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Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сделал все, что мог. Мы старались изо всех сил»

01:40
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Главный тренер «Тоттенхэма»? Жозе Моуринью после поражения от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что его команда сделала все возможное.

— Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027122--tottenham-vs-leipzig/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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