«Челси» уничтожил «Ювентус», Левандовски чудо-голом замахнулся на рекорд Роналду, Карасев отменил мяч в ворота «Барселоны»

Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Челси» ворвался в плей-офф

Группа Н

«Челси» — «Ювентус» — 4:0 (Чалоба, 25. Джеймс, 55. Хадсон-Одои, 58. Вернер, 90+5).

«Мальме» — «Зенит» — 1:1 (Рикс, 28). Обзор — здесь.

«Зенит» сохранял математические шансы на выход в плей-офф при выполнении двух условий — собственной победы в Мальме и выигрыша «Ювентуса» на «Стэмфорд Бридж». Однако «Челси» не собирался сохранять интригу до визита в Санкт-Петербург и после мощного начала закономерно повел в счете. Гости протестовали, считая, что мяч отлетел к Чалобе от руки Рюдигера, однако ВАР криминала не усмотрел, и арбитр указал на центр.

Защитники синих — мастера на все руки. Они успевают и угрожать чужим воротам, записав на свой счет 16 из 43 командных голов в этом сезоне, и выполнять свои прямые обязанности. Во вторник это лучше всех продемонстрировал Тиагу Силва, который после атаки Мораты вынес мяч с линии пустых ворот ударом через себя. Бразильцу точно было сложнее, чем забившему аналогичным образом Левандовски.

Thiago Silva went all out for this goal-saving clearance ? pic.twitter.com/G7uHa0hDJ8 — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2021

А когда вскоре после начала второго тайма Джеймс выстрелом с острого угла не оставил шансов Щенсны, «Юве» был обречен. Нынешняя версия «Старой синьоры» пока не готова к подвигам, тогда как «Челси» поймал кураж. То, что сделал с туринской обороной Лофтус-Чик перед тем, как выложить мяч Хадсону-Одои, — настоящее искусство и демонстрация абсолютного превосходства над соперником. И радость болельщиков, потому что три гола из четырех забили не просто англичане, а выпускники клубной академии.

25' - Trevoh Chalobah

55' - Reece James

58' - Callum Hudson-Odoi



Chelsea's academy is special ? pic.twitter.com/LIKIZvHjz9 — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2021

И В Н П М О 1. Челси 5 4 0 1 10-1 12 2. Ювентус 5 4 0 1 9-6 12 3. Зенит 5 1 1 3 7-7 4 4. Мальме 5 0 1 4 1-13 1

8 декабря. Зенит — Челси, Ювентус — Мальме.

«Барселона» на грани провала, Киев без евровесны

Группа Е

«Динамо» К — «Бавария» — 1:2 (Гармаш, 70 — Левандовски, 14. Коман, 42)

«Бавария», несмотря на гарантированное первое место, приехала в заснеженный Киев в практически боевом составе. Исключение — пятерка непривитых и отправленных на карантин футболистов, среди которых самыми заметными фигурами являются Киммих, Гнабри и Мусиала. Конечно, какие-то позиции были ослаблены, но критических кадровых сложностей у мюнхенцев не наблюдалось.

Киевлянам стоило дать сопернику полу-шанс, и Левандовски им воспользовался, отправив мяч в сетку эффектным ударом через себя. Не помешали даже расшнуровавшиеся бутсы, и польский бомбардир второй раз в карьере выдал серию из девяти матчей Лиги чемпионов с забитыми мячами. Леви снова замахнулся на рекорд Криштиану Роналду, который поражал ворота в одиннадцати играх подряд.

Потрясающий контраст с командой Мирчи Луческу, у которой до вторника не было ни одного гола в нынешнем турнире. Во вторник «Динамо» на него наиграло гораздо раньше 70-й минуты, выдав лучший еврокубковый матч этой осени, однако на последнем рубеже был великолепен Нойер. Немец проводил 124-й матч в главном еврокубке, что позволило повторить достижение Джанлуиджи Буффона. Среди вратарей больше сыграл только Икер Касильяс (177).

В конце концов, Гармаш все-таки пробил Нойера, однако спасти игру «Динамо» не смогло и после второго матча дня потеряло шансы даже на плей-офф Лиги Европы.

«Барселона» — «Бенфика» — 0:0

Тренерский дебют Хави в Лиге чемпионов состоялся при судействе российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Они оказались в центре внимания на 35-й минуте, когда Отаменди выстрелил в верхний угол рикошетом от перекладины. Однако радость «Бенфики» сменилась разочарованием, так как при подаче углового мяч покинул пределы поля. Правда, повторов, однозначно подтверждающих правоту решения, так и не показали.

Между тем это был второй кряду момент «Бенфики» после того, как Тер Штеген остановил удар в упор в исполнении Яремчука. В целом же инициатива была у «Барселоны», которая интересно комбинировала и больше владела мячом, однако «орлов» выручили реакция Влаходимоса и перекладина, принявшая на себя эффектный дальний удар Демира.

