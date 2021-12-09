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Лопетеги объяснил, почему «Севилья» проиграла «Зальцбургу»

07:27
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Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги после поражения от «Зальцбурга» (0:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что все решили детали.

«В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели. Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, слало труднее. Иногда начинаешь спешить — мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги.

Зальцбург — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032708--salzburg-vs-sevilla/

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Евгений Козинов все материалы автора

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