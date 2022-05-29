Этот «Реал» не мог не выиграть Лигу чемпионов. Он доказал, что футбол — больше чем игра

Рабинер — о триумфе мадридского духа.

Матч жизни Тибо Куртуа. Не представляю, как вратарь вообще может сыграть лучше, совершеннее, вдохновеннее.

Победная магия Карло Анчелотти. Единственного тренера, выигравшего все пять топ-чемпионатов Европы. И первого, кто четырежды приводил свои команды к триумфу в Лиге чемпионов.

Мегаопыт всей этой старой банды — Луки Модрича, Тони Крооса, Карима Бензема, которых не может смутить, напугать, вогнать в растерянность вообще ничто. А Дани Карвахаль чем хуже?

Изумительное выжигание в центре поля Каземиро. Двухсотпроцентная концентрация и абсолютная безошибочность всей линии обороны.

И так далее.

Это все — важнейшие, но частности.

Потому что главное в другом — я, как и все вы, давно не видел такой Команды, как этот «Реал».

Команды, которая, возможно, уступала по объективным статистическим показателям четырем (!) соперникам в плей-офф этой ЛЧ, но превзошла всех их в характере, единстве, умении вылезать из критических ситуаций. Сложнее пути в Лиге чемпионов не было, наверное, ни у кого и никогда — «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Поэтому я и болел в этом финале за «Реал», о чем и написал заранее. Хотя никогда не был «мадридистом» — но тут был за Путь этих отчаянно бившихся друг за друга мужиков.

После того, что довелось преодолеть на предыдущих этапах, не расстроиться не засчитанному голу в конце первого тайма — это для них было раз плюнуть. Ну, ноль ударов к концу первого тайма, — и что такого? Для этого «Реала» перетерпеть такое — плевое дело.

Молодые болельщики-гики, для которых цифры важнее жизни, не понимают, как все это возможно. Когда-нибудь, став поопытнее и узнав эту самую жизнь, — поймут.

Не лучший матч будущего обладателя «Золотого мяча» Бензема, который тащил «Реал» весь этот сезон? Вытащит все Куртуа, не ошибется оборона, отдаст Феде Вальверде, замкнет Винисиус.

Куртуа — тот вообще будет творить такое, что после очередного сейва Мо Салах начнет в исступлении биться о газон. Потому что поймет — бывают дни, когда вратаря пробить невозможно.

И даже когда во время замены Модрича комментировавший матч Георгий Черданцев скажет: «Модрич в ожидании своего четвертого кубка Лиги чемпионов...» — и в это мгновение все, болевшие в России за «Реал», поймут, что гол «Ливерпуля» теперь неизбежен... Но нет, «королевский клуб» выдержит и это.

А первым поднять трофей будет доверено не действующему капитану и главной звезде Бензема, игравшему к тому же в родной стране, а ветерану Марсело, уходившему из «Реала» после 15 лет карьеры в Мадриде и не сыгравшему ни секунды в этом парижском финале.

Потому что это — Команда. Это не значит, что «Ливерпуль» ею не является. Еще как является. Но сумма преодолений в этой Лиге не могла не привести к победе «Реала». Этого не понимали букмекеры, в своих коэффициентах в пользу «Ливерпуля» исходившие из чисто игровых соображений. Но футбол — больше, чем просто игра.

И не в тактической подкованности сила победителя всего и вся Анчелотти. А в умении создать коллектив, в котором каждый футболист со своим вроде бы звездным «королевским» эго — друг другу брат, и все там равны. И в умении вдохнуть дух, при котором на поле не страшно ничто.