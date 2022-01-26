Посмотрели новый фильм о Неймаре: он плакал в раздевалке «Барсы», увидели пьяного Месси, познакомились с сыном бразильца

Неймар и его отец рассказали в документальном фильме, почему футболист не смог перейти в «Реал»

Документалка от Netflix раскрывает тайны жизни Неймара и его окружения.

В названии сериала есть словосочетание «идеальный хаос», которое отлично описывает противоречивость личности Неймара. На поле он может сделать кучу финтов, забить сумасшедший гол, а потом внезапно удалиться за излишние эмоции. Строить за свои деньги детские спортивные комплексы и устраивать тусовки в разгар пандемии. Его боготворят по всему миру и нещадно критикуют.

Netflix решил снять про Неймара трехсерийный документальный мини-сериал, в котором создатели картины попытались объяснить, кто он такой. В фильме также снялись Лионель Месси, Кильян Мбаппе, Дэвид Бекхэм, Тиагу Силва, Луис Суарес и другие. Мы уже посмотрели сериал и составили свое мнение о данной ленте.

Отец Неймара. Netflix

Отец Неймара заработал огромные деньги на сыне: отказал «Реалу» и продвигал игрока в рекламу

Создатели стараются в хронологическом порядке рассказать о становлении Неймара как взрослого человека и великого футболиста, отмечая, что важнейшим элементом в жизни и карьере нападающего «ПСЖ» является его отец. Неймар-старший в прошлом выступал в чемпионате Бразилии, но не добился выдающихся достижений, закончив карьеру игрока в 32 года. Футбол не приносил славы и денег Неймару-старшему. Семья была бедной, однако он понимал, что главный актив — это его сын.

Юный Неймар (держит мяч в центре) рядом с отцом, когда он был футболистом. Netflix

Отец передавал Неймару свой футбольный опыт, был главным советчиком, а впоследствии стал его менеджером и агентом, сопровождая бразильца везде. Он устроил сына в «Сантос», а затем возил на просмотр в «Реал» в 2006-м. В мадридском клубе обалдели от уровня Неймара и были готовы его подписать, но внезапно все сорвалось. 14-летний талант не захотел покидать родину, а «Сантос» решил сохранить игрока. Тогда семья заработала свой первый миллион долларов.

В том же году отец Неймара создал компанию NR Sports, которая и по сей день отвечает за имидж и карьеру форварда сборной Бразилии. Сейчас в ней работает более 215 сотрудников. Через нее проходит все: от рекламных контрактов до предложений от других клубов. Жизнь Неймара быстро превратилась в бизнес. Он стал самой популярной моделью в стране, постоянно мелькая в телевизоре. Рекламировал дезодоранты, шоколад, шампуни, бензин и многое другое. Для примера: в 2010-м зарплата Неймара была примерно 500 тысяч долларов в год, плюс вместе с отцом тогда они заработали еще 11 миллионов.

Неймар снимался в рекламе дезодорантов. Netflix

Отец Неймара говорит в сериале, что планирует в будущем отдать руководство компанией своему сыну, правда, последний пока не горит желанием этим заниматься.

Неймар плакал в «Барсе»: Месси его утешал, а потом бразилец раскрылся, и они напились

В первом сезоне за «Барселону» Неймару было тяжело приспособиться к новой команде. Netflix

Неймар, сидя в футболке «Лейкерс» на своем диване с друзьями в Париже, подробно прошелся по первому сезону в «Барселоне» в 2013 году. Бразилец тяжело перенес переезд в другой чемпионат. Он не мог демонстрировать ту игру, за которую его так полюбили в «Сантосе». Неймару было тяжело было приспособиться к стилю каталонцев и тактике.

После матча с «Атлетиком» Неймар плакал в раздевалке. В тот момент в комнату зашел Лионель Месси. Аргентинец сильно удивился увиденному. Капитан «Барселоны» попытался утешить Неймара, чтобы он отпустил этот груз и мог быть самим собой. «Лео сказал, что не надо ничего бояться: «Я здесь, чтобы тебе помочь. Все наладится». Его поддержка была тогда неоценимо важна для меня. С того дня и правда все изменилось», — рассказал Неймар.

Затем нам показывают видео с телефона Неймара, на котором он танцует вместе с Суаресом и Месси после победы в финале Лиги чемпионов-2015. Все трое были очень пьяны и одеты в костюмы с непонятными шляпами.

