«Челси» уничтожил «Ювентус», Левандовски чудо-голом замахнулся на рекорд Роналду, Карасев отменил мяч в ворота «Барселоны»
«Челси» ворвался в плей-офф
Группа Н
«Челси» — «Ювентус» — 4:0 (Чалоба, 25. Джеймс, 55. Хадсон-Одои, 58. Вернер, 90+5).
«Мальме» — «Зенит» — 1:1 (Рикс, 28). Обзор — здесь.
«Зенит» сохранял математические шансы на выход в плей-офф при выполнении двух условий — собственной победы в Мальме и выигрыша «Ювентуса» на «Стэмфорд Бридж». Однако «Челси» не собирался сохранять интригу до визита в Санкт-Петербург и после мощного начала закономерно повел в счете. Гости протестовали, считая, что мяч отлетел к Чалобе от руки Рюдигера, однако ВАР криминала не усмотрел, и арбитр указал на центр.
Защитники синих — мастера на все руки. Они успевают и угрожать чужим воротам, записав на свой счет 16 из 43 командных голов в этом сезоне, и выполнять свои прямые обязанности. Во вторник это лучше всех продемонстрировал Тиагу Силва, который после атаки Мораты вынес мяч с линии пустых ворот ударом через себя. Бразильцу точно было сложнее, чем забившему аналогичным образом Левандовски.
Thiago Silva went all out for this goal-saving clearance ? pic.twitter.com/G7uHa0hDJ8— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2021
А когда вскоре после начала второго тайма Джеймс выстрелом с острого угла не оставил шансов Щенсны, «Юве» был обречен. Нынешняя версия «Старой синьоры» пока не готова к подвигам, тогда как «Челси» поймал кураж. То, что сделал с туринской обороной Лофтус-Чик перед тем, как выложить мяч Хадсону-Одои, — настоящее искусство и демонстрация абсолютного превосходства над соперником. И радость болельщиков, потому что три гола из четырех забили не просто англичане, а выпускники клубной академии.
25' - Trevoh Chalobah— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2021
55' - Reece James
58' - Callum Hudson-Odoi
Chelsea's academy is special ? pic.twitter.com/LIKIZvHjz9
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Челси
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10-1
|
12
|
2. Ювентус
|
5
|
4
|
0
|
1
|
9-6
|
12
|
3. Зенит
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-7
|
4
|
4. Мальме
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-13
|
1
8 декабря. Зенит — Челси, Ювентус — Мальме.
«Барселона» на грани провала, Киев без евровесны
Группа Е
«Динамо» К — «Бавария» — 1:2 (Гармаш, 70 — Левандовски, 14. Коман, 42)
«Бавария», несмотря на гарантированное первое место, приехала в заснеженный Киев в практически боевом составе. Исключение — пятерка непривитых и отправленных на карантин футболистов, среди которых самыми заметными фигурами являются Киммих, Гнабри и Мусиала. Конечно, какие-то позиции были ослаблены, но критических кадровых сложностей у мюнхенцев не наблюдалось.
Киевлянам стоило дать сопернику полу-шанс, и Левандовски им воспользовался, отправив мяч в сетку эффектным ударом через себя. Не помешали даже расшнуровавшиеся бутсы, и польский бомбардир второй раз в карьере выдал серию из девяти матчей Лиги чемпионов с забитыми мячами. Леви снова замахнулся на рекорд Криштиану Роналду, который поражал ворота в одиннадцати играх подряд.
Потрясающий контраст с командой Мирчи Луческу, у которой до вторника не было ни одного гола в нынешнем турнире. Во вторник «Динамо» на него наиграло гораздо раньше 70-й минуты, выдав лучший еврокубковый матч этой осени, однако на последнем рубеже был великолепен Нойер. Немец проводил 124-й матч в главном еврокубке, что позволило повторить достижение Джанлуиджи Буффона. Среди вратарей больше сыграл только Икер Касильяс (177).
В конце концов, Гармаш все-таки пробил Нойера, однако спасти игру «Динамо» не смогло и после второго матча дня потеряло шансы даже на плей-офф Лиги Европы.
«Барселона» — «Бенфика» — 0:0
Тренерский дебют Хави в Лиге чемпионов состоялся при судействе российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Они оказались в центре внимания на 35-й минуте, когда Отаменди выстрелил в верхний угол рикошетом от перекладины. Однако радость «Бенфики» сменилась разочарованием, так как при подаче углового мяч покинул пределы поля. Правда, повторов, однозначно подтверждающих правоту решения, так и не показали.
Fim da pol?mica. #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/hXtB3f8wNj— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 23, 2021
Между тем это был второй кряду момент «Бенфики» после того, как Тер Штеген остановил удар в упор в исполнении Яремчука. В целом же инициатива была у «Барселоны», которая интересно комбинировала и больше владела мячом, однако «орлов» выручили реакция Влаходимоса и перекладина, принявшая на себя эффектный дальний удар Демира.
