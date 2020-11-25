Роналду повторил рекорд Месси. Холанн может превзойти обоих

Обзор матчей вторника в Лиге чемпионов, после которых в плей-офф вышли «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».

«Барса» справилась без Месси

Группа G

«Динамо» К — «Барселона» — 0:4 (Дест, 52. Брэйтуэйт, 57, 70, с пенальти. Гризманн, 90+2)

Если в ла лиге каталонцы выдали худший старт в этом веке, то в Лиге чемпионов стопроцентный результат по итогам первого круга дал возможность Роналду Куману наконец-то дать паузу Месси. Кроме аргентинца дома остался еще и де Йонг, и с учетом многочисленных травм состав сине-гранатовых в Киеве получился экспериментальным. А по среднему возрасту (24 года и 206 дней) — самым молодым в главном клубном турнире, начиная с 2011 года. Некоторые футболисты и вовсе впервые сыграли за основу.

Three players under the age of 21 have now scored a Champions League goal for Barcelona this season:



?? Ansu Fati

?? Pedri

?? Sergi?o Dest



Maybe the future is bright. ? pic.twitter.com/DG6uhgZIbi — Squawka Football (@Squawka) November 24, 2020

В итоге счет открыл как раз один из представителей новой волны Дест, чья роль в команде возрастает в связи с травмой Сержи Роберто. Правда, незадолго до этого неоднозначный момент случился в штрафной гостей, однако и главный арбитр, и ВАР не увидели нарушения правил в действиях Лангле. Как бы там ни было, дубль Брэйтуэйта снял все вопросы по поводу досрочного оформления пропуска в плей-офф.

?? Martin Braithwaite = Champions League goalscorer for first time! ???#UCL pic.twitter.com/Dmi7RkUQP0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

Второй мяч датчанина, который прежде не отличался на таком уровне, примечателен тем, что после его удара с 11-метрового «Барса» стала первой в истории турнира командой с 50-ю реализованными пенальти. А еще игра в Киеве может помочь вернуть уверенность Гризманну, который забил, выйдя на замену.

«Ювентус» — «Ференцварш» — 2:1 (Криштиану Роналду, 35. Мората, 90+2 — Узуни, 19)

У туринцев, в отличие от «Барсы», состав был боевым, однако Дибала упустил в дебюте отличный момент, а венгры из своего шанса выжали максимум. Впрочем, к перерыву очередной классный гол Криштиану Роналду восстановил равновесие. Для португальца это первый мяч в нынешнем розыгрыше и 70-й в домашних матчах Лиги чемпионов. Пока Месси отдыхал, его вечный конкурент повторил рекорд аргентинца.

Когда Роналду стреляет с левой — шансов у вратарей почти нет ?



Фантастический гол Криша ? pic.twitter.com/QrzhNoBeDb — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

В целом же «Юве» смотрелся бледно, и к Андреа Пирло все больше вопросов. Хотя есть они и к губившему моменты Морате, который в итоге повторил персональный рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Победный и пятый в текущем турнире гол испанца на второй добавленной минуте принципиально оценку не меняет: в плей-офф «Старой синьоре» в ее нынешнем состоянии будет сложно.

И В Н П М О 1. БАРСЕЛОНА 4 4 0 0 13-2 12 2. ЮВЕНТУС 4 3 0 1 8-4 9 3. Динамо К 4 0 1 3 3-10 1 4. Ференцварош 4 0 1 3 5-13 1

«ПСЖ» заставили защищаться

Группа Н

«ПСЖ» — «Лейпциг» — 1:0 (Неймар, 11, с пенальти)

Проигрыш в Лейпциге поставил под угрозу перспективы парижан, однако в той игре у «ПСЖ» не было Мбаппе и Неймара, а Ди Мария не реализовал пенальти. Сейчас, когда аргентинец заработал 11-метровый, бить отправился Неймар и уже не промахнулся. При этом в первом тайме команда Томаса Тухеля владела мячом всего 37,2 процента времени. Это худший лигочемпионский показатель французов с 2017 года.

Тогда, кстати, «ПСЖ» играл с другой немецкой командой — «Баварией». Теперь «быки» заставили парижских звезд заниматься не совсем привычным им делом и пахать в обороне. Получилась хорошая проверка характера, которую хозяева прошли и обошли подопечных Юлиана Нагельсманна по дополнительным показателям.

«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул ББ» — 4:1 (Бруну Фернандеш, 7, 19. Рэшфорд, 36, с пенальти. Джеймс, 90+2 — Дениз Тюрюч, 75)

«Красные дьяволы» сполна поквитались за обидное поражение в Стамбуле, начав игру с потрясающего по силе и точности выстрела Бруну Фернандеша под перекладину. Этот гол стал для португальца 20-м после переезда в Англию, для чего ему потребовалось 35 матчей. Отличный результат для игрока средней линии, так как быстрее двадцатку в этом веке выбивали только нападающие «МЮ» элитного уровня — ван Нистелрой, ван Перси и Ибрагимович.

