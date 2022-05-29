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«Не думаю, что меня достаточно уважают». Куртуа жестко критиковали, но теперь он точно великий

Тибо Куртуа прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Тибо Куртуа с трофеем Лиги чемпионов-2021/22.
Фото Reuters
Спасение Тибо Куртуа в матче финала ЛЧ с «Ливерпулем».
Фото Reuters
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Заткнул всех хейтеров.

Карим Бензема с его сумасшедшей результативностью и десятком голов в плей-офф. Невероятно эффективный Винисиус Жуниор, с приходом Карло Анчелотти наконец-то добавивший к шикарным скорости и дриблингу игровой интеллект и умение забивать. Умница Лука Модрич, переживающий неизвестно какую по счету молодость. Мастер спасительных голов и лучший джокер плей-офф Родриго...

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Лиги чемпионов-2021/22. «Реал» — снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа

Продолжать список мадридских героев можно почти до окончания заявочного листа «Реала». Они все — победители, однако эту Лигу чемпионов для «королевского клуба» выиграл Тибо Куртуа. Возможно, самый недооцененный игрок в этой великой команде. Без его спасений — вспомните хотя бы остановленный кончиком бутсы удар Джека Грилиша в эпическом противостоянии с «Манчестер Сити» или отраженный пенальти Лео Месси в первом матче далекой уже 1/8 финала — не было бы ничего.

Никаких безумных камбэков для золотой коллекции лучшего турнира мирового футбола, ни парижского финала, в котором Куртуа превратился в безоговорочно ключевую фигуру. Вы, перебирая в памяти все триумфы «Реала», можете вспомнить, чтобы «ушастые» кубки добывали для Мадрида вратари? Я — нет.

И вряд ли ошибаюсь. По крайней мере, у легендарного Икера Касильяса после финального свистка было такое же мнение. «Много лет не было финалов Лиги чемпионов, где вратарь играл бы настолько решающую роль», — написал после финального свистка знаменитый в прошлом голкипер. И вряд ли кто-то будет оспаривать мнение человека, который выиграл три чемпионских кубка, включая сакральную для Мадрида «десиму», которую Святой Икер добывал с капитанской повязкой.

Спасение Тибо Куртуа в матче финала ЛЧ с "Ливерпулем". Фото Reuters
Спасение Тибо Куртуа в матче финала ЛЧ с «Ливерпулем».
Фото Reuters

В чужую голову, конечно, не залезешь, но, нет сомнений, что наблюдавший за парадом чудес бельгийского волшебника Флорентино Перес восхищался и Куртуа, и самим собой. Это ведь президент «Реала» с маниакальным упорством пытался заполучить топового голкипера, тогда как Зинедину Зидану, пытавшемуся в субботу укрыться от внимания публики на «Сен-Дени» при помощи капюшона, для трех лигочемпионских триумфов было достаточно Кейлора Наваса.

Когда Зизу ушел, и скромного костариканца наконец-то задвинули на второй план, Переса и Куртуа не пинал только ленивый, потому что из «Челси» в «Реал» словно приехал двойник одного из лучших вратарей мира. Первый мадридский сезон бельгийца — настоящий кошмар. Не локальный, как 1:5 от «Барселоны», после чего Перес уволил Хулена Лопетеги, а почти нескончаемый.

По проценту отраженных ударов мадридцы по итогам чемпионата-2018/19 заняли 15-е место в ла лиге, а Куртуа не справлялся с каждым третьим попаданием в створ его ворот. Да и следующий год начался не лучшим образом. Чего стоят два гола от «Брюгге» с заменой в перерыве. Тогда голкиперу стало плохо, но испанские СМИ придумали версию, что это был не желудочный грипп, а нервный срыв.

Далее были унизительные 0:3 от «ПСЖ», причем в парижских воротах безупречно сыграл Навас. В какой-то момент Куртуа заявил, что испанская пресса хочет его убить. Видимо, критика — больная тема для него. Это лишь подтверждают слова бельгийца, который после парижского триумфа произнес: «Мне нужно было выиграть ради уважения к своему имени, ради всей тяжелой работы, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают. Особенно в Англии. Я видел много критики даже после удачного сезона».

14-я победа мадридского &laquo;Реала&raquo; в&nbsp;главном европейском клубном турнире.

Такие вещи — тоже сумасшедшая мотивация. Возможно, именно она помогла Куртуа снова стать самим собой по ходу чемпионского для «Реала» сезона-2019/20. Во время посткоронавирусной доигровки, когда мадридцы устроили бешеную гонку с «Барсой» и выдали серию из десяти побед на заказ, бельгиец поставил спасения на последних минутах на поток.

Это был чудесный сезон с 18-ю «сухарями» и всего двумя десятками пропущенных мячей в 34 матчах. Только ла лигу Куртуа выигрывал еще с «Атлетико», и в испанскую столицу он возвращался за трофеями иного уровня. А чтобы их завоевывать, всегда нужен феноменальный вратарь. Тибо — именно такой. Как минимум потому, что никто прежде не отражал в финалах девять попаданий в створ и не собирал за одну лигочемпионскую кампанию 59 сэйвов. А на «Сен-Дени» Курута стал по-настоящему великим. Теперь — официально.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)
Тибо Куртуа
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ФК Ливерпуль
ФК Реал
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