Две главных драмы второго тайма — незасчитанный из-за офсайда гол Араухо, который неожиданно сыграл на правом фланге обороны. Вдобавок ко всему, исполняя удар с лета, уругваец получил травму, а после его замены оборона каталонцев допустила дикий провал на третьей добавленной минуте. На счастье «Барсы», Сеферович за явным преимуществом выиграл конкурс на самый невероятный промах года, когда не попал в пустой угол, уже пробросив мяч мимо Тер Штегена.

Упустив шанс выйти на второе место, «Бенфика» находится в лучшем положении. В случае домашней победы над лишенным стимулов «Динамо» лиссабонцы не выйдут в плей-офф только при одном варианте — если «Барселона» совершит подвиг и обыграет в Мюнхене «Баварию».

И В Н П М О 1. Бавария 5 5 0 0 19-3 15 2. Барселона 5 2 1 2 2-6 7 3. Бенфика 5 1 2 2 5-9 5 4. Динамо К 5 0 1 4 1-9 1

8 декабря. Бавария — Барселона, Бенфика — Динамо К.

«Аталанта» или Эмери?

Группа F

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Криштиану Роналду, 78. Санчо, 90). Обзор — здесь.

«Янг Бойз» — «Аталанта» — 3:3 (Сьебатше, 39. Сьерро, 80. Хефти, 84 — Сапата, 10. Паломино,51. Муриэль, 88)

Выиграв первый матч вечера в этой группе, «МЮ» не только гарантировал себе место в плей-офф, но и дал «Аталанте» шанс выйти на вторую сточку. Казалось, бергамаски своего не упустят. Они мощно начали игру, что вылилось в гол Сапаты, однако «Янг Бойз» после трех поражений выдал игру жизни, и едва не приведя в восторг своих горячих болельщиков.

Чемпионы Швейцарии дважды отыгрывались и едва не вырвали победу, когда защитник Хефти шикарным ударом отправил мяч в «девятку». Однако гостей, за которых снова не сыграл оставшийся в запасе Миранчук, спас Муриэль. Едва выйдя на поле, колумбиец блестяще исполнил штрафной и первым касанием закрутил мяч в ближний угол. Теперь отдавший все силы и эмоции «Янг Бойз» сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф Лиги Европы, а команде Джан Пьеро Гасперини через две недели нужна домашняя победа над «Вильярреалом».

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 5 3 1 1 10-7 10 2. Вильярреал 5 2 1 2 9-7 7 3. Аталанта 5 1 3 1 10-10 6 4. Янг Бойз 5 1 1 3 6-11 4

8 декабря. Манчестер Юнайтед — Янг Бойз, Аталанта — Вильярреал.

«Севилье» нужен подвиг

Группа G

«Севилья» — «Вольфсбург» — 2:0 (Хоан Хордан, 12. Рафа Мир, 90+7)

«Лилль» — «Зальцбург» — 1:0 (Дэвид, 31)

Севильцы загнали себя в угол и героически выбрались с последнего места. Завершить первый тайм в свою пользу команде Хулена Лопетеги помогли идеальный кросс Ракитича на голову Хоана Хордана и реакция Буну, который перевал сложный удар в перекладину. Андалусийцы были сильнее, однако сняли все вопросы только на исходе добавленного арбитром времени.

Теперь они могут стать первой после «Аталанты» командой, которая вышла в плей-офф, не одержав ни одной победы в первых четырех турах. Для этого нужно в очном споре превзойти в гостях «Зальцбург», лишенный поддержки болельщиков из-за введенного в Австрии частичного локдауна.

При этом шансы выйти из группы есть даже у замыкающего таблицу «Вольфсбурга», который в случае домашнего выигрыша у «Лилля» обойдет лидирующих французов благодаря балансу личных встреч. Во вторник же успех «догам» снова принес канадец Дэвид: по результативности среди родившихся в 2000-х годах футболистов он всего один мяч уступает Холанну (12 против 13).

И В Н П М О 1. Лилль 5 2 2 1 4-3 8 2. Зальцбург 5 2 1 2 7-6 7 3. Севилья 5 1 3 1 5-4 6 4. Вольфсбург 5 1 2 2 4-7 5

8 декабря. Вольфсбург — Лилль, Зальцбург — Севилья.

Статистика дня

1-м с 1931 года английским тренером, начавшим работу с «МЮ» с победы, стал Майкл Кэррик.

5 голевых передач на счету лучшего ассистента текущего турнира — полузащитника «МЮ» Бруну Фернандешу.

6 футболистов забивали в пяти стартовых турах группового раунда. Однако — в отличие от Алессандро Дель Пьеро, Сергея Реброва, Неймара и Эрлинга Холанна — Левандовски и Криштиану Роналду синхронно добились этого в двух разных турнирах.

17 сезонов подряд двузначное количество голов забивает Криштиану Роналду.