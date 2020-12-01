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«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
1 декабря 2020, 00:30

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра»

№ 8335, от 01.12.2020

Болельщики «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Расклады перед 5-м туром Лиги чемпионов.

«Локо»: выигрыш сохранит шанс на плей-офф

«Локомотив» остается единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Локомотив — Зальцбург

Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:

— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сыграет вничью;

— наберут четыре очка, а «Атлетико» — одно;

— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а «Атлетико» дважды проиграет.

При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

4

4

0

0

15-4

12

2. Атлетико

4

1

2

1

4-7

5

3. Локомотив

4

0

3

1

4-5

3

4. Зальцбург

4

0

1

3

7-14

1

1 декабря. Локомотив — Зальцбург, Атлетико — Бавария.
9 декабря. Бавария — Локомотив, Зальцбург — Атлетико.

«Краснодару» может хватить ничьей

«Краснодар» завтра может гарантировать себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет дома «Ренн». Победа бретонцев оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура.

Краснодар — Ренн

Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» одинаково сыграют в последнем туре, то на первый план выйдет счет второго очного матча:

— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);

— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;

— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1. Челси

4

3

1

0

9-1

10

2. Севилья

4

3

1

0

6-3

10

3. Краснодар

4

0

1

3

4-10

1

4. Ренн

4

0

1

3

2-7

1

2 декабря. Краснодар — Ренн, Севилья — Челси.
8 декабря. Челси — Краснодар, Ренн — Севилья.

«Зенит» не устроит минимальная победа

Если краснодарцы сохранят шансы на выход из группы в случае ничьей, то «Зениту» необходима гостевая победа над «Брюгге».

Брюгге — Зенит

Команда Сергея Семака попадет в Лигу Европы, если:

— победит «Брюгге» с любым счетом, а затем наберет больше очков, чем бельгийцы;

— победит «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разностью в два и более мяча, а в последнем туре наберет столько очков, сколько и бельгийцы;

— победит «Брюгге» со счетом 2:1 и окажется выше по общей разности голов.

Победы со счетом 1:0 при одинаковой игре в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше по гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

4

3

0

1

9-3

9

2. Лацио

4

2

2

0

8-4

8

3. Брюгге

4

1

1

2

3-8

4

4. Зенит

4

0

1

3

3-8

1

2 декабря. Боруссия Д — Лацио, Брюгге — Зенит.
8 декабря. Зенит — Боруссия Д, Лацио — Брюгге.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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