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Рейтинг УЕФА: Россия пока только на 28-м месте

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 01:10
22 июля. «Сочи» победил «Кешлы» в Лиге конференций — 3:0. Фото ФК «Сочи»
22 июля. «Сочи» победил «Кешлы» в Лиге конференций — 3:0. Фото ФК «Сочи»
Теги:
Смогут ли наши команды улучшить свои позиции в таблице коэффициентов?
22&nbsp;июля. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кешлы&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0.Россия начала еврокубковый сезон с победы. «Сочи» разгромил азербайджанцев

«Зенит» и «Сочи» уже принесли в общую копилку рейтинговых очков пять баллов. Чемпионы России не провели еще ни одной игры в еврокубках-2021/22, но им уже начислены четыре балла за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. А сочинцы получили одно очко за победу в отборочном матче Лиги конференций — на этом этапе за выигрыш больше не заработать.

Таким образом, коэффициент в этом сезоне достиг одного балла. К сожалению, это пока только 28-й результат. Но сохранено восьмое место в общем рейтинге за последние пять лет.

Выше нас — голландцы, ниже — шотландцы, австрийцы и украинцы. Эта пятерка стран (включая Россию) в ближайшие несколько месяцев будет бороться за места с 7-го по 11-е. Сейчас это максимум, на что способны их команды. При этом наши должны быть настороже — ведь еще через год, когда перестанут учитывать результаты сезона-2017/18, они могут вылететь из первой десятки и стать тринадцатыми или четырнадцатыми.

Франция и Португалия разыграют пятое место. За него стоит сражаться, потому что в перспективе оно гарантирует еще одного представителя в Лиге чемпионов. Итальянцы еще удерживают третью строчку в рейтинге, но уже через год пропустят вперед немцев. Ну а на вершине пока комфортно расположились англичане, обошедшие в прошлом сезоне испанцев и обеспечившие приличный отрыв.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. «Зенит»

ЛЧ

0

4

4

2. «Сочи»

ЛК

1

0

1

3. «Локомотив»

ЛЕ

0

0

0

«Рубин»

ЛК

0

0

0

«Спартак»

ЛЧ

0

0

0

Всего: 5 очков, 5 команд, коэффициент 1,000, 28-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия

67,855

2. Испания

60,856

3. Германия

51,427

4. Италия

46,140

5. Португалия

32,300

6. Франция

31,498

7. Голландия

28,300

8. Шотландия

25,500

9. Бельгия

22,400

10. Украина

20,500

11. Австрия

19,000

12. Сербия

18,125

13. Россия

17,582

14. Хорватия

17,400

15. Норвегия

16,375

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

20,071

22,642

18,571

24,357

2,285

16

87,926

7 (7*)

2. Испания

19,714

19,571

18,928

19,500

2,857

20

80,570

7 (7)

3. Италия

17,333

12,642

14,928

16,285

2,285

16

63,473

7 (7)

4. Германия

9,857

15,214

18,714

15,214

2,285

16

61,284

7 (7)

5. Франция

11,500

10,583

11,666

7,916

1,333

8

42,998

6 (6)

6. Португалия

9,666

10,900

10,300

9,600

1,500

9

41,966

6 (6)

7. Голландия

2,900

8,600

9,400

9,200

1,100

5,5

31,200

5 (5)

8. Россия

12,600

7,583

4,666

4,333

1,000

5

30,182

5 (5)

9. Шотландия

4,000

6,750

9,750

8,500

0,500

2,5

29,500

5 (5)

10. Австрия

9,750

6,200

5,800

6,700

0,300

1,5

28,750

5 (5)

11. Украина

8,000

5,600

7,200

6,800

0,900

4,5

28,500

5 (5)

12. Бельгия

2,600

7,800

7,600

6,000

1,000

5

25,000

5 (5)

13. Сербия

6,375

6,000

6,000

5,500

0,625

2,5

24,500

4 (4)

14. Хорватия

5,125

5,750

4,375

5,900

1,375

5,5

22,525

4 (4)

15. Кипр

7,000

6,125

5,125

4,000

0,250

1

22,500

4 (4)

