|
7,000
|
6,125
|
5,125
|
4,000
|
0,250
|
1
|
22,500
|
4 (4)
|
15. Швейцария
|
6,500
|
3,900
|
6,400
|
5,125
|
0,375
|
1,5
|
22,300
|
4 (4)
|
17. Турция
|
6,800
|
5,500
|
5,000
|
3,100
|
1,000
|
5
|
21,400
|
5 (5)
|
18. Чехия
|
5,500
|
6,500
|
2,500
|
6,600
|
0,200
|
1
|
21,300
|
5 (5)
|
19. Греция
|
5,100
|
5,100
|
4,900
|
5,100
|
0,250
|
1
|
20,450
|
4 (4)
|
20. Норвегия
|
4,000
|
5,375
|
3,750
|
6,500
|
0,750
|
3
|
20,375
|
4 (4)
|
21. Дания
|
5,250
|
4,875
|
5,125
|
4,125
|
0,300
|
1,5
|
19,675
|
5 (5)
|
22. Швеция
|
5,375
|
4,125
|
5,750
|
2,500
|
1,125
|
4,5
|
18,875
|
4 (4)
|
23. Израиль
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
7,000
|
0,875
|
3,5
|
18,500
|
4 (4)
|
24. Болгария
|
4,000
|
4,000
|
4,125
|
4,000
|
1,000
|
4
|
17,125
|
4 (4)
|
25. Румыния
|
2,900
|
2,375
|
5,875
|
3,750
|
0,875
|
3,5
|
15,775
|
4 (4)
|
26. Венгрия
|
1,625
|
3,250
|
4,500
|
4,250
|
1,500
|
6
|
15,125
|
4 (3)
|
27. Словения
|
4,625
|
3,125
|
2,000
|
2,250
|
1,875
|
7,5
|
13,875
|
4 (4)
|
28. Казахстан
|
4,250
|
4,250
|
3,375
|
1,000
|
0,875
|
3,5
|
13,750
|
4 (4)
|
29. Азербайджан
|
4,375
|
2,375
|
3,375
|
2,500
|
0,750
|
3
|
13,375
|
4 (4)
|
30. Польша
|
2,875
|
2,250
|
2,125
|
4,000
|
1,750
|
7
|
13,000
|
4 (4)
|
31. Словакия
|
1,875
|
5,125
|
3,000
|
1,500
|
1,250
|
5
|
12,750
|
4 (4)
|
32. Белоруссия
|
3,250
|
5,000
|
2,500
|
1,500
|
0,250
|
1
|
12,500
|
4 (4)
|
33. Литва
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
1,625
|
1,375
|
5,5
|
9,625
|
4 (4)
|
34. Босния
|
1,375
|
2,000
|
1,500
|
2,625
|
1,375
|
5,5
|
8,875
|
4 (2)
|
35. Косово
|
0,000
|
2,500
|
1,500
|
1,833
|
2,000
|
6
|
7,833
|
3 (2)
|
36. Люксембург
|
0,875
|
2,625
|
3,000
|
1,000
|
0,250
|
1
|
7,750
|
4 (2)
|
37. Албания
|
2,625
|
1,000
|
0,750
|
2,000
|
1,250
|
5
|
7,625
|
4 (4)
|
38. Сев.Ирландия
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
2,833
|
1,125
|
4,5
|
7,583
|
4 (2)
|
39. Латвия
|
0,750
|
1,625
|
2,250
|
1,375
|
1,500
|
6
|
7,500
|
4 (3)
|
40. Молдавия
|
2,750
|
1,125
|
0,750
|
1,375
|
1,500
|
6
|
7,500
|
4 (3)
|
41. Армения
|
0,625
|
1,500
|
2,750
|
1,375
|
1,000
|
4
|
7,250
|
4 (2)
|
42. Сев.Македония
|
3,125
|
1,000
|
0,500
|
1,750
|
0,625
|
2,5
|
7,000
|
4 (2)
|
43. Ирландия
|
1,125
|
1,000
|
1,250
|
1,875
|
1,500
|
6
|
6,750
|
4 (3)
|
44. Финляндия
|
1,250
|
0,875
|
1,625
|
1,375
|
1,500
|
6
|
6,625
|
4 (3)
|
45. Грузия
|
0,125
|
1,625
|
2,250
|
1,750
|
0,875
|
3,5
|
6,625
|
4 (2)
|
46. Фареры
|
0,750
|
1,125
|
1,125
|
2,750
|
0,833
|
2,5
|
6,583
|
3 (1)
|
47. Лихтенштейн
|
2,000
|
1,500
|
2,500
|
0,500
|
0,000
|
0
|
6,500
|
1 (1)
|
48. Мальта
|
1,375
|
1,500
|
0,750
|
1,500
|
1,125
|
4,5
|
6,250
|
4 (3)
|
49. Исландия
|
1,125
|
1,500
|
0,625
|
0,625
|
1,250
|
5
|
5,125
|
4 (3)
|
50. Гибралтар
|
0,500
|
1,000
|
1,000
|
1,666
|
0,750
|
3
|
4,916
|
4 (1)
|
51. Черногория
|
1,125
|
0,375
|
1,000
|
1,625
|
0,750
|
3
|
4,875
|
4 (2)
|
52. Уэльс
|
0,500
|
1,000
|
1,000
|
1,500
|
0,750
|
3
|
4,750
|
4 (2)
|
53. Эстония
|
0,625
|
0,500
|
0,875
|
1,375
|
1,333
|
4
|
4,708
|
3 (2)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,833
|
1,500
|
0,666
|
1,500
|
4,5
|
4,665
|
3 (2)
|
55. Сан-Марино
|
0,166
|
0,500
|
0,000
|
0,500
|
0,166
|
0,5
|
1,332
|
3 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
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