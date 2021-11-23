Роналду выиграл для «МЮ» первый матч без Сульшера. 85-миллионный Санчо забил первый гол за клуб

Большую часть матча «Вильярреал» был лучше, но счет на табло.

Как всегда и бывает в топ-клубах, за увольнением тренера следует множество слухов о его преемнике. До встречи с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» не успели найти замену Уле Гуннару Сульшеру, поэтому в Испанию с командой в качестве главного поехал помощник норвежца Майкл Каррик.

Что касается кандидатов, то один отсеялся еще до увольнения Сульшера. Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм», поэтому самый вероятный вариант прошел мимо «Юнайтед». Теперь очередь за Маурисио Почеттино.

Аргентинец, по слухам, не слишком счастлив в Париже. Он не находит общего языка с руководством, а состав «ПСЖ» слишком несбалансирован. Живет Почеттино в отеле, а его семья до сих пор находится в Лондоне. Сейчас именно бывший тренер «Тоттенхэма» считается главным кандидатом на вакантную должность, даже несмотря на его сегодняшний комментарий. «Я счастлив в Париже, мой контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года», — сказал аргентинец.

Mauricio Pochettino again on Man United chance: «My contract with Paris is until June 2023. I'm very happy at PSG, that's a fact. I am happy in Paris, I want to make it clear». ??? #PSG #MUFC pic.twitter.com/cLeRBOTsvn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2021

Среди альтернатив упоминаются Эрик Тен Хааг из «Аякса», Брендан Роджерс из «Лестера», спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник и даже бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который почти два года сидит без работы.

Пока же болельщикам одного из самых популярных клубов мира пришлось довольствоваться Карриком и его экспериментами с составом. Донни Ван Де Бек вышел в старте, а Бруну Фернандеш остался на скамейке. Криштиану Роналду начал матч на левом фланге, уступив место в центре нападении Антони Марсьялю.

Команда Унаи Эмери выступает в чемпионате Испании не лучше «Юнайтед» в АПЛ, но об этом никто не слышит. Их 12-е место в примере скрылось за лидерством в группе Лиги чемпионов и интересной атакующей игрой. 6 из 7 очков «желтая субмарина» набрала в играх с «Янг Бойз», хотя матчи с «МЮ» и «Аталантой» испанцы тоже провели на высоком уровне.

Но напомнить о своем существовании «Вильярреал» смог только со стартовым свистком. Который запоздал примерно на пять минут — «МЮ» притянул проблемы даже к судьям. Матч начался позже запланированного времени из-за проблем с оборудованием у рефери Феликса Бриха. А когда они были решены, парни Эмери взяли мяч под контроль и провели несколько опасных атак. Давид Де Хеа выручил «МЮ» несколько раз. Именно испанец выглядит сейчас наиболее уверенным и надежным футболистом в составе «красных дьяволов». Даже в провальной игре с «Уотфордом» голкипер дважды отбил пенальти. Без него «МЮ» было бы совсем плохо. На 59-й минуте он невероятным образом вытянул удар Ману Тригероса из штрафной с отскоком от газона.

Man United without David de Gea pic.twitter.com/PQFePwY1ys — ODDSbible (@ODDSbible) November 23, 2021

Англичане немного пришли в себя после замен Каррика. На 66-й минуте он выпустил Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша. Уже через пять минут португалец придумал голевой момент, отдав разрезающую передачу на Джейдона Санчо, но «Вильярреал» спас вратарь. Однако «Юнайтед» все равно забил. Гол пришел откуда не ждали. Хозяева ошиблись при выходе из обороны — Фред запрессинговал Этьена Капу. После отскока мяч оказался в ногах у Роналду, а перед португальцем вдали от ворот стоял аргентинский голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи. Криштиану эффектно его перебросил и открыл счет. Этот мяч стал шестым для него в этой Лиге чемпионов и 799-м в карьере. Ждем очередного юбилея в следующем матче.

Манкунианцы без особых проблем довели тяжелую встречу до победы и обеспечили себе выход из группы. А 85-миллионный Санчо наконец-то забил первый гол за «МЮ», эффектным ударом завершив контратаку «красных дьяволов» и подарив Фернандешу шестую голевую передачу.

Jadon Sancho bags his first Man Utd goal!



A thumping finish to complete a cracking counter and seal the win ?



Job done in Spain.#UCL pic.twitter.com/bOiPrZytEn — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 23, 2021

В последнем туре «МЮ» примет «Янг Бойз» и постарается реабилитироваться за поражение в Швейцарии. Ну а «Вильярреал» ждет выезд к «Аталанте» — команды разберутся, кто из них выйдет в плей-офф.