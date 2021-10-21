Нуньес считает, что гол «Бенфики» мог изменить ход матча против «Баварии»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес после разгрома от «Баварии» (0:4) в Лиге чемпионов отметил, что соперник сыграл отлично.

«Не знаю, справедлив ли итоговый результат, но «Бавария» провела отличный матч. В первой половине мы тоже хорошо играли. Во втором тайме у нас было два момента. Думаю, если бы мы забили эти два гола или хотя бы один, то все могло сложиться иначе», — цитирует пресс-служба УЕФА Нуньеса.

В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но матч состоится в Германии. Дата проведения — 2 ноября.