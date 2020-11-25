Роналду повторил рекорд Месси. Холанн может превзойти обоих
«Барса» справилась без Месси
Группа G
«Динамо» К — «Барселона» — 0:4 (Дест, 52. Брэйтуэйт, 57, 70, с пенальти. Гризманн, 90+2)
Если в ла лиге каталонцы выдали худший старт в этом веке, то в Лиге чемпионов стопроцентный результат по итогам первого круга дал возможность Роналду Куману наконец-то дать паузу Месси. Кроме аргентинца дома остался еще и де Йонг, и с учетом многочисленных травм состав сине-гранатовых в Киеве получился экспериментальным. А по среднему возрасту (24 года и 206 дней) — самым молодым в главном клубном турнире, начиная с 2011 года. Некоторые футболисты и вовсе впервые сыграли за основу.
В итоге счет открыл как раз один из представителей новой волны Дест, чья роль в команде возрастает в связи с травмой Сержи Роберто. Правда, незадолго до этого неоднозначный момент случился в штрафной гостей, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения правил в действиях Лангле. Как бы там ни было, дубль Брэйтуэйта снял все вопросы по поводу досрочного оформления пропуска в плей-офф.
Второй мяч датчанина, который прежде не отличался на таком уровне, примечателен тем, что после его удара с 11-метрового «Барса» стала первой в истории турнира командой с 50-ю реализованными пенальти. А еще игра в Киеве может помочь вернуть уверенность Гризманну, который забил, выйдя на замену.
«Ювентус» — «Ференцварш» — 2:1 (Криштиану Роналду, 35. Мората, 90+2 — Узуни, 19)
У туринцев, в отличие от «Барсы», состав был боевым, однако Дибала упустил в дебюте отличный момент, а венгры из своего шанса выжали максимум. Впрочем, к перерыву очередной классный гол Криштиану Роналду восстановил равновесие. Для португальца это первый мяч в нынешнем розыгрыше и 70-й в домашних матчах Лиги чемпионов. Пока Месси отдыхал, его вечный конкурент повторил рекорд аргентинца.
В целом же «Юве» смотрелся бледно, и к Андреа Пирло все больше вопросов. Хотя есть они и к губившему моменты Морате, который в итоге повторил персональный рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Победный и пятый в текущем турнире гол испанца на второй добавленной минуте принципиально оценку не меняет: в плей-офф «Старой синьоре» в ее нынешнем состоянии будет сложно.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. БАРСЕЛОНА
|
4
|
4
|
0
|
0
|
13-2
|
12
|
2. ЮВЕНТУС
|
4
|
3
|
0
|
1
|
8-4
|
9
|
3. Динамо К
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-10
|
1
|
4. Ференцварош
|
4
|
0
|
1
|
3
|
5-13
|
1
«ПСЖ» заставили защищаться
Группа Н
«ПСЖ» — «Лейпциг» — 1:0 (Неймар, 11, с пенальти)
Проигрыш в Лейпциге поставил под угрозу перспективы парижан, однако в той игре у «ПСЖ» не было Мбаппе и Неймара, а Ди Мария не реализовал пенальти. Сейчас, когда аргентинец заработал 11-метровый, бить отправился Неймар и уже не промахнулся. При этом в первом тайме команда Томаса Тухеля владела мячом всего 37,2 процента времени. Это худший лигочемпионский показатель французов с 2017 года.
Тогда, кстати, «ПСЖ» играл с другой немецкой командой — «Баварией». Теперь «быки» заставили парижских звезд заниматься не совсем привычным им делом и пахать в обороне. Получилась хорошая проверка характера, которую хозяева прошли и обошли подопечных Юлиана Нагельсманна по дополнительным показателям.
«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул ББ» — 4:1 (Бруну Фернандеш, 7, 19. Рэшфорд, 36, с пенальти. Джеймс, 90+2 — Дениз Тюрюч, 75)
«Красные дьяволы» сполна поквитались за обидное поражение в Стамбуле, начав игру с потрясающего по силе и точности выстрела Бруну Фернандеша под перекладину. Этот гол стал для португальца 20-м после переезда в Англию, для чего ему потребовалось 35 матчей. Отличный результат для игрока средней линии, так как быстрее двадцатку в этом веке выбивали только нападающие «МЮ» элитного уровня — ван Нистелрой, ван Перси и Ибрагимович.
