Посмотрели новый фильм о Неймаре: он плакал в раздевалке «Барсы», увидели пьяного Месси, познакомились с сыном бразильца
В названии сериала есть словосочетание «идеальный хаос», которое отлично описывает противоречивость личности Неймара. На поле он может сделать кучу финтов, забить сумасшедший гол, а потом внезапно удалиться за излишние эмоции. Строить за свои деньги детские спортивные комплексы и устраивать тусовки в разгар пандемии. Его боготворят по всему миру и нещадно критикуют.
Netflix решил снять про Неймара трехсерийный документальный мини-сериал, в котором создатели картины попытались объяснить, кто он такой. В фильме также снялись Лионель Месси, Кильян Мбаппе, Дэвид Бекхэм, Тиагу Силва, Луис Суарес и другие. Мы уже посмотрели сериал и составили свое мнение о данной ленте.
Отец Неймара заработал огромные деньги на сыне: отказал «Реалу» и продвигал игрока в рекламу
Создатели стараются в хронологическом порядке рассказать о становлении Неймара как взрослого человека и великого футболиста, отмечая, что важнейшим элементом в жизни и карьере нападающего «ПСЖ» является его отец. Неймар-старший в прошлом выступал в чемпионате Бразилии, но не добился выдающихся достижений, закончив карьеру игрока в 32 года. Футбол не приносил славы и денег Неймару-старшему. Семья была бедной, однако он понимал, что главный актив — это его сын.
Отец передавал Неймару свой футбольный опыт, был главным советчиком, а впоследствии стал его менеджером и агентом, сопровождая бразильца везде. Он устроил сына в «Сантос», а затем возил на просмотр в «Реал» в 2006-м. В мадридском клубе обалдели от уровня Неймара и были готовы его подписать, но внезапно все сорвалось. 14-летний талант не захотел покидать родину, а «Сантос» решил сохранить игрока. Тогда семья заработала свой первый миллион долларов.
В том же году отец Неймара создал компанию NR Sports, которая и по сей день отвечает за имидж и карьеру форварда сборной Бразилии. Сейчас в ней работает более 215 сотрудников. Через нее проходит все: от рекламных контрактов до предложений от других клубов. Жизнь Неймара быстро превратилась в бизнес. Он стал самой популярной моделью в стране, постоянно мелькая в телевизоре. Рекламировал дезодоранты, шоколад, шампуни, бензин и многое другое. Для примера: в 2010-м зарплата Неймара была примерно 500 тысяч долларов в год, плюс вместе с отцом тогда они заработали еще 11 миллионов.
Отец Неймара говорит в сериале, что планирует в будущем отдать руководство компанией своему сыну, правда, последний пока не горит желанием этим заниматься.
Неймар плакал в «Барсе»: Месси его утешал, а потом бразилец раскрылся, и они напились
Неймар, сидя в футболке «Лейкерс» на своем диване с друзьями в Париже, подробно прошелся по первому сезону в «Барселоне» в 2013 году. Бразилец тяжело перенес переезд в другой чемпионат. Он не мог демонстрировать ту игру, за которую его так полюбили в «Сантосе». Неймару было тяжело было приспособиться к стилю каталонцев и тактике.
После матча с «Атлетиком» Неймар плакал в раздевалке. В тот момент в комнату зашел Лионель Месси. Аргентинец сильно удивился увиденному. Капитан «Барселоны» попытался утешить Неймара, чтобы он отпустил этот груз и мог быть самим собой. «Лео сказал, что не надо ничего бояться: «Я здесь, чтобы тебе помочь. Все наладится». Его поддержка была тогда неоценимо важна для меня. С того дня и правда все изменилось», — рассказал Неймар.
Затем нам показывают видео с телефона Неймара, на котором он танцует вместе с Суаресом и Месси после победы в финале Лиги чемпионов-2015. Все трое были очень пьяны и одеты в костюмы с непонятными шляпами.
Переезд в «ПСЖ»: отец был против, но Неймар настоял, а Месси ничего не понял
В сериале также вспоминают рекордный трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в 2017-м. По словам отца нападающего, это было исключительно решение его сына. Неймар-старший был против ухода форварда из испанской команды.
