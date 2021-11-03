Жозе Моуринью сравнил пенальти в ворота «Зенита» и «Ромы»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил ситуацию в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1) и в игре Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
В матче серии А «Ювентус» — «Рома» голкипер хозяев Воцех Щенсны отразил удар Жордана Верету. При этом арбитр не попросил исполнить 11-метровый во второй раз, хотя игроки «Юве» вбежали в штрафную до удара. В то же время в похоже ситуации Пауло Дибала забил «Зениту» с пенальти со второй попытки — судья решил, что пенальти нужно исполнить еще раз.
«Один из них (пенальти — Прим. «СЭ») перебили, другой — нет. Угадайте, где какой», — написал Жозе в своем Instagram и опубликовал фото моментов.
«Рома» занимает четвертое место в чемпионате Италии имеет в активе 19 очков в 11 матчах.
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