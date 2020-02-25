Зидан считает Гвардьолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» заявил, что считает лучшим тренером мира своего коллегу Хосепа Гвардьолу.

— Лучший ли Гвардьола тренер в мире? Он показал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. — Топ-тренеров много, но мне кажется, что он — лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.