Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги и защитник Серхио Эскудеро ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой 4-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара»

— Мы понимаем, что у нас будет тяжелая игра, — отметил Лопетеги. — Постараемся выиграть у «Краснодара», для нас это очень важный матч.

— Два года назад вас уволили из сборной Испании за день до чемпионата мира. Это был для вас самый тяжелый момент в карьере? Как вы отреагировали, что снова оказались в Краснодаре?

— У меня только одно чувство — сильное желание играть здесь. Когда я узнал, что снова буду в Краснодаре, с энтузиазмом принял эту новость. Понимаем, что «Краснодар» — сильная команда. Мы будем играть так, чтобы добиться победы.

— Какие выводы вы сделали после домашней победы над «Краснодаром»? Насколько уверенно чувствуете себя перед предстоящей игрой?

— В Испании «Краснодар» играл хорошо, для нас это был тяжелый матч. Мы постарались, чтобы победить. Завтра нам придется тяжело. Но это игра Лиги чемпионов, мы покажем себя.

— Какой матч вы ждете завтра?

— Я жду очень тяжелый матч. У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые до этого восстанавливались.

— У «Севильи» не будет важных игроков. Как вы справитесь с этим?

— Мы должны это принять как факт. Действительно, из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильных игроков, но с этим ничего не поделать.

— Какой у вас план на игру?

— Будем планировать нашу стратегию завтра. Посмотрим, какое состояние будет у игроков.

Серхио Эскудеро: «С «Краснодаром» будет очень красивая игра»

— Как чувствуете себя перед этим матчем?

— Лига чемпионов — серия матчей, в которой мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Понимаем, что у нас большая конкуренция, и мы постараемся показать свою силу.

— В каком состоянии команда?

— У нас очень большое желание играть. Будет очень красивая игра.