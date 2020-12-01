«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра

Расклады перед 5-м туром Лиги чемпионов.

«Локо»: выигрыш сохранит шанс на плей-офф

«Локомотив» остается единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:

— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сыграет вничью;

— наберут четыре очка, а «Атлетико» — одно;

— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а «Атлетико» дважды проиграет.

При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).

Группа А И В Н П М О 1. Бавария 4 4 0 0 15-4 12 2. Атлетико 4 1 2 1 4-7 5 3. Локомотив 4 0 3 1 4-5 3 4. Зальцбург 4 0 1 3 7-14 1

1 декабря. Локомотив — Зальцбург, Атлетико — Бавария.

9 декабря. Бавария — Локомотив, Зальцбург — Атлетико.

«Краснодару» может хватить ничьей

«Краснодар» завтра может гарантировать себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет дома «Ренн». Победа бретонцев оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура.

Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» одинаково сыграют в последнем туре, то на первый план выйдет счет второго очного матча:

— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);

— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;

— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».

Группа Е И В Н П М О 1. Челси 4 3 1 0 9-1 10 2. Севилья 4 3 1 0 6-3 10 3. Краснодар 4 0 1 3 4-10 1 4. Ренн 4 0 1 3 2-7 1

2 декабря. Краснодар — Ренн, Севилья — Челси.

8 декабря. Челси — Краснодар, Ренн — Севилья.

«Зенит» не устроит минимальная победа

Если краснодарцы сохранят шансы на выход из группы в случае ничьей, то «Зениту» необходима гостевая победа над «Брюгге».

Команда Сергея Семака попадет в Лигу Европы, если:

— победит «Брюгге» с любым счетом, а затем наберет больше очков, чем бельгийцы;

— победит «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разностью в два и более мяча, а в последнем туре наберет столько очков, сколько и бельгийцы;

— победит «Брюгге» со счетом 2:1 и окажется выше по общей разности голов.

Победы со счетом 1:0 при одинаковой игре в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше по гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).

Группа F И В Н П М О 1. Боруссия Д 4 3 0 1 9-3 9 2. Лацио 4 2 2 0 8-4 8 3. Брюгге 4 1 1 2 3-8 4 4. Зенит 4 0 1 3 3-8 1

2 декабря. Боруссия Д — Лацио, Брюгге — Зенит.

8 декабря. Зенит — Боруссия Д, Лацио — Брюгге.