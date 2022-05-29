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Сегодня, 08:00

Этот «Реал» не мог не выиграть Лигу чемпионов. Он доказал, что футбол — больше чем игра

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с игроками после победы в Лиге чемпионов.
Фото Reuters
Рабинер — о триумфе мадридского духа.
Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)

Матч жизни Тибо Куртуа. Не представляю, как вратарь вообще может сыграть лучше, совершеннее, вдохновеннее.

Победная магия Карло Анчелотти. Единственного тренера, выигравшего все пять топ-чемпионатов Европы. И первого, кто четырежды приводил свои команды к триумфу в Лиге чемпионов.

Тибо Куртуа с&nbsp;трофеем Лиги чемпионов-2021/22. «Не думаю, что меня достаточно уважают». Куртуа жестко критиковали, но теперь он точно великий

Мегаопыт всей этой старой банды — Луки Модрича, Тони Крооса, Карима Бензема, которых не может смутить, напугать, вогнать в растерянность вообще ничто. А Дани Карвахаль чем хуже?

Изумительное выжигание в центре поля Каземиро. Двухсотпроцентная концентрация и абсолютная безошибочность всей линии обороны.

И так далее.

Это все — важнейшие, но частности.

Потому что главное в другом — я, как и все вы, давно не видел такой Команды, как этот «Реал».

14-я победа мадридского &laquo;Реала&raquo; в&nbsp;главном европейском клубном турнире.

Команды, которая, возможно, уступала по объективным статистическим показателям четырем (!) соперникам в плей-офф этой ЛЧ, но превзошла всех их в характере, единстве, умении вылезать из критических ситуаций. Сложнее пути в Лиге чемпионов не было, наверное, ни у кого и никогда — «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Поэтому я и болел в этом финале за «Реал», о чем и написал заранее. Хотя никогда не был «мадридистом» — но тут был за Путь этих отчаянно бившихся друг за друга мужиков.

После того, что довелось преодолеть на предыдущих этапах, не расстроиться не засчитанному голу в конце первого тайма — это для них было раз плюнуть. Ну, ноль ударов к концу первого тайма, — и что такого? Для этого «Реала» перетерпеть такое — плевое дело.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Лиги чемпионов-2021/22. «Реал» — снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа

Молодые болельщики-гики, для которых цифры важнее жизни, не понимают, как все это возможно. Когда-нибудь, став поопытнее и узнав эту самую жизнь, — поймут.

Не лучший матч будущего обладателя «Золотого мяча» Бензема, который тащил «Реал» весь этот сезон? Вытащит все Куртуа, не ошибется оборона, отдаст Феде Вальверде, замкнет Винисиус.

Куртуа — тот вообще будет творить такое, что после очередного сейва Мо Салах начнет в исступлении биться о газон. Потому что поймет — бывают дни, когда вратаря пробить невозможно.

И даже когда во время замены Модрича комментировавший матч Георгий Черданцев скажет: «Модрич в ожидании своего четвертого кубка Лиги чемпионов...» — и в это мгновение все, болевшие в России за «Реал», поймут, что гол «Ливерпуля» теперь неизбежен... Но нет, «королевский клуб» выдержит и это.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

А первым поднять трофей будет доверено не действующему капитану и главной звезде Бензема, игравшему к тому же в родной стране, а ветерану Марсело, уходившему из «Реала» после 15 лет карьеры в Мадриде и не сыгравшему ни секунды в этом парижском финале.

Потому что это — Команда. Это не значит, что «Ливерпуль» ею не является. Еще как является. Но сумма преодолений в этой Лиге не могла не привести к победе «Реала». Этого не понимали букмекеры, в своих коэффициентах в пользу «Ливерпуля» исходившие из чисто игровых соображений. Но футбол — больше, чем просто игра.

И не в тактической подкованности сила победителя всего и вся Анчелотти. А в умении создать коллектив, в котором каждый футболист со своим вроде бы звездным «королевским» эго — друг другу брат, и все там равны. И в умении вдохнуть дух, при котором на поле не страшно ничто.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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