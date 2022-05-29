«Не думаю, что меня достаточно уважают». Куртуа жестко критиковали, но теперь он точно великий

Заткнул всех хейтеров.

Карим Бензема с его сумасшедшей результативностью и десятком голов в плей-офф. Невероятно эффективный Винисиус Жуниор, с приходом Карло Анчелотти наконец-то добавивший к шикарным скорости и дриблингу игровой интеллект и умение забивать. Умница Лука Модрич, переживающий неизвестно какую по счету молодость. Мастер спасительных голов и лучший джокер плей-офф Родриго...

Продолжать список мадридских героев можно почти до окончания заявочного листа «Реала». Они все — победители, однако эту Лигу чемпионов для «королевского клуба» выиграл Тибо Куртуа. Возможно, самый недооцененный игрок в этой великой команде. Без его спасений — вспомните хотя бы остановленный кончиком бутсы удар Джека Грилиша в эпическом противостоянии с «Манчестер Сити» или отраженный пенальти Лео Месси в первом матче далекой уже 1/8 финала — не было бы ничего.

Никаких безумных камбэков для золотой коллекции лучшего турнира мирового футбола, ни парижского финала, в котором Куртуа превратился в безоговорочно ключевую фигуру. Вы, перебирая в памяти все триумфы «Реала», можете вспомнить, чтобы «ушастые» кубки добывали для Мадрида вратари? Я — нет.

И вряд ли ошибаюсь. По крайней мере, у легендарного Икера Касильяса после финального свистка было такое же мнение. «Много лет не было финалов Лиги чемпионов, где вратарь играл бы настолько решающую роль», — написал после финального свистка знаменитый в прошлом голкипер. И вряд ли кто-то будет оспаривать мнение человека, который выиграл три чемпионских кубка, включая сакральную для Мадрида «десиму», которую Святой Икер добывал с капитанской повязкой.

Спасение Тибо Куртуа в матче финала ЛЧ с «Ливерпулем». Фото Reuters

В чужую голову, конечно, не залезешь, но, нет сомнений, что наблюдавший за парадом чудес бельгийского волшебника Флорентино Перес восхищался и Куртуа, и самим собой. Это ведь президент «Реала» с маниакальным упорством пытался заполучить топового голкипера, тогда как Зинедину Зидану, пытавшемуся в субботу укрыться от внимания публики на «Сен-Дени» при помощи капюшона, для трех лигочемпионских триумфов было достаточно Кейлора Наваса.

Когда Зизу ушел, и скромного костариканца наконец-то задвинули на второй план, Переса и Куртуа не пинал только ленивый, потому что из «Челси» в «Реал» словно приехал двойник одного из лучших вратарей мира. Первый мадридский сезон бельгийца — настоящий кошмар. Не локальный, как 1:5 от «Барселоны», после чего Перес уволил Хулена Лопетеги, а почти нескончаемый.

По проценту отраженных ударов мадридцы по итогам чемпионата-2018/19 заняли 15-е место в ла лиге, а Куртуа не справлялся с каждым третьим попаданием в створ его ворот. Да и следующий год начался не лучшим образом. Чего стоят два гола от «Брюгге» с заменой в перерыве. Тогда голкиперу стало плохо, но испанские СМИ придумали версию, что это был не желудочный грипп, а нервный срыв.

Далее были унизительные 0:3 от «ПСЖ», причем в парижских воротах безупречно сыграл Навас. В какой-то момент Куртуа заявил, что испанская пресса хочет его убить. Видимо, критика — больная тема для него. Это лишь подтверждают слова бельгийца, который после парижского триумфа произнес: «Мне нужно было выиграть ради уважения к своему имени, ради всей тяжелой работы, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают. Особенно в Англии. Я видел много критики даже после удачного сезона».

Такие вещи — тоже сумасшедшая мотивация. Возможно, именно она помогла Куртуа снова стать самим собой по ходу чемпионского для «Реала» сезона-2019/20. Во время посткоронавирусной доигровки, когда мадридцы устроили бешеную гонку с «Барсой» и выдали серию из десяти побед на заказ, бельгиец поставил спасения на последних минутах на поток.

Это был чудесный сезон с 18-ю «сухарями» и всего двумя десятками пропущенных мячей в 34 матчах. Только ла лигу Куртуа выигрывал еще с «Атлетико», и в испанскую столицу он возвращался за трофеями иного уровня. А чтобы их завоевывать, всегда нужен феноменальный вратарь. Тибо — именно такой. Как минимум потому, что никто прежде не отражал в финалах девять попаданий в створ и не собирал за одну лигочемпионскую кампанию 59 сэйвов. А на «Сен-Дени» Курута стал по-настоящему великим. Теперь — официально.