Драма «Краснодара». Позор Кайо

«Быки» в добавленное время пропустили решающий гол от «Севильи» (1:2) и лишились шансов на выход из группы Лиги чемпионов

Как ни крути, а кадры решают все, в том числе и в футболе. Понятно, что есть и другие факторы — настрой, физическая готовность, правильные тактика и план на игру, везение, но без качественных исполнителей все равно никуда. Пример «Краснодара» тут показателен. Поражение в Севилье получилось драматическим и резонансным, но, когда эмоции остыли, нужно признать — «быки» выглядели слабо, а с двумя голами им просто повезло.

Газинский грубо ошибся, а Ракитич смачно приложился ?



Вот как «Краснодар» пропустил уже на четвертой минуте ? pic.twitter.com/0o43YQRfqG — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

С другой стороны, могло ли произойти по-другому, если в старте вышел Сабуа, а на замену вместо него — Сперцян? Сейчас, когда вернулись почти все больные и травмированные, «Краснодар» предстал совсем другой командой. Все же когда ты можешь выпустить со скамейки Вандерсона, Вилену и Ари, это иной расклад.

И разница с тем, что было раньше, очевидна. Команда Мурада Мусаева выходила не просто биться-бороться, но и пыталась играть в футбол. Местами получалось неплохо, главным образом в начале второго тайма. А голевая комбинация так и вовсе, что называется, трэйдмарк — все в такт, никто не жадничал, пауза перед завершающим ударом Вандерсона просто гроссмейстерская.

Ольссон отдал Вандерсону на удобную ногу, а бразилец прошил ударом сразу троих ???



Вперед, парни. Нужен еще один гол ?https://t.co/X5u8E1InU7 pic.twitter.com/e8HU65VlVr — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

Другое дело, что очков это «Краснодару» все равно не принесло. С другой стороны, последние 15 минут все шло к поражению. Пропустив, «Севилья» резко взвинтила темп, а главный тренер Хулен Лопетеги сделал необходимые перестановки. То, что гости забили на пятой добавленной минуте, делает поражение невероятно обидным, но от этого не менее логичным. Показательно, что роковую ошибку допустил Кайо, который чуть раньше едва не сцепился с Газинским в центре поля в момент опасной атаки испанцев. Может, клубу пора задуматься о поведении и игре бразильца, весной «прославившегося» шумной вечеринкой в ходе ковид-самоизоляции?

В итоге с учетом победы «Челси» в параллельном матче, «Краснодар» де-юре лишился всех шансов на выход из группы в 1/8 финала ЛЧ (ничья с «Севильей», кстати, не изменила бы этот расклад), но через неделю должен сделать все, чтобы взять три очка у «Ренна» и пробиться в Лигу Европы. Ресурсы для этого есть.