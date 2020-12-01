«Локо», «Краснодар», «Зенит»: тур де шанс в Лиге чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов «Локомотив» встретится с «Зальцбургом», а завтра «Краснодар» и «Зенит» — с «Ренном» и «Брюгге». Эти матчи — едва ли ни последняя реальная возможность для наших клубов одержать первые победы в турнире и зацепиться за выход в евровесну

Эта Лига чемпионов — провальная для наших команд с точки зрения побед. Их — ноль. Можно простить «Краснодар» — все же дебютант. Стоит посочувствовать «Локомотиву» — тяжелая группа. И нужно спросить с «Зенита»: почему так?

Причина таких «успехов» понятна. Это стремительно падающий уровень чемпионата России. Сильные легионеры вроде Барриоса из «Зенита» — редкость. В последние годы РПЛ беднеет, о новых Халках и Витселях на какое-то время можно забыть.

Еще одна беда — это тактика, распространенная в РПЛ. Лигу заполонили «автобусы», о которые спотыкаются топ-клубы. Конечно, «Зальцбург» будет интенсивнее прессинговать, ведь он к этому привык в Австрии. А «Локо» станет отдавать передачи назад или длинно забрасывать мяч вперед. Еще бы! Мяч у железнодорожников, а соперник вдесятером стоит на своей половине поля. Что остается?

Впрочем, именно «Локо» — та команда, которая может даже попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Команда, чьи результаты в текущем розыгрыше впечатляют. Возьмите ничьи с «Атлетико». Футбол тот самый, «автобусный». Правда, скорее, в европейском стиле. Ибо контратаки есть, эпизодический прессинг — тоже. Никто же не смеется над недавним матчем «Тоттенхэма» и «Челси» в АПЛ, в котором «шпоры» сдержали соперника. Вот и здесь так — качественная компактная оборона с редкими скоростными атаками.

Но! Для выхода в плей-офф (или минимум — для Лиги Европы) железнодорожникам нужно побеждать «Зальцбург». Ту самую команду, удивившую прессингом в стиле «Ливерпуля». Почти на весь матч — вот это физическая готовность!

И главный тренер красно-зеленых Марко Николич четко обозначил, как это сделать.

— Надо играть дисциплинированно, не давать пространства, действовать умно. Необходимо играть на результат. Будет концентрация — тогда все будут готовы биться за каждый метр поля, — сказал серб на предматчевой пресс-конференции.

Вот здесь «автобус» не нужен, иначе замучают. А умные действия (например, дриблинг ЗеЛуиша или Антона Миранчука), контроль пространства (те самые 4-4-2 без мяча), дисциплина (вот это можно взять из противостояний с «Атлетико») — самое то.

Более того, Николич подчеркнул важность наличия зрителей на трибунах. Хочется верить, что не повторятся ситуации из прошлых домашних матчей. Тогда фанаты красно-зеленых в самые ответственные моменты заряжали не слова поддержки, а выпады в адрес руководства клуба. Зачем? У вашего клуба и так все в порядке — даже без Юрия Павловича.

Переходим к неудачникам «Краснодару» и «Зениту». Для них плей-офф Лиги чемпионов потерян. Остается Лига Европы, что важно. Вы помните, как прошлой весной нам пришлось наблюдать за приключениями других команд в этом турнире, поскольку ни одна из российских туда не попала.

У «Краснодара» в соперниках «Ренн». Проблему «быков» все знают — это отсутствие баланса. Откуда ему взяться? Если с одной стороны — Кабелла, Классон и Вандерсон, а с другой — Сорокин и Кайо. «Быки» могут комбинировать накоротке, отдавать передачи пятками в штрафную соперника, обыгрывать один в один. Однако спастись от пропущенного гола им будет трудно: очевидна кадровая проблема с центральными защитниками. Есть вариант — забить три, потому что двух голов не хватает даже в большинстве, как показал матч с «Севильей» в Испании. Так играл ранний «Ливерпуль» Юргена Клоппа. По принципу: «Вы нам все равно не забьете больше».

«Зениту» играть с «Брюгге». Их первый матч задал главную тенденцию для петербуржцев в этой Лиге чемпионов. Она заключается в потере концентрации в концовке матчей. Так случилось и с бельгийцами, и с «Боруссией», и с «Лацио» в Петербурге. Чемпион России разваливается в Европе даже на фоне «Брюгге». А причина все та же — неготовность к столь интенсивному прессингу соперника.

«Краснодару» простительно занять четвертое место в группе: первый блин — комом. «Зениту» — нет. Это — чемпион, это — самая дорогая команда в России по трансферной стоимости игроков, это — амбиции, о которых говорится на публику. На Лигу Европы-то этого должно хватить!

От наших клубов мы ждем трех побед. Потому что иначе уже просто стыдно.

«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра