«Краснодар» показал зубы. Но этого не хватило даже для ничьей

«Быки» в драматичном матче крайне обидно уступили дома «Севилье».

Лига чемпионов

Группа E

«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 4 (0:1). Вандерсон Масиэл, 56 (1:1). Эль-Хаддади, 90+5 (1:2).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон (Вилена, 67), Кабелла (Уткин, 85), Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Классон (Чернов, 84), Берг (Ари, 67).

«Севилья»: Вацлик, Кунде, Гудель, Диегу Карлос, Эскудеро (Рекик, 60), Фернанду Режес, Оскар Родригес (Хоан Хордан, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 61), Эль-Хаддади, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72).

Предупреждения: Сулейманов, 18. Хоан Хордан, 58.

Судьи: Гвида. Карбоне, Перетти (все — Италия).

ВАР: Ди Белло. Мариани (оба — Италия).

24 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 10554 зрителя.

«Краснодар» подошел к домашнему матчу с испанцами в кризисе. Пять поражений подряд, после которых — натужная победа над «Тамбовом». «Быки» выглядели беззубыми не только на международной, но и на внутренней арене — в РПЛ команда закончила первый круг на 9-м месте. А в Лиге чемпионов игра в большинстве в Севилье вообще оставила чувство стыда за российский клуб. Понятно, что половина состава пропускала встречу, но на потери в составе делают скидки уже слишком долго — с прошлой осени.

Казалось, что избиение младенцев продолжится и во второй встрече с испанцами. Не прошло и четырех минут, как «Севилья» уже вышла вперед — издевательски легко. Газинский в центре поля допустил ошибку, которая адекватно смотрелась бы разве что в ПФЛ, но никак не на уровне Лиги чемпионов. Не отдать короткий пас в центре поля, когда есть уйма времени подумать — верх расхлябанности. А дальше — быстрая контратака, навес, вынос, опорники Газинский и Олссон вжались в штрафную, так что Ракитичу никто не мешал пробить из удобной позиции — 0:1.

Газинский грубо ошибся, а Ракитич смачно приложился ?



Вот как «Краснодар» пропустил уже на четвертой минуте ? pic.twitter.com/0o43YQRfqG — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

И хозяевам еще повезло, что в первом тайме гости больше не забили. Моменты-то они создавали прекрасные.

«Краснодар» и в прошлые годы не был заточен на результат. Главная идея заключалась в том, чтобы делать красиво, доставлять удовольствие футболом.

Последние месяцы никаким наслаждением даже не пахло. И первый тайм был логичным продолжением предыдущих встреч. Ни разумных комбинаций, ни стеночек с забеганиями, ни изящного перепаса. Футболисты подхватывали мяч и пытались в одиночку протащить его максимально далеко. Системности за всем этим совершенно не просматривалось.

По моим данным, в «Краснодаре» довольно давно тренерский вопрос витает у многих в головах, однако владелец Сергей Галицкий уверен в потенциале Мурада Мусаева, в обиду того не дает. Вернутся, мол, травмированные, тогда и поглядим. А чтобы проблем со здоровьем стало меньше, приглашен тренер по физподготовке из Англии.

Возможно, владелец клуба действительно прав. Скажем, один только выход Вандерсона на замену на второй тайм прилично развернул игру. Сразу завязалось какое-то подобие комбинационных действий, а гол свежий бразилец забил вообще после вполне приличной атаки. Напомнившей о классическом «Краснодаре».

Ольссон отдал Вандерсону на удобную ногу, а бразилец прошил ударом сразу троих ???



Вперед, парни. Нужен еще один гол ?https://t.co/X5u8E1InU7 pic.twitter.com/e8HU65VlVr — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

Но в дальнейшем опять «Севилья» была сильнее, «быки» отбивались с большим трудом и не дотерпели каких-то 50 секунд компенсированного времени. Очередное поражение клуба, очередная оплеуха российскому футболу.

И если искать в прошедшем матче что-то позитивное, то это хотя бы какое-то подобие игры «быков» во втором тайме. А также то, что, наконец, мы в одном матче видим на поле Кабеллу, Классона, Вилену, Олссона, Вандерсона и Ари. Хотя стычка Кайо, придумавшего решающий гол испанцев, с Газинским в момент атаки соперника — это что-то с чем-то...

Следующий матч в Лиге чемпионов — с «Ренном» — должен стать решающим в борьбе за третью строчку в группе. Там и посмотрим, чего стоят «Краснодар» и Мурад Мусаев при наличии сильнейшего состава.