15. Швейцария

6,500

3,900

6,400

5,125

0,375

1,5

22,300

4 (4)

17. Турция

6,800

5,500

5,000

3,100

1,000

5

21,400

5 (5)

18. Чехия

5,500

6,500

2,500

6,600

0,200

1

21,300

5 (5)

19. Греция

5,100

5,100

4,900

5,100

0,250

1

20,450

4 (4)

20. Норвегия

4,000

5,375

3,750

6,500

0,750

3

20,375

4 (4)

21. Дания

5,250

4,875

5,125

4,125

0,300

1,5

19,675

5 (5)

22. Швеция

5,375

4,125

5,750

2,500

1,125

4,5

18,875

4 (4)

23. Израиль

5,625

2,625

2,375

7,000

0,875

3,5

18,500

4 (4)

24. Болгария

4,000

4,000

4,125

4,000

1,000

4

17,125

4 (4)

25. Румыния

2,900

2,375

5,875

3,750

0,875

3,5

15,775

4 (4)

26. Венгрия

1,625

3,250

4,500

4,250

1,500

6

15,125

4 (3)

27. Словения

4,625

3,125

2,000

2,250

1,875

7,5

13,875

4 (4)

28. Казахстан

4,250

4,250

3,375

1,000

0,875

3,5

13,750

4 (4)

29. Азербайджан

4,375

2,375

3,375

2,500

0,750

3

13,375

4 (4)

30. Польша

2,875

2,250

2,125

4,000

1,750

7

13,000

4 (4)

31. Словакия

1,875

5,125

3,000

1,500

1,250

5

12,750

4 (4)

32. Белоруссия

3,250

5,000

2,500

1,500

0,250

1

12,500

4 (4)

33. Литва

2,375

2,625

1,625

1,625

1,375

5,5

9,625

4 (4)

34. Босния

1,375

2,000

1,500

2,625

1,375

5,5

8,875

4 (2)

35. Косово

0,000

2,500

1,500

1,833

2,000

6

7,833

3 (2)

36. Люксембург

0,875

2,625

3,000

1,000

0,250

1

7,750

4 (2)

37. Албания

2,625

1,000

0,750

2,000

1,250

5

7,625

4 (4)

38. Сев.Ирландия

0,750

0,500

2,375

2,833

1,125

4,5

7,583

4 (2)

39. Латвия

0,750

1,625

2,250

1,375

1,500

6

7,500

4 (3)

40. Молдавия

2,750

1,125

0,750

1,375

1,500

6

7,500

4 (3)

41. Армения

0,625

1,500

2,750

1,375

1,000

4

7,250

4 (2)

42. Сев.Македония

3,125

1,000

0,500

1,750

0,625

2,5

7,000

4 (2)

43. Ирландия

1,125

1,000

1,250

1,875

1,500

6

6,750

4 (3)

44. Финляндия

1,250

0,875

1,625

1,375

1,500

6

6,625

4 (3)

45. Грузия

0,125

1,625

2,250

1,750

0,875

3,5

6,625

4 (2)

46. Фареры

0,750

1,125

1,125

2,750

0,833

2,5

6,583

3 (1)

47. Лихтенштейн

2,000

1,500

2,500

0,500

0,000

0

6,500

1 (1)

48. Мальта

1,375

1,500

0,750

1,500

1,125

4,5

6,250

4 (3)

49. Исландия

1,125

1,500

0,625

0,625

1,250

5

5,125

4 (3)

50. Гибралтар

0,500

1,000

1,000

1,666

0,750

3

4,916

4 (1)

51. Черногория

1,125

0,375

1,000

1,625

0,750

3

4,875

4 (2)

52. Уэльс

0,500

1,000

1,000

1,500

0,750

3

4,750

4 (2)

53. Эстония

0,625

0,500

0,875

1,375

1,333

4

4,708

3 (2)

54. Андорра

0,166

0,833

1,500

0,666

1,500

4,5

4,665

3 (2)

55. Сан-Марино

0,166

0,500

0,000

0,500

0,166

0,5

1,332

3 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

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Александр Бобров все материалы автора

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