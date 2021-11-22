Харри Магуайр: «Нам нужно вернуть «Манчестер Юнайтед» на прежний уровень»
22 ноября, 23:56
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр перед матчем с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов заявил, что команда должна вернуться на прежний уровень.
«Игроки должны нести ответственность за все на поле и за его пределами, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы все в одной лодке и очень разочарованы. Нам нужно вернуть этот клуб на его прежний уровень».
Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени. Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гуннар Сульшер. И. о. главного тренера назначен Майкл Кэррик.
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