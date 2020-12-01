Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и полузащитник Реми Кабелла на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна» ответили на вопросы журналистов.

— После домашнего поражения от «Севильи» задача «Краснодара» в группе Лиги чемпионов стала очевидной — побороться с «Ренном» за выход в Лигу Европы. И потому снова — важнейшее очное противостояние. Готова ли команда к этому психологически? Удалось ли и игрокам, и тренерскому штабу полностью абстрагироваться от матча с «Химками»? — вопрос Мусаеву.

— С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну, — ключевой матч. Конечно, наши силы направлены на эту игру. Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем — «Химки», «Севилья». Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о «Ренне» и о том, как пройти дальше в еврокубках.

— Вы наверняка просматривали последние встречи «Ренна» в Лиге чемпионов и чемпионате Франции. Что изменилось в игре соперника по сравнению с первым матчем в гостях против «Ренна»?

— Да, мы посмотрели много матчей. Глобальных изменений не увидели, команда играет мощно. Обладает рядом сильных футболистов. В последних встречах играет зло, с преимуществом. В том же матче с «Челси» не заслуживали поражения. Думаю, будут дополнительно мотивированы.

— Кто не сможет принять участие в матче против «Ренна»?

— Я не хотел бы говорить о наших потерях. Увидите завтра.

— Есть ли уже понимание того, как, не снижая высоких задач в премьер-лиге, успешно выступать и в Лиге чемпионов? Что нужно корректировать: кадровый состав, подготовку к матчам, увеличивать глубину скамейки или что-то еще?

— Мы видим, насколько высоки скорости в Лиге чемпионов, насколько высок уровень принятия решений, технического мастерства. Это ориентир, к которому нужно стремиться. Все поняли, что не стоит входить в сезон, когда нет полноценной подготовки и с темпом в две игры в неделю. Конечно, нужна большая скамейка, но никто не ожидал столько травм и болезней. Пищи для размышлений много, нужно это осмыслить и внести коррективы в свою работу.

— Достаточно ли вам общения с иностранными футболистами через переводчика? Или же вы можете общаться с ними напрямую? И вообще, на ваш взгляд, насколько важна для тренера возможность именно прямого общения с футболистами, без переводчика?

— Конечно, общаться на одном языке важно. Личное общение имеет большое значение, а также то, как выстраиваешь общение с командой. Есть футболисты, которые общаются только на испанском, английском. У нас хорошие переводчики и нет белых пятен, которые остаются недосказанными. Большой проблемы с этим в команде нет.

Реми Кабелла: «Чемпионаты Франции и России? Я не вижу большой разницы»

— В прошлом сезоне «Ренн» стал настоящим открытием во французской Лиге 1. Нынешний сезон начал очень сильно, но в последнее время неудачно провел несколько матчей. Как считаете, у команды сейчас есть какой-то спад или такие результаты — стечение обстоятельств? В целом, насколько пристально вы следите за французским чемпионатом? — вопрос Реми Кабелла.

— Да, я действительно плотно слежу за чемпионатом. Согласен, «Ренн» хорошо показал себя в прошлом сезоне, хорошо начал этот сезон, но сейчас есть спад, и это тоже нормально. Нам надо воспользоваться этим. «Ренн» все равно является сильной командой. Но этот спад может пойти нам пользу, мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами.

— Как считаете, уровень французского футбола действительно выше уровня российского?

— Нет, я не хочу так сказать, если взять в целом российский и французский чемпионаты. Но надо вынести из этого списка «ПСЖ», так как эта команда всегда участвует в Лиге чемпионов. Что касается других команд, я не вижу большой разницы. Особенно если брать участников Лиги чемпионов от России и от Франции.

— Выступая за «Марсель» пять лет назад, вы забивали «Ренну». Помните тот мяч и тот «Ренн»? Насколько сильно соперник изменился?

— Конечно, я вспоминаю этот гол. Могу сказать, команда из года в год становится лучше. Проводит хорошую селекционную работу, добавляет хороших футболистов. Эта команда сейчас находится на очень высоком уровне. Завтрашняя игра для нас будет важна, особенно с точки зрения выхода в евровесну.

— Какая атмосфера царит в раздевалке команды после нескольких неудач подряд? В чем причина такого игрового спада «Краснодара»?

— Что касается атмосферы в раздевалке, то мы настроены решительно, в голове каждого игрока есть мысль воспрянуть, одержать победу. Их было не так много в последних матчах. Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично. Отыграть для себя и для команды. Мы настроимся очень серьезно. Нет упаднических настроений, мы хотим показать, на что способны.