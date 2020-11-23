Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» ответили на вопросы журналистов.

— «Севилья» — большая команда, действующий победитель Лиги Европы, — отметил Мусаев. — За последние годы она многое выиграла в Европе. Для нашего города это большое событие. Мы сделаем все, чтобы добиться максимального результата.

— В какой мере травмированные игроки готовы демонстрировать свой максимум и в чемпионате, и в Лиге чемпионов?

— Нельзя обобщать этот вопрос. Кто-то вышел раньше, кто-то позже. Нужно немного времени, чтобы игроки набрали свои кондиции, но главное — они с нами.

— Уделялось ли особое внимание игре в обороне?

— Конечно, мы уделяем его и атаке, и обороне. Стараемся уделять внимание всему. Разобрали ошибки, которые допускали раньше. Надеюсь, дома мы будем действовать надежнее, чем это было на выезде.

— Какие выводы сделал тренерский штаб после неудачной игры в Севилье?

— Мы провели хороший первый тайм. Во втором должны были поднять заднюю линию выше, играть агрессивнее и стараться забить третий мяч. Но мы пропустили второй гол, который стал несчастным случаем. Мы подарили гол сопернику. Да, мы понимаем, что нужно улучшить. Попытаемся не допустить ошибок, которые сделали в прошлом матче.

— Кайо не попал в заявку на матч против «Тамбова». Стоит ли его ждать на поле в игре против «Севильи»?

— У Кайо было четыре желтых карточки, поэтому он пропускал. Он, как и вся команда, готовится к игре.

— Согласны, что с точки зрения дальнейших возможных перспектив в Лиге чемпионов завтрашний матч с «Севильей» будет решающим? Какие в целом стоят задачи перед командой на вторую часть группового этапа?

— Я согласен, что многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планы на три матча вперед, потому что кто-то болеет, кто-то выбывает. Идем от игры к игре и отдадим все силы в матче с «Севильей».

Магомед-Шапи Сулейманов: «Конфликта не было. Был разбор, не всегда нужно говорить добрыми словами»

— Впечатления от «Севильи» после выездного матча? Конечно, чуть негативные эмоции, ведь мы проиграли, — отметил Сулейманов. — Хотя играли нормально, не смогли дожать соперника. Но я надеюсь, мы возьмем реванш и сможем оправдаться за поражение в Испании.

— Какая атмосфера сейчас в команде после возвращения в строй нескольких игроков основы и победы над «Тамбовом»?

— Атмосфера хорошая. Наши лидеры выздоровели. Боевой состав сейчас, у тренера есть возможность его варьировать. Это усиление в любом случае. Я считаю, предстоящую игру мы проведем сильнее, чем в Испании.

— Вы готовы еще раз забить «Севилье»?

— Я никогда не могу сказать, готов забить или нет. Если у меня будет время на поле, буду делать максимум. Главное, принести пользу команде, чтобы мы выиграли.

— В первом матче с «Севильей» «Краснодар» забил дважды со «стандартов». В чем нужно прибавить «быкам», чтобы забить с игры? Какие слабые места или особенности обороны «Севильи» вы можете отметить?

— У нас были хорошие атаки в Севилье, мы просто их не реализовали. На занятиях по теории нам скажут про слабые стороны. А то, что забили со «стандартов», — это футбол, так бывает.

— Справилась ли команда с внутренним конфликтом, тем напряжением, которое было после игры в Севилье?

— Конфликта не было, просто был разбор, который, я считаю, нужен команде. Если хотим расти, не всегда нужно говорить добрыми словами. Но мы уже забыли тот матч.

— Насколько неудача в первой встрече мотивирует на завтра?

— Это Лига чемпионов, здесь всегда хочется выигрывать. Конечно, мы хотим взять реванш за то поражение, и мы сделаем максимум, чтобы победить.