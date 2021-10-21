Жоржинью объяснил, как «Челси» удалось крупно обыграть «Мальме»

Полузащитник «Челси» Жоржинью после победы над «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов отметил, что доволен своей игрой. Итальянец был признан лучшим игроком встречи.

«Я рад своей игре, но главное, что мы победили. Мы хорошо сделали свою работу. Глядя на результат матча, может показаться, что победа далась легко, но это потому, что команда здорово постаралась. Мы заслужили эту крупную победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Жоржинью.

В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится в Швеции. Дата проведения — 2 ноября.