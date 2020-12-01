«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра
«Локо»: выигрыш сохранит шанс на плей-офф
«Локомотив» остается единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:
— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сыграет вничью;
— наберут четыре очка, а «Атлетико» — одно;
— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а «Атлетико» дважды проиграет.
При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).
|
Группа А
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бавария
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15-4
|
12
|
2. Атлетико
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-7
|
5
|
3. Локомотив
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4-5
|
3
|
4. Зальцбург
|
4
|
0
|
1
|
3
|
7-14
|
1
1 декабря. Локомотив — Зальцбург, Атлетико — Бавария.
9 декабря. Бавария — Локомотив, Зальцбург — Атлетико.
«Краснодару» может хватить ничьей
«Краснодар» завтра может гарантировать себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет дома «Ренн». Победа бретонцев оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура.
Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» одинаково сыграют в последнем туре, то на первый план выйдет счет второго очного матча:
— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);
— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;
— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».
|
Группа Е
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Челси
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9-1
|
10
|
2. Севилья
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6-3
|
10
|
3. Краснодар
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-10
|
1
|
4. Ренн
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-7
|
1
2 декабря. Краснодар — Ренн, Севилья — Челси.
8 декабря. Челси — Краснодар, Ренн — Севилья.
«Зенит» не устроит минимальная победа
Если краснодарцы сохранят шансы на выход из группы в случае ничьей, то «Зениту» необходима гостевая победа над «Брюгге».
Команда Сергея Семака попадет в Лигу Европы, если:
— победит «Брюгге» с любым счетом, а затем наберет больше очков, чем бельгийцы;
— победит «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разностью в два и более мяча, а в последнем туре наберет столько очков, сколько и бельгийцы;
— победит «Брюгге» со счетом 2:1 и окажется выше по общей разности голов.
Победы со счетом 1:0 при одинаковой игре в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше по гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).
|
Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Боруссия Д
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-3
|
9
|
2. Лацио
|
4
|
2
|
2
|
0
|
8-4
|
8
|
3. Брюгге
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-8
|
4
|
4. Зенит
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-8
|
1
2 декабря. Боруссия Д — Лацио, Брюгге — Зенит.
8 декабря. Зенит — Боруссия Д, Лацио — Брюгге.
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