Лионель Месси (слева), Неймар (в центре) и Луис Суарес пьяные танцуют после победы в Лиге чемпионов. Netflix

Неймар утверждает, что все трое были пьяны вдрызг. Netflix

Переезд в «ПСЖ»: отец был против, но Неймар настоял, а Месси ничего не понял

Представление Неймара в «ПСЖ». Netflix

В сериале также вспоминают рекордный трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в 2017-м. По словам отца нападающего, это было исключительно решение его сына. Неймар-старший был против ухода форварда из испанской команды.

«Он решил выйти из зоны комфорта. Этот план давно зрел у него в голове. Говорил, что хочет уйти и рискнуть. Тогда я спросил: «Ты хорошо подумал?» — говорит отец Неймара.

Суарес пытался объяснить Неймару, что уход в «ПСЖ» будет неправильным шагом, а Месси вообще не понял, почему это случилось. При этом отец Неймара опроверг все слухи, что его сын захотел выйти из тени Лео.

Поражение от Бельгии на ЧМ-2018 в России — одна из самых тяжелых неудач в карьере Неймара

Неймар в составе сборной Бразилии на ЧМ-2018. Netflix

Неймар делится впечатлениями о чемпионате мира-2018 в России. Сборная Бразилии дошла до 1/4 финала турнира, где уступила в Казани Бельгии со счетом 1:2. Футболист признался, что-то поражение стало для него одним из самых тягостных за всю карьеру. Он не хотел никого видеть, ни с кем разговаривать. Все причиняло ему боль, он даже не выходил в интернет.

Неймар также с недоумением высказался о его репутации «плаксы» и «неженки», что якобы он все время спотыкается и падает. «За что? Разве я падал от любого прикосновения? Помню, что в одном матче ЧМ-2018 на мне сфолили девять раз за игру», — рассказывает Неймар.

Далее в фильме напоминают, что после матча ЧМ-2018 бразильцев со Швейцарией (1:1) в Сети появилось много мемов с тем, как Неймар бесконечно катится по полю после фола.

У Неймара есть 10-летний сын: во время локдауна он уехал к нему в Бразилию, а потом выдал свой лучший футбол

Сын Неймара красит волосы отцу. Netflix

Нитью по всему фильму идет сюжет с сыном Неймара по имени Дэви Лукка. Мальчику уже 10 лет, и он живет в Бразилии вместе с мамой Каролиной Дантас.

Неймар был влюблен в Каролину со школы, и в 2011-м она родила ему ребенка. Футболисту тогда было 19 лет. Спустя несколько месяцев после того, как мальчик появился на свет, пара рассталась. Тем не менее Неймар поддерживает хорошие отношения с мамой ребенка, а также часто проводит с ним время.

На один из последних дней рождений Неймар подарил Дэви коробку из-под электроскутера, которая была набита школьными книгами. Так они вместе с мамой решили обратить внимание мальчика на учебу, разыграв его. Все дело в том, что Дэви не любит ходить в школу.

Весной 2020-го во Франции объявили локдаун и остановили чемпионат страны. Матчи Лиги чемпионов перенесли. Неймар улетел в Бразилию и жил вместе с сыном. Игрок наслаждался этим временем и не забывал про тренировки, которые не воспринимались как работа. Те дни он назвал незабываемыми. Неймар вспомнил, насколько любит футбол, когда рядом его окружали родные.

Неймар вместе с сыном и друзьями жил в Бразилии во время первого локдауна из-за пандемии коронавируса. Netflix

После паузы возобновился сезон Лиги чемпионов, где Неймар помог «ПСЖ» дойти до финала турнира, остановившись в шаге от желанного кубка. Парижане уступили «Баварии» (0:1), а игру Неймара после отъезда в Бразилию хвалили многие специалисты.

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Итог: сериал выглядит так, будто его режиссером выступил отец Неймара. В нем очень «травоядно» критикуют футболиста. Например, вскользь вспоминают о скандальных тусовках игрока, занимают позицию Неймара в судебным деле об изнасиловании и так далее. Практически ничего не говорят об отце Неймара и его репутации. А ведь по информации испанских изданий, он получил десятки миллионов евро подъемных за переход сына в «Барсу» и в «ПСЖ» (говорят, часть от этих сумм ушли на оргии).

Зато весь фильм нам продают идею сравнения Неймара с героем комиксов DC Бэтменом, который, как и сам футболист, нуждается в хаосе. Ведь для них обоих это идеальная среда обитания. Наряду с этим, в Неймаре живет и другой персонаж — Джокер, с которым он ассоциируется у критиков. Основная идея фильма: непоследовательность и беспорядочность, может, и делают жизнь хуже, но эти два фактора необходимы Неймару. Без них он потеряется.