Еще один гол Фернандешу подарил допустивший грубую ошибку голкипер. При этом Бруну не гнался за хет-триком и, будучи штатным пенальтистом, уступил право на удар заработавшему 11-метровый Рэшфорду. Тот стал самым молодым в истории клуба футболистом с полутора десятками еврокубковых мячей (23 гола и 24 дня) и превзошел рекорд Уэйна Руни.
Но все же Дениз Тюрюч подпортил юбилей проводившему 500-й матч на клубном уровне Де Хеа. Испанец выбил мяч уже из-за линии ворот. Пока команда Уле Гуннара Сульшера лидер, но теперь ее ждут встречи с прямыми конкурентами.
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И
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В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Манчестер Юнайтед
|
4
|
3
|
0
|
1
|
12-4
|
9
|
2. ПСЖ
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-4
|
6
|
3. Лейпциг
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4-7
|
6
|
4. Истанбул ББ
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-9
|
3?
По краснодарскому сценарию
Группа Е
«Ренн» — «Челси» — 1:2 (Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22. Жиру, 90+1)
Лондонцы к середине первого тайма уже вели в счете. Это было ожидаемо, но все равно легкость, с которой «Челси» все сделал, поражала. Отбор Маунта недалеко от собственной штрафной, длинный пас под рывок Хадсону-Одои, и оборона французского клуба превратилась в статистов.
Зато какой огненной получилась концовка! «Ренн» сумел отыграться, впервые в групповом турнире заставив своего бывшего голкипера Менди достать мяч из сетки собственных ворот. Выдав классную игру, сенегалец был не в силах остановить удар Гирасси после подачи углового.
Однако развязка получилась краснодарской. Фаворит и здесь вырвал победу в добавленное арбитром время. Жиру — человек с репутацией палочки-выручалочки — сделал не проигрывающий уже десять матчей «Челси» участником плей-офф чуть быстрее «Севильи». А заодно француз помог «Краснодару» сохранить третью строчку. Через неделю решится: сыграют ли «быки» весной в Лиге Европы?
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЧЕЛСИ
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9-1
|
10
|
2. СЕВИЛЬЯ
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6-3
|
10
|
3. Краснодар
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-10
|
1
|
4. Ренн
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-7
|
1?
Скорострельный Холанн
Группа F
«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0 (Холанн, 18, 60. Санчо, 45)
Нападающему бельгийцев Деннису не удалось сесть на привычное место в автобусе, из-за чего случился скандал и футболиста исключили из заявки на игру в Дортмунде. Если вспомнить, что именно этот форвард в предыдущем турнире стал головной болью «Реала», его отсутствие можно было бы назвать потерей. Однако Деннис не помог «Брюгге» и в первом матче, и вряд ли что-либо изменил бы в Дортмунде.
Все равно удержать Холанна невозможно. Открыв счет, норвежец стал автором 200-го гола «Боруссии» в Лиге чемпионов. Что до личных достижений, то Эрлин быстрее всех — за 12 матчей — забил в главном еврокубке 15 мячей. До этого, и тоже в рекордном ритме, были достигнуты отметки в пять и девять точных ударов.
Впрочем, с эстетической точки зрение, первое взятие ворот получилось банальным. Не сравнить со штрафным в исполнении Санчо, который поверх «стенки» закрутил мяч в «девятку». Любопытный факт: в прошлый раз англичанин забил со «стандарта» за иностранный клуб в 2005 году, когда Дэвид Бекхэм выступал за «Реал». Ну а Холанн — настоящая голевая машина. Такими темпами он побьет все рекорды Месси и Роналду.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Боруссия Д
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-3
|
9
|
2. Лацио
|
4
|
2
|
2
|
0
|
8-4
|
8
|
3. Брюгге
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-8
|
4
|
4. Зенит
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-8
|
1?
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