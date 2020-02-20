Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сделал все, что мог. Мы старались изо всех сил»

Главный тренер «Тоттенхэма»? Жозе Моуринью после поражения от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что его команда сделала все возможное.

— Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?