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Жоау Мариу: «То, чего добилась Бенфика, невероятно»

07:00
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Полузащитник «Бенифики» Жоау Мариу, признанный лучшим игроком матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:0), отметил, что команда добилась невероятного результата.

«Это большая честь. Мы понимали, что выйти из этой группы будет тяжело, так что надо особо подчеркнуть это достижение. То, чего мы добились, невероятно. Мы здорово провели первый тайм, а во втором чуть нервничали из-за результата в матче «Баварии», — цитирует Жоау Мариу сайт УЕФА.

«Бенфика» заняла второе место в группе Е, обогнав «Барселону», и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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Роман Шишов все материалы автора

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