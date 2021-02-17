Две грубые ошибки футболистов «Лейпцига» привели к голам Мохамеда Салаха и Садьо Мане. «Ливерпуль» победил в Будапеште — 2:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Салах, 53 (0:1). Мане, 58 (0:2).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Орбан, 64), Анхелиньо, Кампль (Хван Хи Чхан, 73), Забитцер, Нкунку, Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Вайналдум, Хендерсон, Тиагу Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Джонс, Роберту Фирмину (Шачири, 72), Салах (Н.Уильямс, 90), Мане.

Предупреждения: Мукьеле, 5. Айдара, 5. Нкунку, 52. Анхелиньо, 65. Озан Кабак, 68. Ольмо, 76. Хендерсон, 81.

Судья: Винчич (Словения).

16 февраля. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Гостеприимная Венгрия

2021-й наступил, а проблемы 2020-го никуда не делись. Коронавирус все еще не отступил, зрителей на трибунах нет, а теперь страны еще и закрыли границы для иностранных клубов. В частности, Германия испугана новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Немцы давно прекратили авиасообщение с британцами и не сделали исключение даже для «Ливерпуля». Поэтому «Лейпциг» был вынужден искать альтернативный дом, иначе ему бы засчитали поражение со счетом 0:3 — таков нынешний регламент УЕФА.

Место нашли в Будапеште. Венгрия и «Ференц Пушкаш Арена» любезно согласились приютить не только «Лейпциг» с «Ливерпулем», но и менхенгладбахскую «Боруссию» с «Манчестер Сити» через неделю. Получилось забавно: «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, а его стадион в плей-офф примет аж два матча.

Гулачи в сетке ворот

Наверняка новости о переезде в Будапешт был рад вратарь «Лейпцига» и сборной Венгрии Петер Гулачи. Он родился как раз в Будапеште и уже играл на «Пушкаш Арене». Более того, Гулачи целых шесть лет числился в составе «Ливерпуля», но играл за него только в товарищеских матчах. Поэтому венгр точно был вдвойне мотивирован.

Но получилось так, что матч с «Ливерпулем» превратил Гулачи в мем. Нет, венгр сыграл совсем не плохо — ни в одном из пропущенных мячей он не виноват. Однако в первом тайме Гулачи едва не пропустил от Робертсона, который бил почти с центра поля. Вратарь «Лейпцига» в момент удара далеко выбежал из ворот, но успел вернуться и в последний момент вытащить мяч из-под перекладины. При этом по инерции венгр влетел в сетку и запутался в ней. После матча фото с Гулачи идеально подходило под описание игры «Лейпцига».

? Peter Gul?csi nos ha regalado el momento m?s divertido de los octavos de final de la Champions. pic.twitter.com/QkcAOz9LXO — BeSoccer (@besoccer_ES) February 16, 2021

Номинальные хозяева в первом тайме выглядели неплохо. На первых минутах Ольмо попал в штангу, причем Алиссон едва не перевел мяч в ворота. Сразу после этого, правда, Салах не реализовал момент — Гулачи выручил. Но, в целом, самым интересным моментом первого тайма стало именно то попадание венгерского вратаря в сетку.

Индивидуальные ошибки

«Лейпциг» еще в первом тайме рискованно играл в обороне. Защитник Упамекано, который летом перейдет в «Баварию», в одном из эпизодов ошибся, но «Ливерпуль» простил. А вот после перерыва гости уже никого не прощали. Сперва Забитцер обрезался на своей половине поля, а Клостерманн позволил Салаху забить — 0:1. А затем Мукиле махнул мимо мяча при подстраховке защитников во время контратаки гостей, и Мане удвоил счет — 0:2.

На этом интрига умерла. «Лейпциг» что-то пытался создавать на «стандартах», но это ни к чему не приводило, а «Ливерпуль» смотрелся солидно даже с Хендерсоном в центре обороны. Капитан «Ливерпуля» уже давно привык к этой позиции и провел отличный матч в паре с новичком Кабаком.

0:2 — будничная победа «Ливерпуля», если только забыть о паре моментов. Во-первых, «Лейпциг» — полуфиналист прошлой Лиги чемпионов. Во-вторых, в последние два месяца красные разучились побеждать и больше похожи на середняков премьер-лиги. Чрезвычайно важный успех для Юргена Клоппа.