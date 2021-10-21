Жоржинью объяснил, как «Челси» удалось крупно обыграть «Мальме»
04:05
Полузащитник «Челси» Жоржинью после победы над «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов отметил, что доволен своей игрой. Итальянец был признан лучшим игроком встречи.
«Я рад своей игре, но главное, что мы победили. Мы хорошо сделали свою работу. Глядя на результат матча, может показаться, что победа далась легко, но это потому, что команда здорово постаралась. Мы заслужили эту крупную победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Жоржинью.
В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится в Швеции. Дата проведения — 2 ноября.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032711--chelsea-vs-malmo/
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю