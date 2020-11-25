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Роналду повторил рекорд Месси. Холанн может превзойти обоих

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:00
24 ноября. Турин. «Ювентус» — «Ференцварош» — 2:1. Радость Криштиану Роналду после забитого гола. Фото AFP
24 ноября. Турин. «Ювентус» — «Ференцварош» — 2:1. Радость Криштиану Роналду после забитого гола. Фото AFP
Теги:
Обзор матчей вторника в Лиге чемпионов, после которых в плей-офф вышли «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».

«Барса» справилась без Месси

Группа G
«Динамо» К — «Барселона» — 0:4 (Дест, 52. Брэйтуэйт, 57, 70, с пенальти. Гризманн, 90+2)

Если в ла лиге каталонцы выдали худший старт в этом веке, то в Лиге чемпионов стопроцентный результат по итогам первого круга дал возможность Роналду Куману наконец-то дать паузу Месси. Кроме аргентинца дома остался еще и де Йонг, и с учетом многочисленных травм состав сине-гранатовых в Киеве получился экспериментальным. А по среднему возрасту (24 года и 206 дней) — самым молодым в главном клубном турнире, начиная с 2011 года. Некоторые футболисты и вовсе впервые сыграли за основу.

В итоге счет открыл как раз один из представителей новой волны Дест, чья роль в команде возрастает в связи с травмой Сержи Роберто. Правда, незадолго до этого неоднозначный момент случился в штрафной гостей, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения правил в действиях Лангле. Как бы там ни было, дубль Брэйтуэйта снял все вопросы по поводу досрочного оформления пропуска в плей-офф.

Второй мяч датчанина, который прежде не отличался на таком уровне, примечателен тем, что после его удара с 11-метрового «Барса» стала первой в истории турнира командой с 50-ю реализованными пенальти. А еще игра в Киеве может помочь вернуть уверенность Гризманну, который забил, выйдя на замену.

«Ювентус» — «Ференцварш» — 2:1 (Криштиану Роналду, 35. Мората, 90+2 — Узуни, 19)

У туринцев, в отличие от «Барсы», состав был боевым, однако Дибала упустил в дебюте отличный момент, а венгры из своего шанса выжали максимум. Впрочем, к перерыву очередной классный гол Криштиану Роналду восстановил равновесие. Для португальца это первый мяч в нынешнем розыгрыше и 70-й в домашних матчах Лиги чемпионов. Пока Месси отдыхал, его вечный конкурент повторил рекорд аргентинца.

В целом же «Юве» смотрелся бледно, и к Андреа Пирло все больше вопросов. Хотя есть они и к губившему моменты Морате, который в итоге повторил персональный рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Победный и пятый в текущем турнире гол испанца на второй добавленной минуте принципиально оценку не меняет: в плей-офф «Старой синьоре» в ее нынешнем состоянии будет сложно.

И

В

Н

П

М

О

1. БАРСЕЛОНА

4

4

0

0

13-2

12

2. ЮВЕНТУС

4

3

0

1

8-4

9

3. Динамо К

4

0

1

3

3-10

1

4. Ференцварош

4

0

1

3

5-13

1

«ПСЖ» заставили защищаться

Группа Н
«ПСЖ» — «Лейпциг» — 1:0 (Неймар, 11, с пенальти)

Проигрыш в Лейпциге поставил под угрозу перспективы парижан, однако в той игре у «ПСЖ» не было Мбаппе и Неймара, а Ди Мария не реализовал пенальти. Сейчас, когда аргентинец заработал 11-метровый, бить отправился Неймар и уже не промахнулся. При этом в первом тайме команда Томаса Тухеля владела мячом всего 37,2 процента времени. Это худший лигочемпионский показатель французов с 2017 года.

Тогда, кстати, «ПСЖ» играл с другой немецкой командой — «Баварией». Теперь «быки» заставили парижских звезд заниматься не совсем привычным им делом и пахать в обороне. Получилась хорошая проверка характера, которую хозяева прошли и обошли подопечных Юлиана Нагельсманна по дополнительным показателям.

