Нуньес считает, что гол «Бенфики» мог изменить ход матча против «Баварии»
04:23
Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес после разгрома от «Баварии» (0:4) в Лиге чемпионов отметил, что соперник сыграл отлично.
«Не знаю, справедлив ли итоговый результат, но «Бавария» провела отличный матч. В первой половине мы тоже хорошо играли. Во втором тайме у нас было два момента. Думаю, если бы мы забили эти два гола или хотя бы один, то все могло сложиться иначе», — цитирует пресс-служба УЕФА Нуньеса.
В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но матч состоится в Германии. Дата проведения — 2 ноября.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032672--benfica-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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