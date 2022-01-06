«Это просто гребаный позор». История самого громкого судейского скандала в Лиге чемпионов

В мае 2009 года мир узнал, что такое скандинавское судейство.

Далекий уже 2009 год. Я, будучи восьмилетним болельщиком «Барселоны», сижу перед телевизором и изо всех сил переживаю за атакующую машину Пепа Гвардиолы с Хави, Андресом Иньестой и Лионелем Месси. Каталонцы приехали играть второй полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси» в Лондон.

В первой игре синие с трудом отстояли нули на «Камп Ноу», и на домашнем стадионе им должно было быть полегче. Великолепный гол Майкла Эссьена ударом с лета на 9-й минуте встречи раскрепостил хозяев, игра им давалась. Не стоит делать выводов, глядя на статистику, — англичане были намного сильнее в том матче. Казалось, что «Барселоне» светит разгром, и в тот вечер мало кто мог подумать, что сезон для сине-гранатовых закончится треблом.

Но главное, чем запомнился тот матч, — это судейство норвежца Тома Хеннинга Эвребе и грандиозным скандалом после финального свистка.

Трудно представить, что чувствовали болельщики «Челси» в тот вечер. Я сам не смог сдержать слез от вылета англичан в тот вечер, хотя всей душой переживал за «Барселону». Редкий случай, когда фраза «везет сильнейшим» не имеет ничего общего с реальностью. Споры о количестве неназначенных пенальти в ворота «Барселоны» продолжаются по сей день.

«Нет, конечно, нет. Это был не самый лучший день в моей карьере. Но подобное случается с арбитрами, мы можем совершать ошибки. Игроки и тренеры тоже ошибаются. Бывает, что в определенный момент может не хватить квалификации, например. Но, конечно же, нет — я не горжусь тем днем», — говорил спустя годы после матча Эвребе.

Судейство норвежца 6 мая 2009 года стало явным звоночком к введению системы видеоповторов в футбол. «Удивила работа судьи в том матче, ведь до этого у него были прекрасные игры. Думаю, это худшее судейство, которое видел. Единственный раз подумал, что мог произойти какой-то сговор. За день до нашего матча «Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в финале. Если бы мы выиграли у «Барселоны», то в финале Лиги чемпионов второй год подряд встретились бы одни и те же команды. Впрочем, у меня нет доказательств каких-либо манипуляций. Но до сих пор злюсь, когда вспоминаю о том матче», — размышлял в 2020 году о той игре Гус Хиддинк, который тогда тренировал «Челси».

Спорные решения начались еще в середине первого тайма. Сначала Флоран Малуда накрутил еще молодого Дани Алвеса. Бразилец сбил француза недалеко от линии штрафной площади. На повторе видно, что штрафной, а не 11-метровый, был правильным решением. Но ошибки еще впереди. Уже спустя пару минут Дидье Дрогба в борьбе с Эриком Абидалем пытался нанести удар по воротам Виктора Вальдеса, но смог лишь слегка дотянуться до мяча. Мягко говоря, Абидаль довольно активно и не совсем по правилам мешал ивуарийцу.

Бенефис Эвребе продолжился после перерыва. На 56-й минуте встречи огромный Яя Туре проявил невероятный интерес к футболке Дрогба, но так ее и не получил. Как «Челси» не получил пенальти. Реакция нападающего «Челси» обязательна к пересмотру.

Вернуть должок «Челси» Эвребе решил в самом неочевидном эпизоде из всех возможных. Убегавший к воротам Вальдеса Николя Анелька в попытке оторваться от Абидаля задел свою же ногу и упал. Судья удалил французского защитника «Барселоны» за фол последней надежды. В тот момент встречи боль фанатов «Челси» поняли и в Каталонии.

Туре со вторым столкновением повезло чуть больше. Его Эвребе снова не посчитал за нарушение, а Анелька в этот раз не добился своего. Туре положил руки на оппонента, но падение форварда вышло слишком картинным. Зато на 82-й минуте матча впервые в штрафной отличился Жерар Пике. Даже со всеми возможными изменениями в правилах игры рукой поступок Пике никак не оправдать. Только если вы не Том Хеннинг Эвребе.

То, что произошло дальше, лучше Юрия Альбертовича Розанова, комментатора того матча, не опишет никто: «Хосеп Гвардиола, ты у спортивной судьбины должник». После множества атак синих, спасений Вальдеса, неточных ударов Дрогба и Малуда и ошибок Эвребе «Барселона» сравняла счет. Месси покатил мяч вдоль штрафной на Андреса Иньесту, а тот без разбега «шведой» пробил в правую «девятку» ворот Петра Чеха. Наверное, именно тогда Иньеста и Гвардиола начали необратимо терять волосы.

Но даже этим голом все не закончилось. На 96-й минуте Михаэль Баллак от отчаяния пробил в сторону каталонских ворот и угодил в руку Самюэля Это'О. Можно только гадать, как Эвребе выбирался со стадиона. По выражению лица и размахиванию руками Баллака казалось, что немец не выпустит арбитра даже с газона «Стэмфорд Бридж».

«Это просто гребаный позор!» — выкрикнул Дрогба в камеру, уходя с поля, и это было самое цензурное из того, что он тогда наговорил. А отошедшая от тяжелейшего полуфинала «Барселона» по всем статьям переиграла «Манчестер Юнайтед» в финале и собрала требл с Кубком и чемпионатом Испании.

? ON THIS DAY 12 YEARS AGO:



Didier Drogba screamed «IT'S A F*CKING DISGRACE» into the camera as Barcelona knocked Chelsea out of the Champions League and was handed a six-game ban as a result of his outburst ? pic.twitter.com/n48D1tAP7U — ODDSbible (@ODDSbible) May 6, 2021