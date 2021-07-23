Рейтинг УЕФА: Россия пока только на 28-м месте

Смогут ли наши команды улучшить свои позиции в таблице коэффициентов?

«Зенит» и «Сочи» уже принесли в общую копилку рейтинговых очков пять баллов. Чемпионы России не провели еще ни одной игры в еврокубках-2021/22, но им уже начислены четыре балла за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. А сочинцы получили одно очко за победу в отборочном матче Лиги конференций — на этом этапе за выигрыш больше не заработать.

Таким образом, коэффициент в этом сезоне достиг одного балла. К сожалению, это пока только 28-й результат. Но сохранено восьмое место в общем рейтинге за последние пять лет.

Выше нас — голландцы, ниже — шотландцы, австрийцы и украинцы. Эта пятерка стран (включая Россию) в ближайшие несколько месяцев будет бороться за места с 7-го по 11-е. Сейчас это максимум, на что способны их команды. При этом наши должны быть настороже — ведь еще через год, когда перестанут учитывать результаты сезона-2017/18, они могут вылететь из первой десятки и стать тринадцатыми или четырнадцатыми.

Франция и Португалия разыграют пятое место. За него стоит сражаться, потому что в перспективе оно гарантирует еще одного представителя в Лиге чемпионов. Итальянцы еще удерживают третью строчку в рейтинге, но уже через год пропустят вперед немцев. Ну а на вершине пока комфортно расположились англичане, обошедшие в прошлом сезоне испанцев и обеспечившие приличный отрыв.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. «Зенит» ЛЧ 0 4 4 2. «Сочи» ЛК 1 0 1 3. «Локомотив» ЛЕ 0 0 0 «Рубин» ЛК 0 0 0 «Спартак» ЛЧ 0 0 0

Всего: 5 очков, 5 команд, коэффициент 1,000, 28-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 67,855 2. Испания 60,856 3. Германия 51,427 4. Италия 46,140 5. Португалия 32,300 6. Франция 31,498 7. Голландия 28,300 8. Шотландия 25,500 9. Бельгия 22,400 10. Украина 20,500 11. Австрия 19,000 12. Сербия 18,125 13. Россия 17,582 14. Хорватия 17,400 15. Норвегия 16,375

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 2,285 16 87,926 7 (7*) 2. Испания 19,714 19,571 18,928 19,500 2,857 20 80,570 7 (7) 3. Италия 17,333 12,642 14,928 16,285 2,285 16 63,473 7 (7) 4. Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 2,285 16 61,284 7 (7) 5. Франция 11,500 10,583 11,666 7,916 1,333 8 42,998 6 (6) 6. Португалия 9,666 10,900 10,300 9,600 1,500 9 41,966 6 (6) 7. Голландия 2,900 8,600 9,400 9,200 1,100 5,5 31,200 5 (5) 8. Россия 12,600 7,583 4,666 4,333 1,000 5 30,182 5 (5) 9. Шотландия 4,000 6,750 9,750 8,500 0,500 2,5 29,500 5 (5) 10. Австрия 9,750 6,200 5,800 6,700 0,300 1,5 28,750 5 (5) 11. Украина 8,000 5,600 7,200 6,800 0,900 4,5 28,500 5 (5) 12. Бельгия 2,600 7,800 7,600 6,000 1,000 5 25,000 5 (5) 13. Сербия 6,375 6,000 6,000 5,500 0,625 2,5 24,500 4 (4) 14. Хорватия 5,125 5,750 4,375 5,900 1,375 5,5 22,525 4 (4) 15. Кипр 7,000 6,125 5,125 4,000 0,250 1 22,500 4 (4) 15. Швейцария 6,500 3,900 6,400 5,125 0,375 1,5 22,300 4 (4) 17. Турция 6,800 5,500 5,000 3,100 1,000 5 21,400 5 (5) 18. Чехия 5,500 6,500 2,500 6,600 0,200 1 21,300 5 (5) 19. Греция 5,100 5,100 4,900 5,100 0,250 1 20,450 4 (4) 20. Норвегия 4,000 5,375 3,750 6,500 0,750 3 20,375 4 (4) 21. Дания 5,250 4,875 5,125 4,125 0,300 1,5 19,675 5 (5) 22. Швеция 5,375 4,125 5,750 2,500 1,125 4,5 18,875 4 (4) 23. Израиль 5,625 2,625 2,375 7,000 0,875 3,5 18,500 4 (4) 24. Болгария 4,000 4,000 4,125 4,000 1,000 4 17,125 4 (4) 25. Румыния 2,900 2,375 5,875 3,750 0,875 3,5 15,775 4 (4) 26. Венгрия 1,625 3,250 4,500 4,250 1,500 6 15,125 4 (3) 27. Словения 4,625 3,125 2,000 2,250 1,875 7,5 13,875 4 (4) 28. Казахстан 4,250 4,250 3,375 1,000 0,875 3,5 13,750 4 (4) 29. Азербайджан 4,375 2,375 3,375 2,500 0,750 3 13,375 4 (4) 30. Польша 2,875 2,250 2,125 4,000 1,750 7 13,000 4 (4) 31. Словакия 1,875 5,125 3,000 1,500 1,250 5 12,750 4 (4) 32. Белоруссия 3,250 5,000 2,500 1,500 0,250 1 12,500 4 (4) 33. Литва 2,375 2,625 1,625 1,625 1,375 5,5 9,625 4 (4) 34. Босния 1,375 2,000 1,500 2,625 1,375 5,5 8,875 4 (2) 35. Косово 0,000 2,500 1,500 1,833 2,000 6 7,833 3 (2) 36. Люксембург 0,875 2,625 3,000 1,000 0,250 1 7,750 4 (2) 37. Албания 2,625 1,000 0,750 2,000 1,250 5 7,625 4 (4) 38. Сев.Ирландия 0,750 0,500 2,375 2,833 1,125 4,5 7,583 4 (2) 39. Латвия 0,750 1,625 2,250 1,375 1,500 6 7,500 4 (3) 40. Молдавия 2,750 1,125 0,750 1,375 1,500 6 7,500 4 (3) 41. Армения 0,625 1,500 2,750 1,375 1,000 4 7,250 4 (2) 42. Сев.Македония 3,125 1,000 0,500 1,750 0,625 2,5 7,000 4 (2) 43. Ирландия 1,125 1,000 1,250 1,875 1,500 6 6,750 4 (3) 44. Финляндия 1,250 0,875 1,625 1,375 1,500 6 6,625 4 (3) 45. Грузия 0,125 1,625 2,250 1,750 0,875 3,5 6,625 4 (2) 46. Фареры 0,750 1,125 1,125 2,750 0,833 2,5 6,583 3 (1) 47. Лихтенштейн 2,000 1,500 2,500 0,500 0,000 0 6,500 1 (1) 48. Мальта 1,375 1,500 0,750 1,500 1,125 4,5 6,250 4 (3) 49. Исландия 1,125 1,500 0,625 0,625 1,250 5 5,125 4 (3) 50. Гибралтар 0,500 1,000 1,000 1,666 0,750 3 4,916 4 (1) 51. Черногория 1,125 0,375 1,000 1,625 0,750 3 4,875 4 (2) 52. Уэльс 0,500 1,000 1,000 1,500 0,750 3 4,750 4 (2) 53. Эстония 0,625 0,500 0,875 1,375 1,333 4 4,708 3 (2) 54. Андорра 0,166 0,833 1,500 0,666 1,500 4,5 4,665 3 (2) 55. Сан-Марино 0,166 0,500 0,000 0,500 0,166 0,5 1,332 3 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.