«Он решил выйти из зоны комфорта. Этот план давно зрел у него в голове. Говорил, что хочет уйти и рискнуть. Тогда я спросил: «Ты хорошо подумал?» — говорит отец Неймара.
Суарес пытался объяснить Неймару, что уход в «ПСЖ» будет неправильным шагом, а Месси вообще не понял, почему это случилось. При этом отец Неймара опроверг все слухи, что его сын захотел выйти из тени Лео.
Поражение от Бельгии на ЧМ-2018 в России — одна из самых тяжелых неудач в карьере Неймара
Неймар делится впечатлениями о чемпионате мира-2018 в России. Сборная Бразилии дошла до 1/4 финала турнира, где уступила в Казани Бельгии со счетом 1:2. Футболист признался, что-то поражение стало для него одним из самых тягостных за всю карьеру. Он не хотел никого видеть, ни с кем разговаривать. Все причиняло ему боль, он даже не выходил в интернет.
Неймар также с недоумением высказался о его репутации «плаксы» и «неженки», что якобы он все время спотыкается и падает. «За что? Разве я падал от любого прикосновения? Помню, что в одном матче ЧМ-2018 на мне сфолили девять раз за игру», — рассказывает Неймар.
Далее в фильме напоминают, что после матча ЧМ-2018 бразильцев со Швейцарией (1:1) в Сети появилось много мемов с тем, как Неймар бесконечно катится по полю после фола.
У Неймара есть 10-летний сын: во время локдауна он уехал к нему в Бразилию, а потом выдал свой лучший футбол
Нитью по всему фильму идет сюжет с сыном Неймара по имени Дэви Лукка. Мальчику уже 10 лет, и он живет в Бразилии вместе с мамой Каролиной Дантас.
Неймар был влюблен в Каролину со школы, и в 2011-м она родила ему ребенка. Футболисту тогда было 19 лет. Спустя несколько месяцев после того, как мальчик появился на свет, пара рассталась. Тем не менее Неймар поддерживает хорошие отношения с мамой ребенка, а также часто проводит с ним время.
На один из последних дней рождений Неймар подарил Дэви коробку из-под электроскутера, которая была набита школьными книгами. Так они вместе с мамой решили обратить внимание мальчика на учебу, разыграв его. Все дело в том, что Дэви не любит ходить в школу.
Весной 2020-го во Франции объявили локдаун и остановили чемпионат страны. Матчи Лиги чемпионов перенесли. Неймар улетел в Бразилию и жил вместе с сыном. Игрок наслаждался этим временем и не забывал про тренировки, которые не воспринимались как работа. Те дни он назвал незабываемыми. Неймар вспомнил, насколько любит футбол, когда рядом его окружали родные.
После паузы возобновился сезон Лиги чемпионов, где Неймар помог «ПСЖ» дойти до финала турнира, остановившись в шаге от желанного кубка. Парижане уступили «Баварии» (0:1), а игру Неймара после отъезда в Бразилию хвалили многие специалисты.
***
Итог: сериал выглядит так, будто его режиссером выступил отец Неймара. В нем очень «травоядно» критикуют футболиста. Например, вскользь вспоминают о скандальных тусовках игрока, занимают позицию Неймара в судебным деле об изнасиловании и так далее. Практически ничего не говорят об отце Неймара и его репутации. А ведь по информации испанских изданий, он получил десятки миллионов евро подъемных за переход сына в «Барсу» и в «ПСЖ» (говорят, часть от этих сумм ушли на оргии).
Зато весь фильм нам продают идею сравнения Неймара с героем комиксов DC Бэтменом, который, как и сам футболист, нуждается в хаосе. Ведь для них обоих это идеальная среда обитания. Наряду с этим, в Неймаре живет и другой персонаж — Джокер, с которым он ассоциируется у критиков. Основная идея фильма: непоследовательность и беспорядочность, может, и делают жизнь хуже, но эти два фактора необходимы Неймару. Без них он потеряется.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
10
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|21
|2
|6
|13
|18-43
|12
|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0