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Харри Магуайр: «Нам нужно вернуть «Манчестер Юнайтед» на прежний уровень»

22 ноября, 23:56
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр перед матчем с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов заявил, что команда должна вернуться на прежний уровень.

«Игроки должны нести ответственность за все на поле и за его пределами, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы все в одной лодке и очень разочарованы. Нам нужно вернуть этот клуб на его прежний уровень».

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени. Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гуннар Сульшер. И. о. главного тренера назначен Майкл Кэррик.

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Евгений Петров все материалы автора

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