Две главных драмы второго тайма — незасчитанный из-за офсайда гол Араухо, который неожиданно сыграл на правом фланге обороны. Вдобавок ко всему, исполняя удар с лета, уругваец получил травму, а после его замены оборона каталонцев допустила дикий провал на третьей добавленной минуте. На счастье «Барсы», Сеферович за явным преимуществом выиграл конкурс на самый невероятный промах года, когда не попал в пустой угол, уже пробросив мяч мимо Тер Штегена.
Упустив шанс выйти на второе место, «Бенфика» находится в лучшем положении. В случае домашней победы над лишенным стимулов «Динамо» лиссабонцы не выйдут в плей-офф только при одном варианте — если «Барселона» совершит подвиг и обыграет в Мюнхене «Баварию».
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Бавария
|
5
|
5
|
0
|
0
|
19-3
|
15
|
2. Барселона
|
5
|
2
|
1
|
2
|
2-6
|
7
|
3. Бенфика
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5-9
|
5
|
4. Динамо К
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-9
|
1
8 декабря. Бавария — Барселона, Бенфика — Динамо К.
«Аталанта» или Эмери?
Группа F
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Криштиану Роналду, 78. Санчо, 90). Обзор — здесь.
«Янг Бойз» — «Аталанта» — 3:3 (Сьебатше, 39. Сьерро, 80. Хефти, 84 — Сапата, 10. Паломино,51. Муриэль, 88)
Выиграв первый матч вечера в этой группе, «МЮ» не только гарантировал себе место в плей-офф, но и дал «Аталанте» шанс выйти на вторую сточку. Казалось, бергамаски своего не упустят. Они мощно начали игру, что вылилось в гол Сапаты, однако «Янг Бойз» после трех поражений выдал игру жизни, и едва не приведя в восторг своих горячих болельщиков.
Чемпионы Швейцарии дважды отыгрывались и едва не вырвали победу, когда защитник Хефти шикарным ударом отправил мяч в «девятку». Однако гостей, за которых снова не сыграл оставшийся в запасе Миранчук, спас Муриэль. Едва выйдя на поле, колумбиец блестяще исполнил штрафной и первым касанием закрутил мяч в ближний угол. Теперь отдавший все силы и эмоции «Янг Бойз» сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф Лиги Европы, а команде Джан Пьеро Гасперини через две недели нужна домашняя победа над «Вильярреалом».
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И
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В
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Н
|
П
|
М
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О
|
1. Манчестер Юнайтед
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-7
|
10
|
2. Вильярреал
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-7
|
7
|
3. Аталанта
|
5
|
1
|
3
|
1
|
10-10
|
6
|
4. Янг Бойз
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-11
|
4
8 декабря. Манчестер Юнайтед — Янг Бойз, Аталанта — Вильярреал.
«Севилье» нужен подвиг
Группа G
«Севилья» — «Вольфсбург» — 2:0 (Хоан Хордан, 12. Рафа Мир, 90+7)
«Лилль» — «Зальцбург» — 1:0 (Дэвид, 31)
Севильцы загнали себя в угол и героически выбрались с последнего места. Завершить первый тайм в свою пользу команде Хулена Лопетеги помогли идеальный кросс Ракитича на голову Хоана Хордана и реакция Буну, который перевал сложный удар в перекладину. Андалусийцы были сильнее, однако сняли все вопросы только на исходе добавленного арбитром времени.
Теперь они могут стать первой после «Аталанты» командой, которая вышла в плей-офф, не одержав ни одной победы в первых четырех турах. Для этого нужно в очном споре превзойти в гостях «Зальцбург», лишенный поддержки болельщиков из-за введенного в Австрии частичного локдауна.
При этом шансы выйти из группы есть даже у замыкающего таблицу «Вольфсбурга», который в случае домашнего выигрыша у «Лилля» обойдет лидирующих французов благодаря балансу личных встреч. Во вторник же успех «догам» снова принес канадец Дэвид: по результативности среди родившихся в 2000-х годах футболистов он всего один мяч уступает Холанну (12 против 13).
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И
|
В
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Н
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П
|
М
|
О
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1. Лилль
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4-3
|
8
|
2. Зальцбург
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
3. Севилья
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5-4
|
6
|
4. Вольфсбург
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-7
|
5
8 декабря. Вольфсбург — Лилль, Зальцбург — Севилья.
Статистика дня
1-м с 1931 года английским тренером, начавшим работу с «МЮ» с победы, стал Майкл Кэррик.
5 голевых передач на счету лучшего ассистента текущего турнира — полузащитника «МЮ» Бруну Фернандешу.
6 футболистов забивали в пяти стартовых турах группового раунда. Однако — в отличие от Алессандро Дель Пьеро, Сергея Реброва, Неймара и Эрлинга Холанна — Левандовски и Криштиану Роналду синхронно добились этого в двух разных турнирах.
17 сезонов подряд двузначное количество голов забивает Криштиану Роналду.
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