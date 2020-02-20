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Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» в очень сложной ситуации»

02:55
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что его команда в сложной ситуации.

— У «Лейпцига» было больше ресурсов, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Я же попытался сыграть с Лукасом и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки. Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию.

Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего — то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с «Лейпцигом», я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум.

Мы собираемся менять игровые схемы и модели в соответствии с тем, какие игроки есть в составе. Если бы я мог, то сразу бы перенес нас на 1 июля. Но мы должны бороться до конца.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027122--tottenham-vs-leipzig/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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