А пока отвлекись от «Зенита» и кайфани от супергола Фернандеша ???



Запулил так запулил ? pic.twitter.com/PmoIN0hchB — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

Еще один гол Фернандешу подарил допустивший грубую ошибку голкипер. При этом Бруну не гнался за хет-триком и, будучи штатным пенальтистом, уступил право на удар заработавшему 11-метровый Рэшфорду. Тот стал самым молодым в истории клуба футболистом с полутора десятками еврокубковых мячей (23 гола и 24 дня) и превзошел рекорд Уэйна Руни.

? Fewest apps to reach 20 goals for Man Utd (all comps) this century:

2??5?? Ruud van Nistelrooy

2??6?? Robin van Persie

3??3?? Zlatan Ibrahimovic

3??5?? BRUNO FERNANDES#UCL #MUFC pic.twitter.com/UycrRDjE4Q — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 24, 2020

Но все же Дениз Тюрюч подпортил юбилей проводившему 500-й матч на клубном уровне Де Хеа. Испанец выбил мяч уже из-за линии ворот. Пока команда Уле Гуннара Сульшера лидер, но теперь ее ждут встречи с прямыми конкурентами.

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 4 3 0 1 12-4 9 2. ПСЖ 4 2 0 2 5-4 6 3. Лейпциг 4 2 0 2 4-7 6 4. Истанбул ББ 4 1 0 3 3-9 3?

По краснодарскому сценарию

Группа Е

«Ренн» — «Челси» — 1:2 (Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22. Жиру, 90+1)

Лондонцы к середине первого тайма уже вели в счете. Это было ожидаемо, но все равно легкость, с которой «Челси» все сделал, поражала. Отбор Маунта недалеко от собственной штрафной, длинный пас под рывок Хадсону-Одои, и оборона французского клуба превратилась в статистов.

Зато какой огненной получилась концовка! «Ренн» сумел отыграться, впервые в групповом турнире заставив своего бывшего голкипера Менди достать мяч из сетки собственных ворот. Выдав классную игру, сенегалец был не в силах остановить удар Гирасси после подачи углового.

Однако развязка получилась краснодарской. Фаворит и здесь вырвал победу в добавленное арбитром время. Жиру — человек с репутацией палочки-выручалочки — сделал не проигрывающий уже десять матчей «Челси» участником плей-офф чуть быстрее «Севильи». А заодно француз помог «Краснодару» сохранить третью строчку. Через неделю решится: сыграют ли «быки» весной в Лиге Европы?

И В Н П М О 1. ЧЕЛСИ 4 3 1 0 9-1 10 2. СЕВИЛЬЯ 4 3 1 0 6-3 10 3. Краснодар 4 0 1 3 4-10 1 4. Ренн 4 0 1 3 2-7 1?

Скорострельный Холанн

Группа F

«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0 (Холанн, 18, 60. Санчо, 45)

Нападающему бельгийцев Деннису не удалось сесть на привычное место в автобусе, из-за чего случился скандал и футболиста исключили из заявки на игру в Дортмунде. Если вспомнить, что именно этот форвард в предыдущем турнире стал головной болью «Реала», его отсутствие можно было бы назвать потерей. Однако Деннис не помог «Брюгге» и в первом матче, и вряд ли что-либо изменил бы в Дортмунде.

? Erling Haaland — #UCL career:

?? Joint-fastest to score 5 goals (3 apps)

?? Fastest to score 10 goals (7)

?? Fastest to score 15 goals (12) pic.twitter.com/dSdd4IsGJE — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 24, 2020

Все равно удержать Холанна невозможно. Открыв счет, норвежец стал автором 200-го гола «Боруссии» в Лиге чемпионов. Что до личных достижений, то Эрлин быстрее всех — за 12 матчей — забил в главном еврокубке 15 мячей. До этого, и тоже в рекордном ритме, были достигнуты отметки в пять и девять точных ударов.

Erling Haaland for Borussia Dortmund across all competitions this season:



?? vs Duisburg

??? vs Gladbach

?? vs Augsburg

?? vs Bayern

??? vs Freiburg

?? vs Hoffenheim

?? vs Lazio

?? vs Schalke

?? vs Zenit

??? vs Brugge

?? vs Bayern

??? vs Hertha Berlin

??? vs Brugge



? pic.twitter.com/CVqMOl4L9f — Squawka Football (@Squawka) November 24, 2020

Впрочем, с эстетической точки зрение, первое взятие ворот получилось банальным. Не сравнить со штрафным в исполнении Санчо, который поверх «стенки» закрутил мяч в «девятку». Любопытный факт: в прошлый раз англичанин забил со «стандарта» за иностранный клуб в 2005 году, когда Дэвид Бекхэм выступал за «Реал». Ну а Холанн — настоящая голевая машина. Такими темпами он побьет все рекорды Месси и Роналду.