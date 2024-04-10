«Арсенал» должен проходить эту «Баварию». Но у команды Артеты большие проблемы с кубковыми турнирами

Главный недостаток команды Артеты проявился в самый неподходящий момент.

Мы дожили до времени, когда «Арсенал» видится очевидным фаворитом в лигочемпионской паре с «Баварией». Скажи подобное в середине 2010-х, когда команда Венгера регулярно вынимала пятерку от мюнхенцев, - приняли бы за сумасшедшего. Но Артета поднял лондонцев из руин и смастерил одну из лучших команд планеты.

Ирония в том, что сильнейший «Арсенал» за десятилетие не смог обыграть слабейшую «Баварию» последней декады. Здесь уже проявляется один из главных недостатков лондонцев.

Артета на «вы» с кубками

В первом сезоне Артета выиграл Кубок и Суперкубок Англии, обойдя «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Кто-то видел в этом первые подвижки к обещанному доминированию от Артеты, кто-то - банальные отскоки. Особенно если вспомнить аномальный полуфинал Кубка против «Сити» и победу по пенальти против мерсисайдцев.

С тех пор «Арсенал» в кубковых турнирах огорчает. Лондонцы за четыре года дважды доходили до полуфиналов. В 2021-м самая хрупкая версия команды в эпоху Артеты имела шансы зацепиться за Лигу Европы, но отлетела от «Вильярреала». А через год лондонцы в двухматчевом противостоянии в Кубке лиги ничего не показали против «Ливерпуля». К слову, что «Вильярреал», что банда Клоппа в итоге взяли трофей.

Но важнее рассмотреть результаты последних двух сезонов, когда «Арсенал» наконец вспомнил, что он английский топ-клуб. Там тоже не ахти: в прошлом сезоне вылетели из Кубка лиги в первом же раунде от «Брайтона» и по пенальти уступили «Спортингу» в Лиге Европы. Хотя ответный матч играли на «Эмирейтс», и хозяева должны были решать вопрос до серии послематчевых ударов, но португальцы были заряженнее. Еще был вылет от «Сити» в Кубке Англии, но здесь придраться не к чему.

В этом сезоне в кубках тоже несладко. Во-первых, вылетели из Кубка Англии от «Вест Хэма», который на тот момент был в ужасной форме и не побеждал четыре матча. Во-вторых, в начале года встретились с «Ливерпулем» в Кубке Лиги и тоже попрощались с трофеем. Все бы ничего, но «Арсенал» в первом тайме играл настолько круто, что мог уходить на перерыв, ведя 3:0. Вместо этого — 0:0, Клопп в перерыве пересобрал команду и увез из Лондона победу.

К сожалению, с «Баварией» произошла почти такая же история, что и с «Ливерпулем».

Микель Артета. Фото Reuters

«Арсенал» сам виноват в ничьей : отказались подстраиваться под контратаки «Баварии»

План хозяев на матч был главной интригой перед стартовым свистком. Дело в том, что Артета построил очень гибкую команду. В отличие от догматичного «Арсенала»-2022/23, который терялся в случае вылета основных футболистов: Микель отказывался подстраиваться и отходить от первоначальном тактики, что негативно сказалось на результатах в концовке сезона. Сейчас «канониры» убийственны и в позиционке, и в контратаках, и на стандартах. Все элементы прокачаны если не на максимальный уровень, то близко к нему.

По другую сторону - кризисная «Бавария», у которой куча проблем с позиционными атаками, но за счет индивидуально сильных игроков мюнхенцы опасны на пространстве. В остальных случаях возникают сложности - «Хайденхайм» не даст соврать.

«Арсенал» излишне поверил в себя и играл с позиции классического фаворита: высокая линия обороны, насыщение атакующей линии и акцент на владении. Это идеальный сценарий для Тухеля. И даже в нем «канониры» могли победить: игроки привыкли доминировать на поле и хорошо ориентируются при высоком владении. Неспроста у «Арсенала» лучшая оборона в АПЛ - по статистике, у их ворот создали шансов всего на 25 мячей, что на шесть пунктов меньше, чем у «Сити». Это заход на одну из лучших оборон английского чемпионата за последние десять лет.

Лерой Зане и Вильям Салиба. Фото Reuters

Поэтому действия защиты «Арсенала» в прошедшем матче ничем иным, как кубковым проклятием, не объяснить. Или банальной расхлябанностью, но так менее интересно. Занятно, что оба гола, по сути, создал Сане - главное контратакующее оружие Тухеля. В первом пропущенном мяче сказалась несогласованность Габриэла и Райи, которая привела к ужасной передаче на Кивера - Лерой подхватил мяч и дал сигнал к старту голевой контратаки.

Во втором случае немец в быстрой атаке протащил мяч до штрафной, усадил на пятую точку Жоржиньо с Габриэлом, а потом получил по ноге от Салиба. Так мюнхенцы заработали пенальти, который потом издевательски реализовал Кейн. После крутого перфоманса Райи против «Порту» казалось, что таким обманом кипера не взять, но детская обида Харри на «Арсенал» оказалась сильнее.

Артета никак не сломал атакующую игру «Баварии». Гости продолжали терзать соперника в контратаках и во втором тайме - в конце матча Коман даже угодил в штангу. Защитники при этом не переставали косячить. На 67-й минуте Габриэл мог привезти самый смешной пенальти в истории плей-офф Лиги чемпионов: взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный удар, хотя судья уже возобновил игру. Арбитр пожалел бразильца и не стал его наказывать, за что навлек на себя гнев Тухеля.

На «Альянц-Арене» противостояние начнется заново: правило выездного гола давно отменили. Выбить «Арсенал» могут только два фактора: отказ Артеты от адаптации и признания ошибок или кубковое проклятие. Лондонцам проще навязывать борьбу в турнире с дистанцией в 38 туров, когда есть право на ошибку, чем в турнире типа Кубка Англии или Лиги чемпионов. Объяснить это банальным отсутствием опыта нельзя, все игроки с опытом.

Английский клуб намного сильнее «Баварии» и по логике должен проходить дальше. Но футбол, как известно, уже давно не подвластен логике. «Арсенал», как показывает практика, тоже не подвластен ей.