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Мбаппе задвинул Месси

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:55

Статья опубликована в газете под заголовком: «Мбаппе затмил Месси»

№ 8381, от 17.02.2021

16 февраля. Барселона. «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) — 1:4. Кильян Мбаппе и Лионель Месси. Фото Reuters
16 февраля. Барселона. «Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) — 1:4. Кильян Мбаппе и Лионель Месси. Фото Reuters
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Во вторник в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (1:4) закатилась звезда великого аргентинца и стало окончательно ясно, кто пришел ему на смену.

Лига чемпионов
1/8 финала
«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) — 1:4 (1:1)
Голы: Месси, 27 — с пенальти (1:0). Мбаппе, 32 (1:1). Мбаппе, 65 (1:2). Кин, 70 (1:3). Мбаппе, 85 (1:4).
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Пуч, 79), Жорди Альба, Лангле, Дест (Мингеса, 71), Бускетс (Пьянич, 80), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Дембеле, Педри (Тринкан, 79).
ПСЖ (Франция): Навас, Кюрзава, Флоренци (Керер, 89), Маркиньюс, Кимпембе, Гей (Эррера, 46), Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Икарди, Мбаппе, Кин (Данилу Перейра, 85).
Предупреждение: Гей, 20.
Судья: Кайперс (Голландия).
16 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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На 10-й минуте матча «Барселона» — «ПСЖ» в голову пришла мысль: а Лео Месси вообще получал мяч? Специально какое-то время следил только за этим: передачи до аргентинца не доходили. А когда это, наконец, случилось, хозяева сразу создали момент — Месси протащил мяч из глубины, отдал Педри, а тот нашел в штрафной Антуана Гризманна. Следующий эпизод — пас пяткой на того же Гризманна, и только подкат Марко Верратти спас ситуацию. Затем великолепный заброс пас на Френки де Йонга, пенальти (сразу вспомнился предыдущий матч соперников, 6:1 и судья Дениз Айтекин — хорошо, что сейчас есть ВАР) и 1:0.

Ну, вы поняли: в каждой опасной атаке «Барселоны» на каком-то отрезке встречи так или иначе участвовал Месси.

После августовской истории с заявлением об уходе и всех связанных с этим событий, а также всех слухов о будущем аргентинца, вольно или невольно начинаешь следить за ним с особым вниманием. И вывод тут однозначен — Лео по-прежнему в полном порядке, как к нему не относись. Собственно, статистика говорит о том же: у аргентинца одиннадцать голов в десяти последних матчах во всех турнирах. А «Барселона» в этих играх одержала восемь побед.

3&nbsp;февраля. Гранада. &laquo;Гранада&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 3:5 д.в. Лионель Месси.«Барса» хороша, Месси — в полном порядке. Скандал с контрактом не сказался на Лео

Другое дело, что на уровне Лиги чемпионов одного гения Лео мало, а от партнеров по команде помощи не очень много. Разумеется, это никакое не открытие: все результаты каталонцев последних лет об этом не то что говорят — кричат. Да и вообще, где это видано, чтобы «Барселона» владела мячом меньше соперника, да еще на своем поле — например, в середине второго тайма цифры оказались 49 процентов на 51 в пользу «ПСЖ». Понятно, что сине-гранатовые находятся в стадии перестройки, но все равно, наблюдать такое крайне непривычно.

Но, главное, на поле в этот вечер был футболист более яркий, чем Месси. И это не Криштиану Роналду. Кильян Мбаппе оформил хет-трик, но дело не только в забитых голах. Француз делал все, что хотел: ускорялся, проходил защитников с невероятной легкостью, обострял — и забивал, забивал, забивал. Все это напоминало перфомансы Месси 7-8 лет назад — Мбаппе показывал, кто уже совсем скоро начнет коллекционировать «Золотые мячи». Об этом было несложно догадаться еще пару лет назад, но сейчас наступает момент, когда будущее становится настоящим.

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А Месси даже жаль. Возможно, это был его последний матч в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» в составе «Барсы». Очевидно, что в ближайшие пару лет каталонцы вряд ли смогут претендовать на трофеи в Европе, особенно учитывая сложное финансовое положение клуба. Если так, то прощание получилось печальным. Да, четыре года назад было поражение 0:4, а потом 6:1, но то совсем другие времена. Сейчас же кажется, что эра Месси подошла к завершению.

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