«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул ББ» — 4:1 (Бруну Фернандеш, 7, 19. Рэшфорд, 36, с пенальти. Джеймс, 90+2 — Дениз Тюрюч, 75)

«Красные дьяволы» сполна поквитались за обидное поражение в Стамбуле, начав игру с потрясающего по силе и точности выстрела Бруну Фернандеша под перекладину. Этот гол стал для португальца 20-м после переезда в Англию, для чего ему потребовалось 35 матчей. Отличный результат для игрока средней линии, так как быстрее двадцатку в этом веке выбивали только нападающие «МЮ» элитного уровня — ван Нистелрой, ван Перси и Ибрагимович.

Еще один гол Фернандешу подарил допустивший грубую ошибку голкипер. При этом Бруну не гнался за хет-триком и, будучи штатным пенальтистом, уступил право на удар заработавшему 11-метровый Рэшфорду. Тот стал самым молодым в истории клуба футболистом с полутора десятками еврокубковых мячей (23 гола и 24 дня) и превзошел рекорд Уэйна Руни.

Но все же Дениз Тюрюч подпортил юбилей проводившему 500-й матч на клубном уровне Де Хеа. Испанец выбил мяч уже из-за линии ворот. Пока команда Уле Гуннара Сульшера лидер, но теперь ее ждут встречи с прямыми конкурентами.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

4

3

0

1

12-4

9

2. ПСЖ

4

2

0

2

5-4

6

3. Лейпциг

4

2

0

2

4-7

6

4. Истанбул ББ

4

1

0

3

3-9

3?

По краснодарскому сценарию

Группа Е
«Ренн» — «Челси» — 1:2 (Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22. Жиру, 90+1)

Лондонцы к середине первого тайма уже вели в счете. Это было ожидаемо, но все равно легкость, с которой «Челси» все сделал, поражала. Отбор Маунта недалеко от собственной штрафной, длинный пас под рывок Хадсону-Одои, и оборона французского клуба превратилась в статистов.

Зато какой огненной получилась концовка! «Ренн» сумел отыграться, впервые в групповом турнире заставив своего бывшего голкипера Менди достать мяч из сетки собственных ворот. Выдав классную игру, сенегалец был не в силах остановить удар Гирасси после подачи углового.

Однако развязка получилась краснодарской. Фаворит и здесь вырвал победу в добавленное арбитром время. Жиру — человек с репутацией палочки-выручалочки — сделал не проигрывающий уже десять матчей «Челси» участником плей-офф чуть быстрее «Севильи». А заодно француз помог «Краснодару» сохранить третью строчку. Через неделю решится: сыграют ли «быки» весной в Лиге Европы?

И

В

Н

П

М

О

1. ЧЕЛСИ

4

3

1

0

9-1

10

2. СЕВИЛЬЯ

4

3

1

0

6-3

10

3. Краснодар

4

0

1

3

4-10

1

4. Ренн

4

0

1

3

2-7

1?

Скорострельный Холанн

Группа F
«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0 (Холанн, 18, 60. Санчо, 45)

Нападающему бельгийцев Деннису не удалось сесть на привычное место в автобусе, из-за чего случился скандал и футболиста исключили из заявки на игру в Дортмунде. Если вспомнить, что именно этот форвард в предыдущем турнире стал головной болью «Реала», его отсутствие можно было бы назвать потерей. Однако Деннис не помог «Брюгге» и в первом матче, и вряд ли что-либо изменил бы в Дортмунде.

Все равно удержать Холанна невозможно. Открыв счет, норвежец стал автором 200-го гола «Боруссии» в Лиге чемпионов. Что до личных достижений, то Эрлин быстрее всех — за 12 матчей — забил в главном еврокубке 15 мячей. До этого, и тоже в рекордном ритме, были достигнуты отметки в пять и девять точных ударов.

Впрочем, с эстетической точки зрение, первое взятие ворот получилось банальным. Не сравнить со штрафным в исполнении Санчо, который поверх «стенки» закрутил мяч в «девятку». Любопытный факт: в прошлый раз англичанин забил со «стандарта» за иностранный клуб в 2005 году, когда Дэвид Бекхэм выступал за «Реал». Ну а Холанн — настоящая голевая машина. Такими темпами он побьет все рекорды Месси и Роналду.

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

4

3

0

1

9-3

9

2. Лацио

4

2

2

0

8-4

8

3. Брюгге

4

1

1

2

3-8

4

4. Зенит

4

0

1

3

3-8

1?

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